Le dépôt de Microsoft s'oppose aux préoccupations de la FTC en général, et répond également aux arguments spécifiques de l'organisme de réglementation. La FTC fait valoir que l'acquisition d'Activision Blizzard « permettrait à Microsoft de supprimer les concurrents de ses consoles de jeu Xbox et de son activité en pleine expansion de contenu par abonnement et de jeux en nuage ».Microsoft est l'une des trois grandes entreprises, avec Sony et Nintendo, qui ont dominé le marché des consoles de jeux au cours des 20 dernières années, avec des entrées limitées de nouveaux rivaux. Activision Blizzard possède certaines des franchises de jeux les plus vendues et les plus reconnaissables au monde, telles que Call of Duty et World of Warcraft. La FTC allègue dans sa plainte que l'accord permettrait à Microsoft « de supprimer les concurrents de ses consoles de jeux Xbox et de son contenu d'abonnement et de ses activités de jeux sur le cloud en croissance rapide ». Si la FTC parvient à ses fins, ce sera un coup dur pour la plus grande tentative d'accord de l'histoire du jeu. Et la plainte elle-même est un autre signal clair de l'agence que toute grande entreprise de technologie qui cherche à en acheter une plus petite doit se méfier.Dans sa plainte, la FTC a souligné le bilan de Microsoft en matière d'acquisition et d'utilisation de contenu de jeu précieux pour supprimer la concurrence des consoles rivales, y compris son acquisition de ZeniMax, société mère de Bethesda Softworks (un développeur de jeux bien connu). Microsoft a décidé de faire plusieurs des titres de Bethesda, y compris Starfield et Redfall, des exclusivités Microsoft malgré les assurances qu'il avait données aux autorités antitrust européennes qu'il n'avait aucune incitation à retenir les jeux des consoles rivales.« Microsoft a déjà montré qu'il peut et va retenir le contenu de ses rivaux de jeu », a déclaré Holly Vedova, directrice du Bureau de la concurrence de la FTC. « Aujourd'hui, nous cherchons à empêcher Microsoft de prendre le contrôle d'un studio de jeux indépendant de premier plan et de l'utiliser pour nuire à la concurrence sur plusieurs marchés de jeux dynamiques et à croissance rapide ».L'avenir de Call of Duty a également suscité de nombreuses inquiétudes, au point que Phil Spencer, le patron de Xbox, a publiquement promis que la franchise serait disponible sur PlayStation tant que les PlayStation existeraient. Dans sa réponse à la FTC, Microsoft cite sa promesse d'élargir, et non de limiter, la disponibilité de la série phare d'Activision en la portant sur la Nintendo Switch.Environ deux semaines après que la Federal Trade Commission a intenté une action en justice pour bloquer l'acquisition d'Activision Blizzard par Microsoft, dix joueurs de Californie, du New Jersey et du Nouveau-Mexique se sont regroupés pour intenter un procès à Microsoft . Si l'acquisition est autorisée, le public pourrait subir des pertes et des dommages parce que Microsoft exercerait un pouvoir de marché plus important que celui qu'elle détient déjà. Microsoft a fait valoir que l'acquisition donnerait aux joueurs davantage d'options.Faisant écho à de nombreuses préoccupations de la FTC, les joueurs espèrent faire pression sur Microsoft et l'empêcher de conclure « la plus grande transaction technologique jamais réalisée sur le marché des jeux vidéo » et, ainsi, d'avaler son plus grand concurrent dans le secteur des jeux. L'acquisition de Microsoft pourrait menacer l'accès des propriétaires de PlayStation à des jeux développés par Activision Blizzard, de Diablo à Overwatch en passant par Spyro et Tony Hawk. Même Crash Bandicoot, qui était autrefois synonyme de la marque PlayStation, serait une propriété de Microsoft après la conclusion de l'accord.Dans leur plainte, les plaignants décrivent Activision Blizzard comme un rival crucial qui stimule l'innovation et la concurrence par les prix à l'échelle du secteur. Dans leur plainte, les plaignants décrivent Activision Blizzard comme un rival crucial qui stimule l'innovation et la concurrence par les prix à l'échelle du secteur. Si l'acquisition est autorisée, le public pourrait subir des pertes et des dommages parce que Microsoft exercerait un pouvoir de marché plus important que celui qu'elle détient déjà - ce qui lui donnerait soudainement « la capacité d'évincer des rivaux, de limiter la production, de réduire le choix des consommateurs, d'augmenter les prix et d'inhiber davantage la concurrence ».Dans une de ses sorties, le PDG d'Activision Blizzard, Bobby Kotick, a également plaidé en faveur de la conclusion de l'accord, en disant :« Il n'y a aucune raison raisonnable et légitime d'empêcher la conclusion de notre transaction. Notre secteur connaît une concurrence énorme et peu de barrières à l'entrée. Le nombre d'appareils n'a jamais été aussi élevé, ce qui permet aux joueurs de disposer d'un large éventail de choix pour jouer. Les moteurs et les outils sont librement disponibles pour les développeurs, grands et petits. L'étendue des options de distribution des jeux n'a jamais été aussi vaste. Nous pensons que nous allons l'emporter sur le fond de l'affaire. »Voici une déclaration directe du président de Microsoft, Brad Smith :« Même si nous sommes confiants dans notre dossier, nous restons déterminés à trouver des solutions créatives avec les régulateurs qui protégeront la concurrence, les consommateurs et les travailleurs du secteur technologique. Comme nous l'avons appris de nos procès dans le passé, la porte ne se ferme jamais sur l'opportunité de trouver un accord qui peut bénéficier à tous. »Microsoft a fait valoir que l'acquisition donnerait aux joueurs davantage d'options, mais cela ne semble pas avoir eu beaucoup d'effet sur la FTC. Un porte-parole de Microsoft aurait déclaré que les pires craintes des joueurs ne sont pas justifiées. « Cet accord va étendre la concurrence et créer plus d'opportunités pour les joueurs et les développeurs de jeux, car nous cherchons à apporter plus de jeux à plus de gens », a déclaré un porte-parole de Microsoft.Que pensez-vous de la réponde de Microsoft à l'action en justice intentée par la FTC ? Que pensez-vous des arguments avancés par la FTC pour justifier sa plainte administrative ?Quel est votre avis sur cette plainte provenant des joueurs ?Êtes-vous pour ou contre l'acquisition d'activision blizzard par Microsoft ?Êtes-vous d'avis avec Microsoft que, l'acquisition donnerait aux joueurs davantage d'options ?