Microsoft veut faire l'acquisition d'Activision Blizzard

Mais la FTC ne l'entend pas de cette oreille

La réaction de Microsoft

Une acquisition qui pourrait être mise en péril par d'autres gouvernements

L'industrie du jeu vidéo pèse aujourd'hui autour de 200 milliards de dollars. C'est aussi l'industrie culturelle qui enregistre la plus forte croissance. Selon Microsoft, la planète comptera 4,5 milliards de joueurs en 2030, contre déjà 3 milliards aujourd'hui. Ce qui peut expliquer les récentes acquisitions de Microsoft dans le domaine.En septembre 2020, Microsoft a annoncé qu’il se préparait à acquérir ZeniMax Media, la société mère de Bethesda SoftWorks, l’un des plus grands développeurs et éditeurs de jeux privés au monde. Avec cette déclaration, Microsoft était sur le point de s’emparer d’un grand nombre de franchises de jeu populaires et plus encore de nombreux studios connexes de premier plan, dont Arkane, iD Software, Tango Gameworks, Alpha Dog et Bethesda Game Studios. Le coût de la transaction annoncé par Microsoft et confirmé par Bethesda est de 7,5 milliards de dollars.Compte tenu du poids de Microsoft dans le jeu vidéo, et celui de Bethesda, les régulateurs devaient vérifier si cette acquisition n’allait pas déséquilibrer ce secteur économique et entraîner des problèmes concurrentiels. Le 5 mars 2021, la Commission européenne a validé cette opération, soit un jour après la validation de la Securities and Exchange Commission (SEC), l’organisme fédéral aux USA chargé de cadrer et contrôler les marchés financiers. Sur son site, la SEC a publié une note d'approbation concernant le rachat de Bethesda par Microsoft. La note en question porte le code S-4, qui correspond pour la Commission à une décision relative à un rachat ou à une fusion.Cette approbation a permis à Microsoft de devenir propriétaire de 23 équipes de studios de création de jeux vidéo, parmi lesquels Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, ZeniMax Online Studios, Roundhouse Studios, MachineGames, id Software, Tango Gameworks, Alpha Dog et Arkane. Microsoft a également annoncé qu’il prévoyait d'intégrer les futurs jeux de Bethesda dans son service d'abonnement mensuel Xbox appelé Game Pass au moment de son lancement sur Xbox ou PC.Plus tôt cette année, Microsoft a annoncé son intention d'acquérir Activision Blizzard Inc., qui évolue dans le développement de jeux et l'éditeur de contenu de divertissement interactif. Microsoft est persuadé que cette acquisition accélérera la croissance de son activité de jeu sur mobile, PC, console et cloud et fournira des éléments de base pour le métavers.Microsoft va faire l'acquisition d'Activision Blizzard pour 95,00 $ par action, dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à 68,7 milliards de dollars, y compris la trésorerie nette d'Activision Blizzard. Lorsque la transaction sera conclue, Microsoft deviendra la troisième plus grande société de jeux au monde en termes de chiffre d'affaires, derrière Tencent et Sony. L'acquisition prévue comprend des franchises emblématiques des studios Activision, Blizzard et King comme «Warcraft», «Diablo», «Overwatch», «Call of Duty» et «Candy Crush», en plus des activités mondiales d'eSport via la Major League Gaming. L'entreprise possède des studios dans le monde entier avec près de 10 000 employés.Bobby Kotick continuera d'occuper le poste de PDG d'Activision Blizzard, et lui et son équipe continueront de se concentrer sur les efforts visant à renforcer davantage la culture de l'entreprise et à accélérer la croissance de l'entreprise. Une fois l'accord conclu, l'activité d'Activision Blizzard rendra compte à Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming.Dans une plainte déposée jeudi, la FTC a souligné le bilan de Microsoft en matière d'acquisition et d'utilisation de contenu de jeu précieux pour supprimer la concurrence des consoles rivales, y compris son acquisition de ZeniMax, société mère de Bethesda Softworks (un développeur de jeux bien connu). Microsoft a décidé de faire plusieurs des titres de Bethesda, y compris Starfield et Redfall, des exclusivités Microsoft malgré les assurances qu'il avait données aux autorités antitrust européennes qu'il n'avait aucune incitation à retenir les jeux des consoles rivales.« Microsoft a déjà montré qu'il peut et va retenir le contenu de ses rivaux de jeu », a déclaré Holly Vedova, directrice du Bureau de la concurrence de la FTC. « Aujourd'hui, nous cherchons à empêcher Microsoft de prendre le contrôle d'un studio de jeux indépendant de premier plan et de l'utiliser pour nuire à la concurrence sur plusieurs marchés de jeux dynamiques et à croissance rapide ».Les Xbox Series S et Series X de Microsoft sont l'un des deux seuls types de consoles de jeux vidéo hautes performances. Il est important de noter que Microsoft propose également un service d'abonnement au contenu de jeux vidéo de premier plan appelé Xbox Game Pass, ainsi qu'un service de streaming de jeux vidéo de pointe basé sur le cloud, selon la plainte.Activision est l'un des très rares développeurs de jeux vidéo au monde à créer et publier des jeux vidéo de haute qualité pour plusieurs appareils, y compris les consoles de jeux vidéo, les PC et les appareils mobiles. Il produit certains des titres de jeux vidéo les plus emblématiques et les plus populaires, notamment Call of Duty, World of Warcraft, Diablo et Overwatch, et compte des millions d'utilisateurs actifs par mois dans le monde, selon la plainte de la FTC. Activision a actuellement pour stratégie de proposer ses jeux sur de nombreux appareils quel que soit le producteur.Mais cela pourrait changer si l'accord est autorisé. Avec le contrôle des franchises à succès d'Activision, Microsoft aurait à la fois les moyens et le motif de nuire à la concurrence en manipulant les prix d'Activision, en dégradant la qualité des jeux d'Activision ou l'expérience des joueurs sur les consoles et les services de jeux concurrents, en modifiant les conditions et le moment de l'accès au contenu d'Activision, ou en retenant entièrement du contenu des concurrents, ce qui cause un préjudice aux consommateurs.La Commission a rappelé qu'elle dépose une plainte administrative lorsqu'elle a « des raisons de croire » que la loi a été ou est en train d'être violée et qu'il lui semble qu'une procédure est dans l'intérêt public. L'émission de la plainte administrative marque le début d'une procédure dans laquelle les allégations seront jugées lors d'une audience formelle devant un juge de droit administratif.Microsoft a déclaré qu'il était tout à fait prêt à défendre son acquisition devant les tribunaux. « Nous nous sommes engagés depuis le premier jour à résoudre les problèmes de concurrence, notamment en proposant plus tôt cette semaine des propositions de concessions à la FTC », a tweeté le, Brad Smith, à la suite de l'annonce du procès. « Bien que nous croyions qu'il faut donner une chance à la paix, nous avons une confiance totale dans notre cas et nous nous félicitons de l'opportunité de le présenter devant un tribunal ».Dans un éditorial du Wall Street Journal publié cette semaine, Smith a souligné que Microsoft occupe actuellement la troisième place derrière Sony et Nintendo dans le secteur des consoles de jeux et qu'il n'a « aucune présence significative dans l'industrie du jeu mobile ». Les fortes objections de Sony à l'accord s'apparentent à « l'essor de Netflix » dans le domaine, estime Smith.Dans un message envoyé aux employés d'Activision Blizzard, le PDG Bobby Kotick a reconnu que le procès « semble alarmant » mais a exprimé « la confiance que cet accord sera conclu. L'allégation selon laquelle cet accord est anticoncurrentiel ne correspond pas à des faits, et nous croyons que nous allons gagner ce défi... malgré un environnement réglementaire axé sur l'idéologie et les idées fausses sur l'industrie technologique ».L'acquisition de Microsoft est également confrontée à des vents contraires potentiels de la part d'autres gouvernements. Alors que l’accord a été approuvé par les autorités en Arabie saoudite et au Brésil, Microsoft s’attend à ce que la Serbie le valide sous peu. Mais la Commission Européenne a lancé son enquête approfondie début novembre. Le verdict de l’Europe est attendu au plus tard en mars 2023, tout comme celui des autorités britanniques.L'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) craint que l'achat prévu d'Activision Blizzard par Microsoft ne réduise sensiblement la concurrence dans le domaine des consoles de jeux, des services d'abonnement multi-jeux et des services de jeux en cloud (streaming de jeux). L’annonce publiée par la CMA fait état de préoccupations concernant « la concurrence dans les consoles de jeux, les services d'abonnement multi-jeux et les services de jeux dans le cloud (streaming de jeux) ».La CMA a également reçu des éléments de preuve concernant l'impact potentiel de la combinaison d'Activision Blizzard avec l'écosystème plus large de Microsoft. Microsoft dispose déjà d'une console de jeu de premier plan (Xbox), d'une plateforme de cloud computing de premier plan (Azure) et du premier système d'exploitation pour PC (Windows OS), autant d'éléments qui pourraient être importants pour sa réussite dans le domaine des jeux en cloud.L'autorité britannique de la concurrence et des marchés craint que Microsoft ne tire parti des jeux d'Activision Blizzard et de la puissance de Microsoft dans le domaine des consoles, du cloud computing et des systèmes d'exploitation pour PC pour nuire à la concurrence sur le marché naissant des services de cloud gaming. La CMA estime que ces préoccupations justifient une enquête approfondie de phase 2.Les enquêtes de phase 2 permettent à un groupe d'experts indépendants d'examiner de manière plus approfondie les risques identifiés lors de la phase 1. « À la suite de notre enquête de phase 1, nous sommes préoccupés par le fait que Microsoft pourrait utiliser son contrôle sur des jeux populaires comme Call of Duty et World of Warcraft après la fusion pour nuire à ses rivaux, y compris ses rivaux récents et futurs dans les services d'abonnement multi-jeux et le cloud gaming », a déclaré Sorcha O'Carroll, directrice principale des fusions à la CMA.Sources : plainte de la FTC (au format PDF) Que pensez-vous des arguments avancés par la FTC pour justifier sa plainte administrative ? Que pensez-vous de ceux avancés par Microsoft pour défendre ce rachat ? Vers quel camp penchez-vous le plus ?Que pensez-vous du rachat en lui-même ?Microsoft a dépensé une énergie considérable en faisant valoir qu'il n'empêcherait pas Call of Duty soit disponible sur des consoles rivales, comme la PlayStation de Sony, si l'accord venait à être conclu. Au vu du précédent soulevé par la FTC, cela vous semble-t-il crédible ? Dans quelle mesure ?