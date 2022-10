En mai de cette année, il a été prouvé que la majeure partie de la production était centrée sur les PC, dont les chiffres atteignaient 80 %. En ce qui concerne les jeux sur console et smartphone, le chiffre était presque de moitié. Il s'élevait à 40 %.Les tendances dans l'industrie du jeu ont démontré qu'il y a un déclin dans les ventes de consoles et que l'industrie est également aux prises avec la situation économique actuelle. Cette situation, associée à des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement et à de grandes inquiétudes liées à l'inflation, a vraiment pesé sur l'industrie. C'est pourquoi il y a une petite ouverture dans le monde des jeux sur PC.C'est là que les joueurs ont la possibilité de jouer sur leurs PC et leurs ordinateurs portables. Il s'agit de produits qu'ils possèdent déjà et qui vont donc connaître un pic de demande en ces temps troublés.Cela permet également de comprendre que les joueurs doivent sortir des sentiers battus et adopter de multiples sources de revenus, telles que les publicités ou même une option d'abonnement.Ce rapport fait suite à la collecte de données par Perforce et prend en compte les statistiques d'août 2022. Environ 300 professionnels du jeu ont été inclus dans l'étude entre janvier et mai de cette année.Il est intéressant de noter que 35 % des personnes incluses dans l'étude travaillaient pour une sorte de studio de jeux, contre 34 % qui n'y travaillaient pas. Ces derniers travaillaient dans des domaines autres que l'industrie du jeu mais avaient leurs propres projets de jeux solaires. Les autres étaient des propriétaires de studios et quelques-uns étaient des sous-traitants de ces studios.Source : Perforce Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Quel est votre station de jeux préférée ?