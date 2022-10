Un jailbreak limité mais fonctionnel pour le matériel PlayStation 5 aurait été publié, permettant potentiellement aux joueurs d'installer des logiciels non signés ou non officiels.La nouvelle a été rapportée sur Twitter par le moddeur Lance McDonald, qui s'était déjà fait un nom en publiant un patch non officiel qui faisait fonctionner Bloodborne à 60 images par seconde sur PS4. Bien que McDonald ne semble pas avoir découvert le jailbreak PS5 lui-même, il en montre des images en action.En plus de montrer que le jailbreak lui donne accès à un menu de débogage, il montre également qu'il lui permet d'installer un fichier PS4 PKG (c'est-à-dire une sauvegarde d'un jeu), le prouvant en installant la démo PT désormais supprimée.À ce stade, le jailbreak serait extrêmement limité – il ne fonctionnerait que sur les consoles PS5 avec la version 4.03 du firmware, qui a été publiée en octobre 2021 et remplacée par la version 4.50 en décembre 2021.Selon le créateur de l'exploit, il peut être possible d'appliquer le jailbreak aux consoles PS5 avec des versions de firmware antérieures à 4.03, mais avec les versions de firmware ultérieures, il ne fonctionnera pas pour le moment.Même si un joueur possède une console avec le firmware 4.03, le créateur de l'exploit avertit qu'il ne fonctionnera toujours qu'environ 30% du temps, nécessitant généralement plusieurs tentatives d'exécution.Même une fois que le joueur aura fait cela, il sera strictement limité dans ce qu'il pourra faire à ce stade, est-il prétendu. Alors que l'exploit est censé donner un accès en lecture/écriture, il ne donne pas un accès en exécution. Cela signifie que bien que McDonald ait prétendument pu installer le teaser PT sur sa PS5, il ne pourra pas encore l'exécuter.Compte tenu des limites de l'exploit présumé et du fait qu'il ne fonctionne que sur une version de firmware spécifique d'un an, il est probable qu'il soit utile aux autres hackers curieux de voir comment cela fonctionne, servant peut-être de point de départ pour quelque chose de plus efficace.Ce sera néanmoins une préoccupation pour Sony de voir certains progrès, quoique mineurs, sur les tentatives de contournement de la sécurité de la PS5.Alors, comment cela s'est-il passé, demandez-vous? C'est une très bonne question, grosso modo cela pourrait ressembler à ceci :PlayStation, en partenariat avec un programme appelé Hacker One, offre actuellement des paiements de montants variables aux « hackers éthiques » pour la soumission de rapports divulguant les vulnérabilités qu'ils découvrent dans les systèmes matériels et logiciels de PlayStation. L'un de ces hackers, qui s'appelle TheFloW, a révélé le 21 septembre 2022 qu'il existait un exploit - qui existait apparemment déjà sur la PlayStation 4 avant même la sortie de la nouvelle console - qui permettrait l'accès au noyau sur la PS5.En termes très généraux, avoir un accès au niveau du noyau signifie que les hackers peuvent obtenir le contrôle total du micrologiciel PS5, ce qui, en théorie, devrait leur permettre de faire toutes sortes de choses, du déverrouillage des restrictions au niveau du système à l'application de correctifs et de mods personnalisés aux jeux ou à l'exécution des logiciels non signés et (bien sûr) les jeux piratés.Suite au rapport de TheFloW, qui est à nouveau accessible au public et contient les informations nécessaires pour que cet exploit se produise, il n'a fallu que quelques jours à la communauté de piratage dans son ensemble pour produire un exploit fonctionnel, que vous pouvez voir en action dans le tweet de Lance ci-dessus.Bien que cet exploit ne fonctionne que sur les consoles exécutant la version 4.03 du micrologiciel ou une version inférieure et n'autorise pas actuellement l'exécution de jeux piratés sur la PS5, ou fait beaucoup d'autres choses à noter à ce stade précoce, il ouvre une porte massive pour la communauté homebrew à l'avenir - à la fois les côtés constructifs et illicites de celui-ci.Source : Lance McDonald Qu'en pensez-vous ? Quelles implications potentielles voyez-vous pour Sony et son écosystème ?