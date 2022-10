D’après une nouvelle étude portant sur les fonctions cérébrales des adolescents, les enfants qui jouent à des jeux vidéo ont une meilleure mémoire et un meilleur contrôle de leurs capacités motrices que les autres. Les chercheurs ont constaté que, par rapport aux enfants qui ne jouaient jamais aux jeux vidéo, ceux qui passaient régulièrement des heures à jouer obtenaient de meilleurs résultats à deux tests cognitifs standard : l'un mesurant la mémoire à court terme et l'autre évaluant le contrôle des impulsions.Les experts soulignent que ces résultats ne prouvent pas que les jeux vidéo aiguisent l'esprit des enfants. Il se peut que les enfants qui excellent dans certaines tâches mentales soient attirés par les jeux vidéo. « Nous ne démontrons pas le lien de causalité dans cette étude », a déclaré le chercheur principal, Bader Chaarani, professeur de psychiatrie à l'université du Vermont. Mais, a-t-il ajouté, les recherches antérieures sur les effets potentiels des jeux vidéo chez les enfants se sont souvent concentrées sur les aspects négatifs : sont-ils associés à des problèmes tels que l'agression, la violence ou la dépression ?Moins d'études se sont penchées sur la possibilité que les jeux vidéo, qui nécessitent un engagement mental actif, puissent avoir des effets bénéfiques, du moins par rapport au temps d'écran "passif" comme regarder la télévision ou faire défiler les médias sociaux. « Notre étude suggère que les jeux vidéo ne sont pas pires que les autres temps d'écran. Et il pourrait même présenter certains avantages », a déclaré Chaarani.La question de savoir combien de "temps d'écran" est excessif pour les enfants, et quel devrait être le contenu, a longtemps été étudiée et débattue. Mais maintenant que les enfants ne se contentent plus de regarder la télévision à l'ancienne, mais qu'ils emportent leurs écrans personnels partout avec eux, la question est de plus en plus brûlante.À l'heure actuelle, l'American Academy of Pediatrics (AAP) recommande de limiter strictement le temps passé devant un écran pour les enfants de moins de six ans. Pour les enfants plus âgés, les choses sont plus floues, en partie parce que les recherches sont mitigées quant aux inconvénients ou aux avantages possibles des différentes formes de temps d'écran. Mais l'AAP souligne que les écrans ne doivent pas interférer avec l'exercice et le sommeil : les enfants plus âgés et les adolescents devraient faire au moins une heure d'activité physique chaque jour et dormir suffisamment (8 à 12 heures, selon leur âge).Pour mieux comprendre comment diverses expositions, dont le temps passé devant un écran, peuvent affecter le développement cérébral des enfants plus âgés, l'Institut national de la santé des États-Unis mène une étude appelée ABCD. Elle suit près de 12 000 écoliers américains, à partir de l'âge de 9 ou 10 ans, et utilise des scanners d'IRM fonctionnelle pour examiner leur activité cérébrale lors de l'exécution de diverses tâches.Pour l'étude actuelle, l'équipe de Chaarani a utilisé les données accessibles au public de ce projet de recherche. Ils se sont intéressés à plus de 2 000 enfants, séparés en deux groupes : les joueurs de jeux vidéo qui jouaient au moins trois heures par jour, et les enfants qui ne jouaient jamais. En moyenne, les chercheurs ont constaté que les joueurs obtenaient de meilleurs résultats dans les tâches mesurant le contrôle des impulsions et la mémoire de travail. Cette dernière désigne la capacité à retenir temporairement des informations, par exemple en demandant un itinéraire et en s'en souvenant jusqu'à ce que la destination soit atteinte. Et si trois heures par jour représentent beaucoup de jeux, l'étude n'a pas non plus montré que ces enfants étaient moins bien lotis en termes de santé mentale, de non-respect des règles ou de problèmes d'attention.Cependant, la question de l'œuf et de la poule demeure, a déclaré le Dr Kirk Welker, professeur associé de radiologie à la Mayo Clinic de Rochester, dans le Minnesota. Il est possible que certaines caractéristiques du cerveau fassent graviter les enfants vers les jeux vidéo, a déclaré le Dr Welker, qui a rédigé un éditorial publié avec l'étude.Il a également souligné que les tests cognitifs effectués pendant les scans IRM fonctionnelle (IRMf) présentent des similitudes avec les jeux vidéo : Ils sont effectués alors que la personne est allongée dans un scanner, qu'elle regarde un écran ou utilise des lunettes vidéo et qu'elle appuie sur les boutons d'un appareil portatif.Cela dit, Welker a souligné que la nature même des études d'IRMf (qui consistent généralement à effectuer ces tâches sur de petits écrans en appuyant sur des boutons sur de petits appareils portatifs tout en portant des lunettes à l'intérieur du scanner) pourrait favoriser les personnes plus habituées aux jeux vidéo. « Il faut certainement effectuer beaucoup plus de tests sur les cerveaux des joueurs de jeux vidéo sans utiliser d'écrans vidéo. Ce faisant, nous pourrions comprendre si les effets cognitifs positifs ou négatifs de ces jeux ont des implications au-delà de l'interaction avec les consoles de jeu », a-t-il suggéré.Ces mises en garde faites, Welker a déclaré que l'un des points forts de l'étude était sa grande taille. Il est probable que les différences dans les performances des tâches soient réelles et non le fruit du hasard, a-t-il ajouté.Cette étude vient s'ajouter à un grand nombre de travaux montrant des différences entre le cerveau des joueurs et celui des non-joueurs et laissant entendre que les joueurs ont un avantage sur certains types de fonctions cérébrales. Des entreprises tentent de tirer parti de ces différences pour développer des jeux vidéo qui traitent les troubles cognitifs. Mais malgré tous ces travaux, on ne sait toujours pas pourquoi il existe des différences entre les joueurs et les non-joueurs dans ce groupe d'âge. Il se peut que les jeux vidéo soient à l'origine des améliorations cognitives. Il se peut aussi que les personnes qui ont déjà une meilleure attention pour des tâches comme celles de cette étude soient plus attirées par les jeux vidéo. En outre, il existe de nombreux types de jeux vidéo, cette nouvelle étude, par exemple, n'a pas demandé à quels jeux les joueurs jouaient. « Il se peut que les jeux vidéo présentent certains avantages que nous ne comprenons pas encore complètement. Mais il y a encore de grandes lacunes dans les connaissances dans ce domaine », a déclaré Welker dans un commentaire accompagnant l'étude.L'étude ABCD suit les enfants jusqu'au début de l'âge adulte. Chaarani a déclaré que cela permettra aux chercheurs de voir si le jeu vidéo précède réellement toute amélioration des capacités cognitives.Sources : ABCD study Que pensez-vous de cette étude ? Trouvez les résultats de l’étude pertinents?