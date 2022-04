« J'ai le plaisir de vous annoncer que nous allons convertir tous les travailleurs temporaires et occasionnels de l'AQ basés aux États-Unis en employés à temps plein (ETP). Nous augmentons leur taux horaire à un minimum de 20 $/h et leur donnons accès à tous les avantages sociaux de l'entreprise, et ils pourront participer au programme de primes de l'entreprise. Ce changement fait suite à la conversion de près de 500 travailleurs temporaires et contingents en employés permanents à temps plein dans les studios d'Activision Publishing, et à d'autres conversions en cours qui ont eu lieu au cours des derniers mois.À mesure queévolue, nous prévoyons des périodes où la charge de travail fluctuera et dépassera la bande passante de notre équipe élargie. Dans cette optique, nous avons décidé de renforcer le soutien de notre équipe par des partenaires externes. Il s'agit d'une pratique de longue date du studio et du secteur qui nous donnera plus de flexibilité et de capacité pour répondre aux besoins de l'entreprise et permettra à nos équipes internes de se concentrer sur les résultats qui ont le plus d'impact sur notre activité.Ensemble, nous allons changer la donne et faire passerau niveau supérieur », Josh Taub, Vice-président de la chaîne d'approvisionnement mondiale d'Activision.Ce changement fait suite à l'activisme important des travailleurs après que Raven Software, un studio d'Activision connu pour son travail sur la série Call of Duty, a annoncé en décembre qu'il allait licencier des contractants de l'assurance qualité. Certains travailleurs se sont mis en grève en signe de protestation, et d'autres ont depuis créé un syndicat, la Game Workers Alliance, qu'ils ont formé avec les Communications Workers of America.Cependant, les testeurs QA de Raven ne recevront pas d'augmentation, selon Jason Schreier de Bloomberg. Activision Blizzard a confirmé cette information et a partagé un courriel de Brian Raffel, vice-président de Raven Software, avec le contexte. « En raison de nos obligations légales en vertu du National Labor Relations Act, il nous est interdit de procéder à de nouveaux types de changements de rémunération chez Raven pour le moment », a écrit Raffel.« Ça me met tellement en colère déclare un internaute. Toutes ces choses du genre "on ne peut pas se permettre de payer les gens autant" et ils peuvent se payer 6 fois plus qu'un employé. s'ils divisaient au moins et faisaient 30 pour eux et 30 pour l'employé, il y aurait une petite particule de justice ici mais maintenant. C'est de la corruption pure et simple. C'est irritant. »« Ne vous méprenez pas, tout le mérite de la dernière décision d'Activision Blizzard d'accorder à tous les membres temporaires et occasionnels de l'équipe d'assurance qualité un emploi à temps plein et une augmentation doit revenir aux travailleurs qui se sont organisés, mobilisés et exprimés », a déclaré Sara Steffens, secrétaire-trésorière de Communications Workers of America.« Il est particulièrement exaspérant qu'Activision ait exclu de ces avantages les travailleurs de l'assurance qualité de Raven Software, qui ont été à l'avant-garde de cet effort. L'affirmation de la société selon laquelle le National Labor Relations Act l'empêche d'inclure les travailleurs de Raven est clairement une tentative de diviser les travailleurs et de saper leurs efforts pour former un syndicat (Game Workers Alliance - CWA). L'annonce malhonnête d'Activision est une preuve supplémentaire de la nécessité pour les travailleurs d'avoir une voix protégée sur le lieu de travail. Nous demandons instamment à Activision Blizzard de rectifier cette situation et de respecter le droit protégé par la loi des travailleurs de Raven QA de s'organiser. »« C'est une nouvelle vraiment fantastique, déclare un ancien employé de l'assurance qualité d'Activision qui pense également que c'était à l’époque un travail d'escroquerie. » Voici, ci-dessous son témoignage :Que pensez-vous de ces nouvelles mesures en faveur des employés ?Quel est votre avis sur l'exclusion de ces avantages des travailleurs de l'assurance qualité de Raven Software ?Quels impacts ses mesures peuvent avoir sur l'entreprise ?