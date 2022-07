Snap a collaboré avec Publicis Exchange Media pour mener une étude qui jette un peu de lumière sur l'influence de la RA sur la confiance des consommateurs, car c'est le genre de chose qui pourrait potentiellement finir par révéler sa valeur.Cette étude a été menée auprès de 4 000 personnes âgées de 13 à 49 ans, ce qui représente la majorité des consommateurs susceptibles d'interagir avec les produits de réalité augmentée. Ces personnes étaient réparties dans quatre pays, à savoir le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Arabie saoudite et la France.La grande majorité des acheteurs en ligne, soit 80 % pour être précis, ont déclaré qu'ils se sentent plus confiants dans l'achat d'un produit s'ils peuvent en faire l'expérience et le tester grâce à la RA. 66 % des personnes qui utilisent la RA sont plus susceptibles de vouloir garder leurs produits au lieu de les retourner ou de les échanger.Une proportion similaire de répondants, 66 %, a déclaré qu'une expérience de RA de marque les rendrait plus disposés à acheter un produit. Beaucoup ont supposé que la hausse de la demande et de l'utilisation de la RA au cours des deux dernières années était due à la pandémie, mais malgré cela, 57 % des utilisateurs ont déclaré qu'ils souhaitaient que la RA soit utilisée plus souvent dans l'ère post-pandémique.67 % des clients ne reçoivent pas d'informations utiles au cours de leur parcours d'achat, et la RA peut contribuer à améliorer cette situation. Elle peut donner aux clients une représentation précise du produit et stimuler les ventes en ligne qui pourraient être étouffées par le scepticisme des consommateurs qui ne sont pas sûrs que le produit ressemble à ce qu'il est sur les photos. L'utilisation de la RA peut permettre aux marques de passer à une plateforme entièrement basée sur le commerce électronique sans nuire à leurs ventes.Source : SnapTrouvez-vous cette étude pertinente ?Que pensez-vous de la réalité augmentée dans la vente ? pourrait-elle influencer vos choix ?