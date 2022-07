Tirer parti d'une fidélité qui change la donne : donnez vie à des expériences interactives incroyablement immersives et réalistes grâce à de nouvelles fonctionnalités révolutionnaires telles que Nanite et Lumen, qui offrent un saut générationnel en matière de fidélité visuelle et permettent de créer des mondes entièrement dynamiques ;

Logiciels requis et matériel recommandé pour développer des jeux Unreal Engine avec Linux

« Nous donnons les moyens aux petites et grandes équipes de repousser les limites du possible, tant sur le plan visuel qu'interactif », déclare Epic Games. Voici, c-dessous, les possibilités offertes pour UE5 :Fondé en 1991, Epic MegaGames sort la même année son premier jeu, ZZT. Les trois années suivantes, Epic sort les jeux Epic Pinball en 1993 (jeu de flipper développé par Digital Extremes)1 et deux jeux de plate-forme développés et édités par l'entreprise, Jazz Jackrabbit en 1994 et Jill of the Jungle en 1992.En 1998, Epic Games, anciennement Epic MegaGames, sort son premier jeu en 3D, Unreal. Le succès du jeu pousse la firme à développer et vendre son moteur, l'Unreal Engine2 (UE2) puis à sortir une série de jeux fondés sur l’univers d'Unreal, les Unreal Tournament sur PC et Unreal Championship sur Xbox. Une suite, Unreal 2, voit aussi le jour en coopération avec Digital Extremes, qui a déjà collaboré sur Unreal et Unreal Tournament.Entre 2002 et 2005, Epic commercialise quatre nouveaux jeux de la série Unreal : Unreal Championship, Unreal Tournament 2003 (originellement développé comme « Unreal Tournament 2 » ), Unreal Tournament 2004, et Unreal Championship 2 : The Liandri Conflict (développé sous le nom de code « UT2005 » ). Si la série Unreal Tournament reste une exclusivité PC, les deux Unreal Championship sont commercialisés respectivement sur Xbox et Xbox 360. À l'exception de Unreal Championship 2, tous sont développés conjointement avec Digital Extremes.En août 2020, Epic Games annonce avoir réalisé une levée de fonds de 1,78 milliard de dollars, parmi lesquels 250 millions d'euros proviennent de Sony.En avril 2021, Epic Games réalise une nouvelle levée de fonds, récoltant 1 milliard de dollars. Sony y contribue à hauteur de 200 millions d'euros, détenant désormais 1,5 % du capital de l'entreprise.Le 30 avril 2021, Epic Games rachète ArtStation, un marché en ligne dédié aux artistes professionnels.Le 2 mars 2022, Epic Games fait l'acquisition de Bandcamp, magasin de musique en ligne sans DRM.Toutefois, Epic Games n’a pas toujours navigué sur un long fleuve tranquille. En août 2020, Epic Games reproche à Apple de pratiquer un taux élevé (30 %) prélevé lors de l'achat sur la plateforme iTunes. Pour y remédier, le studio de développement de jeu propose alors à ses joueurs sur Apple de ne plus passer par iTunes, mais directement par son service (notamment sur l'achat de biens virtuels).En conséquence, Apple bannit de ses appareils les téléchargements de jeux appartenant à Epic Games , dont Fortnite, faisant perdre une part de marché importante au développeur de jeu. Depuis, les deux entreprises sont engagées dans une bataille juridique.Dans Unreal Engine 4, les types de précision 32-bit float restreignaient la taille du monde. Large World Coordinates (LWC) améliore considérablement la taille des projets en fournissant un double de 64 bits aux types de données de base. Ces nouveaux changements permettront de construire des mondes immenses et d'améliorer considérablement la précision du placement et de l'orientation des acteurs. Comme Large World Coordinates utilise le type double, le système physique PhysX n'est pas compatible avec UE5.LWC introduit la prise en charge des types de variantes de données en double précision dans Unreal Engine 5, où des changements importants sont mis en œuvre dans tous les systèmes du moteur pour améliorer la précision en virgule flottante.Système d'exploitation : Ubuntu 20.04 (5.0), Ubuntu 22.04 (5.0.2)Compilateur : clang 13.0.1IDE : Visual Studio Code, CLion, QtCreatorMatériel de développement recommandéProcesseur : Intel ou AMD à quatre cœurs, 2,5 GHz ou plus rapideMémoire : 32 GB RAMCarte vidéo : NVIDIA GeForce 910 GTX ou supérieure avec les derniers pilotes binaires NVIDIA.RAM vidéo : 8 Go ou plusVersion RHI : DirectX 11 : Derniers pilotes binairesVulkan : AMD (21.11.3+) et NVIDIA (496.76+)Notons qu’à partir de UE 5.0, Ubuntu 22.04 n'est pas compatible avec Unreal Engine. Ce problème est corrigé dans la version 5.0.2.Système d'exploitation : Toute nouvelle distribution Linux raisonnable à partir de CentOS 7.x.Version du noyau Linux : noyau 3.x ou plus récentDépendances supplémentaires : glibc 2.17 ou plus récentLa compilation croisée permet aux développeurs de jeux, travaillant dans un environnement Windows, de cibler Linux. À l'heure actuelle, la compilation croisée n'est prise en charge que pour Windows, et les utilisateurs de Mac doivent recourir à la compilation native. En outre, Epic Games prend en charge, teste et fournit des bibliothèques et des chaînes d'outils pour la plateforme Linux-x86_64.Le script shell d'installation d'Unreal Engine (Setup.sh) télécharge automatiquement une chaîne d'outils native, qui garantit que le compilateur et l’éditeur de liens fonctionnent avec la base de code d’Epic Games. Avec la chaîne d'outils native, il est possible de compiler à partir d’un sysroot fixe (glibc au minimum), de sorte que, par exemple, si un jeu est compilé sur Ubuntu 18.04, le développeur sera en mesure de lancer le binaire sur CentOS 7.Source : Epic Games Quel est votre avis surle sujet ?