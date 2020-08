Tôt dans la journée du jeudi, Epic Game a publié une mise à jour pour Fortnite Battle Royale afin de permettre aux joueurs de ne pas payer les 30 % de commissions exigées par Apple lors de paiements in-app. Mais la réponse d’Apple ne s’est pas fait attendre, l’entreprise a supprimé Battle Royale de l’App Store. Epic Game a annoncé plus tard dans la journée qu’il a intenté une action en justice contre Apple pour en finir avec les restrictions anticoncurrentielles que l’entreprise exerce sur les magasins d’applications des smartphones. Google Play Store a aussi bloqué le jeu depuis hier.En effet, Epic a développé son propre système de paiement in-app qui contourne les 30 % de frais standards d'Apple qu’il a publié jeudi. Cette mise à jour réduit drastiquement le prix des V-Bucks, avec des réductions pouvant atteindre 20 %, et introduit également des réductions sur toutes les dépenses via de l’argent réel. Cela évite aussi aux joueurs de payer des commissions à Apple et Google. Epic a publié hier un billet de blogue dans lequel il explique le paiement direct sur Epic. L’entreprise porte ainsi un gros coup à Apple et Google, mais aussi à plusieurs autres magasins d’applications.En dehors de l’App Store et du Play Store, ces réductions sont aussi valables pour les achats sur d’autres plateformes, telles que PC, Mac, Xbox, PlayStation et Nintendo Switch. « Ce n'est pas une vente... ce sont de nouveaux prix réduits disponibles à tout moment ! Nous sommes ravis de vous faire profiter de ces économies et nous continuerons à chercher d'autres moyens d'apporter de la valeur à tous les joueurs de Fortnite », a écrit Epic sur son site officiel. Ceci attise un peu plus la querelle existante entre Apple et l’éditeur de jeu.De même, ce tacle d’Epic intervient à un moment particulièrement délicat pour Apple, le fabricant d'iPhone étant confronté à des problèmes de concurrence concernant le fonctionnement de l'App Store et les règles qu'il impose à certains développeurs. Le PDG de la société, Tim Cook, avait d’ailleurs été appelé à témoigner devant le Congrès américain à la fin du mois passé, les yeux du législateur sont donc rivés sur elle. Toutefois, cela n’a pas trop inquiété l’entreprise, car elle n’a pas hésité un instant à bannir Battle Royal qui tentait de marcher sur ses avantages.Les choses sont allées très vite par la suite. Après le bannissement, Apple a publié une déclaration pour s’expliquer. « Aujourd'hui, Epic Games a pris la malheureuse décision de violer les directives de l'App Store qui s'appliquent de la même façon à tous les développeurs et qui sont conçues pour que le magasin soit sûr pour nos utilisateurs. En conséquence, leur application Fortnite a été retirée du magasin », a-t-il déclaré. Apple a fait savoir qu’il est prêt pour travailler avec Epic pour “résoudre ces violations”, mais qu'il n'a pas l'intention de trouver un “arrangement spécial” avec lui.Epic quant à lui a annoncé une série de réactions soigneusement calculées, dont un procès antitrust visant à établir le monopole de l'App Store d'Apple et une vidéo de protestation diffusée sur YouTube et au sein même de Fortnite. La vidéo se moquant de la publicité iconique “1984” du fabricant d'iPhone et appelle les fans de jeux à #FreeFortnite en soutenant sa lutte contre Apple. Ce dernier a déclaré qu’Epic a accepté librement les conditions et les directives de l'App Store depuis une décennie et que ces intérêts commerciaux ne devraient maintenant pas l’amener à faire pression pour obtenir un arrangement spécial.De son côté, Google a aussi pris des mesures similaires et a retiré le jeu du Play Store. Les utilisateurs d'Android peuvent cependant toujours télécharger Fortnite en se servant du propre lanceur d'applications d'Epic, qu'il distribue indépendamment par le biais de n'importe quel navigateur Web mobile. « Si Fortnite reste disponible sur Android, nous ne pouvons plus le rendre disponible sur Play, car il viole nos politiques. Cependant, nous sommes heureux de pouvoir poursuivre nos discussions avec Epic et de ramener Fortnite sur Play », a déclaré un porte-parole de Google.Dans la communauté, l’on estime que l’approche d’Epic semble être de provoquer une réaction d'Apple (et peut-être de Google aussi) afin de profiter de la situation dans laquelle les deux géants sont actuellement, en proie à plusieurs enquêtes antitrust. Par exemple, 1 000 V-Bucks, ce qui équivaut à peu près à 10 dollars dans le jeu Fortnite, ne coûtent plus que 7,99 dollars si vous utilisez le paiement direct Epic au lieu du traitement de paiement standard d'Apple. E temps normal, ce montant coûte 9,99 $. Epic a expliqué que ce sont les clients qui conservent les économies.Pour l'instant, ceux qui ont déjà téléchargé Fortnite sur iOS peuvent toujours le jouer ; seuls les nouveaux téléchargements sont désactivés, car Apple a retiré le jeu de son magasin. En outre, il serait toujours possible dans ce cas d’utiliser le système de paiement in-app d'Epic V-Bucks.Sources : Epic Qu'en pensez-vous ?Que pensez-vous de la décision d'Epic Game de contourner les frais de commissions lors de paiements in-app ?Êtes-vous du côté d'Epic Game ou d'Apple qui déclare que l'éditeur de jeu a violé les directives de l'App Store ? Pourquoi ?