Epic a noté que lorsqu'il a donné aux utilisateurs de son application Fortnite le choix de la façon dont ils pouvaient faire des achats, Apple a riposté en supprimant Fortnite de son App Store. Puis, quand Epic a poursuivi Apple pour s’attaquer à son abus supposé de position dominante sur les magasins d'applications et les paiements intégrés, Apple a riposté avec férocité. En effet, en août de l’année dernière, Apple a supprimé le compte des développeurs Epic Games , privant ainsi les utilisateurs sur iOS et macOS des téléchargements du jeux Epic Games et de recevoir des mises à jour.Plus tôt ce mois, l'autorité britannique de régulation de la concurrence a déclaré avoir ouvert une enquête sur Apple à la suite des plaintes selon lesquelles les conditions générales du fabricant de l'iPhone sont injustes et contraires à la concurrence. L'enquête examinera si Apple a une position dominante dans la distribution d'applications sur ses appareils au Royaume-Uni, a déclaré l'Autorité de la concurrence et des marchés (CMA). « Les plaintes selon lesquelles Apple utilise sa position sur le marché pour fixer des conditions inéquitables ou susceptibles de restreindre la concurrence et le choix méritent un examen minutieux », a déclaré Andrea Coscelli, directeur général de la CMA.Pour sa défense, Apple indique que « L'App Store a été un moteur de succès pour les développeurs d'applications, en partie grâce aux normes rigoureuses qui ont été mises en place. L’application des règles de manière juste et équitable à tous les développeurs permet de protéger les utilisateurs des logiciels malveillants et empêcher la collecte des données sans leur consentement ». « Il n'est pas surprenant qu'Epic fasse valoir son point de vue devant l'autorité britannique de la concurrence et des marchés, car nous les avons vus utiliser les mêmes méthodes dans le monde entier », a déclaré un porte-parole d'Apple.L'année dernière, la Commission européenne avait elle aussi ouvert une enquête sur le fabricant de l'iPhone au sujet des commissions perçues sur l'App Store. La société fait également l'objet d'une enquête pour des motifs similaires de la part des autorités néerlandaises de la concurrence.Le fondateur et directeur général d'Epic Games, Tim Sweeney, a déclaré que les politiques d’Apple conduisent à des coûts extrêmement élevés pour les consommateurs et étouffent l’esprit d'innovation des développeurs ». En 2018, Epic Games, le développeur de Fortnite, qui a également développé le moteur de jeu Unreal Engine, a lancé sa propre plateforme de distribution de jeux. Son argument de vente pour attirer les développeurs : prélever 12 % seulement des revenus de ventes sur la plateforme, ce qui laisse effectivement 88 % aux gens qui bossent dur pour développer les jeux.« Puisque nous sommes des développeurs nous-même, nous avons toujours voulu une plateforme avec une bonne économie qui nous met directement en relation avec nos joueurs », a expliqué Tim Sweeney, le PDG d'Epic Games. « Grâce au succès de Fortnite, nous avons cela désormais et nous sommes prêts à le partager avec les autres développeurs ».Quel est votre avis sur le sujet ?