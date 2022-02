Quelques jours plus tard, la FTC a voté à l'unanimité en faveur d'une action en justice visant à bloquer le projet d'achat de 4,4 milliards de dollars du fabricant de moteurs de fusée Aerojet Rocketdyne Holdings par le fabricant d'armes Lockheed Martin pour des raisons de concurrence.L'opération annoncée par Microsoft en janvier est la plus importante jamais réalisée et devrait être la plus grande acquisition en numéraire jamais enregistrée. Elle renforcera la puissance de Microsoft sur le marché en plein essor des jeux vidéo, où il affronte les leaders Tencent et Sony.Dans le même temps, Sony a annoncé lundi qu'il allait acquérir Bungie Inc, le créateur original du jeu vidéo "Halo" et le développeur de "Destiny", dans le cadre d'une transaction évaluée à 3,6 milliards de dollars, la dernière en date d'une vague de consolidations qui balaie le secteur des jeux.Microsoft a jusqu'à présent évité le type d'examen auquel ont été confrontés Alphabet Inc et Meta Platforms, mais cette transaction, qui en ferait la troisième plus grande société de jeux vidéo au monde, mettra le fabricant de la Xbox sur les radars des législateurs, a déclaré Andre Barlow du cabinet d'avocats Doyle, Barlow & Mazard LLC après l'annonce de la transaction.Il a précédemment rapporté que Microsoft paierait une commission de rupture de 3 milliards de dollars si l'accord échouait, selon une source familière avec le sujet, suggérant que la société était confiante d'obtenir l'approbation antitrust.Microsoft et Activision se sont donné jusqu'à juin 2023 pour conclure la transaction.Source : Federal Trade Commission (FTC)Quel est votre avis sur cette proposition de rachat d'Activision par Microsoft ?