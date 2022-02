Les smartphones sont devenus la plateforme la plus utilisée dans l'industrie du jeu. En 2020, les jeux sur smartphone représentaient près de 50 % des revenus générés par les jeux vidéo. Comme l'utilisation du mobile continue de croître à l'échelle mondiale, les revenus générés pourraient même dépasser les 100 milliards de dollars. Les États-Unis, l'un des plus grands marchés de l'industrie du jeu, sont en train d'être révolutionnés par les jeux mobiles. Selon un rapport de Statista, les revenus générés par les jeux mobiles aux États-Unis ont atteint un niveau record de 10,70 milliards de dollars.En 2020, la valeur du marché des jeux mobiles aux États-Unis était de 25 milliards de dollars et si l'on regarde les revenus générés par les jeux F2P (Free to Play) qui ont contribué à la part du lion dans l'industrie des jeux mobiles, ils sont les plus rentables avec des revenus de 13 milliards de dollars US.Compte tenu du fait que de nombreuses personnes sont prêtes à payer pour obtenir plus de fonctionnalités, comme des skins et du contenu supplémentaire, afin d'améliorer leur expérience de jeu.De plus en plus de développeurs se lancent sur le marché des jeux mobiles en publiant de nouveaux jeux, tandis que d'autres introduisent leurs jeux déjà établis sur une autre plateforme, comme le PC, sur les smartphones. Le scénario le plus connu est celui de la société sud-coréenne Krafton, qui a introduit son jeu de tir PvP (Player-vs-player) très populaire, PlayerUnknown's Battleground (PUBG), en 2018. Des éditeurs plus célèbres tels que Rockstar Games et Activision suivent également les traces de Krafton en développant des versions mobiles de leurs jeux déjà établis.L'une des principales raisons du passage des jeux sur PC et consoles aux smartphones est la mobilité. Les PC et les consoles de jeux étant fixes, les jeux mobiles offrent aux utilisateurs l'avantage de ne pas avoir besoin d'équipement supplémentaire pour jouer. 54 % des 7 000 adultes américains qui ont participé à l'enquête menée par le groupe Statista ont désigné les smartphones comme leur plateforme de jeu préférée, les consoles de jeu arrivant en deuxième position et les PC en troisième.Les jeux mobiles sont à l'origine des 70 % de recettes totales générées par Apple dans l'app store. À l'avenir, les prévisionnistes pensent que Google Play dépassera iOS en termes de recettes de jeux, car la popularité d'Android augmente rapidement, iOS ayant des normes de conception d'applications de mobilité plus élevées en raison de ses politiques strictes.Source : Statista Qu'en pensez-vous ? trouvez-vous ces résultats pertinents ?Quelle est votre plateforme de jeux vidéos préférés ? pourquoi ?