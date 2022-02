Au cours des premières semaines de 2022, Microsoft a proposé près de 70 milliards de dollars pour Activision Blizzard et Take-Two Interactive a offert 11 milliards de dollars pour Zynga. Cela a permis à la valeur totale des transactions de cette année de se rapprocher du record de 85 milliards de dollars atteint en 2020, grâce à plus de 1 159 transactions annoncées ou conclues. Le chiffre de l'année dernière était presque trois fois supérieur à celui de 2020.La pandémie a marqué le début d'une nouvelle ère pour les jeux mobiles. Elle a ouvert une porte d'accès pour les nouveaux joueurs lorsque les confinements ont frappé pour la première fois, tandis que l'assouplissement des restrictions a poussé même les joueurs chevronnés à passer des consoles aux téléphones lorsqu'ils sortaient davantage.Le secteur se consolide également dans sa quête de nouvelles sources de revenus, brouillant les frontières entre les sociétés de jeux sur PC et sur mobile.", a déclaré Michael Metzger de Drake Star.Certaines entreprises qui n'ont pas fait de gros coups jusqu'à présent - notamment Amazon et Netflix - devraient faire de nouveaux paris, a ajouté M. Metzger. En Asie, Tencent, Byte Dance, Netease, le sud-coréen Krafton et le japonais Sony (6758.T) sont dans le collimateur.Le " métavers ", qui a longtemps fait partie du lexique des jeux, est maintenant entré dans lede la technologie après que Facebook a changé son nom en Meta Platforms (FB.O), en clin d'œil à l'accent mis sur le domaine en ligne où les gens peuvent se connecter par le biais de la réalité augmentée ou virtuelle.La valeur des opérations de placement privé, le volume et le financement au niveau ou au-dessus du niveau des licornes devraient battre des records, avec des investissements de sociétés comme Tencent et Netease.En ce qui concerne les introductions en bourse, EPIC Games et Discord sont les noms à suivre, selon le cabinet, qui compte parmi ses clients Codemasters et Echtra Games.Source : Drake Star PartnersTrouvez-vous ce rapport pertinent ?Que pensez-vous du fait que la réalité virtuelle, le métavers, et les jeux vidéos prennent de plus en plus de place dans la société ?