Selon les prévisions d'AppAnnie, les jeux mobiles pourraient connaître environ 14,5 milliards de téléchargements au troisième trimestre de 2021. Cela indique que les nouveaux jeux vont connaître une popularité assez importante et sont en passe de devenir très rentables. La raison en est que les consommateurs dépensent plus d'argent pour les jeux mobiles en général. Les revenus des jeux mobiles ont connu une augmentation de 35 % par rapport à l'année précédente au troisième trimestre de 2021, ce qui indique que le secteur est beaucoup plus solide.Au troisième trimestre de 2019, les revenus des jeux mobiles s'élevaient à environ 1,2 milliard de dollars. Cependant, en 2020, ce chiffre a bondi à un peu plus de 1,5 milliard de dollars. Et maintenant, en 2021, le secteur enregistre des revenus supérieurs à 1,7 milliard de dollars, ce qui est de très bon augure pour le marché en général.De nombreuses spéculations ont suggéré que la croissance que les jeux mobiles ont connue en 2020 n'était qu'un événement ponctuel stimulé par la pandémie. Cela aurait signifié que la croissance aurait ralenti cette année. Or, la croissance s'est poursuivie en 2021, et le taux de croissance a augmenté dans des proportions importantes.Cette augmentation des revenus va faire beaucoup de bien à l'industrie, et apaiser les inquiétudes des investisseurs. Cette croissance stimulera l'innovation dans ce secteur et confirmera le statut des jeux mobiles en tant que secteur le plus rentable du monde de la technologie.Il sera intéressant de voir dans quelle mesure l'industrie des jeux mobiles continuera à se développer. Cela pourrait vraiment changer la façon dont les jeux sont créés, car davantage de développeurs commenceraient à se concentrer sur les jeux mobiles.Source : AppAnnie Que pensez-vous de ces prédictions ?Les jeux mobiles sont-ils vraiment l'avenir du secteur des jeux vidéos ?