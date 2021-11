L'équipe derrière 're3' et 'reVC' contre-attaque

Le demandeur encourage les mods de jeu

La loi des États-Unis sur le droit d'auteur ne doit pas être appliquée en dehors des États-Unis

Les « corrections de bogues et améliorations » arrivent à un mauvais moment pour Take-Two

Take-Two Interactive est une holding américaine de jeux vidéo, société mère de Rockstar Games (le développeur de Grand Theft Auto) et 2K.Plus tôt cette année, un groupe de programmeurs et de passionnés de Grand Theft Auto a publié «re3» et «reVC», des versions remastérisées des Grand Theft Auto (GTA) et Vice City de l'ère de la PlayStation 2 (PS2) sur lesquelles ils ont travaillé après rétroingénierie. Les projets ont permis aux fans de profiter de ces jeux datés avec des améliorations significatives et ont été un succès auprès des fans. Ils ont apporté entre autres des corrections de bogues, une caméra rotative, la prise en charge de la manette XInput sur PC, le support des écrans larges et l'absence d'écrans de chargement entre les îles. Il y a également des portages à destination de Switch, Wii U et Vita.Cependant, Take-Two et Rockstar Games s'y sont opposés et ont répondu par un retrait DMCA déposé sur Github pour que les référentiels soient supprimés.Dans un premier temps, le chef des projets, surnommé "aap", a mis en doute l'authenticité du retrait. « Ce n'est pas impossible que ce soit juste un troll. Difficile à dire. Mais il vaut mieux supposer que c'est réel », a-t-il déclaré. Conformément aux exigences légales, GitHub s'est conformé à la demande de retrait et a supprimé les projets. Mais l'équipe derrière les projets avait la possibilité de déposer un contre-avis DMCA si elle était sûre que son travail est autorisé par la loi sur le droit d'auteur. Après avoir évalué ses options, c'est ce qu'elle a fait, laissant à Take-Two seulement deux semaines pour intenter une action en justice afin d'empêcher la réapparition du contenu sur Github.À l'expiration de ce délai, la plateforme de codage a rétabli les projets "re3" et "reVC", conformément à la loi. « Nous affirmons que notre projet relève de l'usage loyal : notre objectif n'est clairement pas le piratage ou quoi que ce soit, car vous avez toujours besoin du jeu original. Au lieu de cela, nous voulons plutôt prendre soin du jeu en le réparant et en l'améliorant, et en l'amenant sur de nouvelles plateformes », avait déclaré "aap". « Cela a poussé de nombreuses personnes à acheter ou racheter le jeu chez Take-Two, donc ce n'est pas comme s'ils perdaient de l'argent, bien au contraire », a-t-il ajouté.Si l'entreprise n'a pas agi dans les délais imparti (deux semaines) pour empêcher la restauration des projets sur GitHub, Take-Two a tout de même déposé une plainte début septembre contre l'équipe, arguant que le but des projets était de créer et de distribuer des versions piratées de GTA 3 et Vice City. La société a demandé des dommages-intérêts en vertu de la loi sur le droit d'auteur, affirmant que l'équipe avait copié, adapté et distribué « volontairement et malicieusement » son code source et d'autres contenus sans autorisation.Take-Two a également demandé des dommages-intérêts pour de prétendues fausses déclarations dans les contre-avis DMCA des défendeurs.Il faut noter que de nombreuses équipes de rétro-ingénierie estiment que leur travail est techniquement légal parce qu'elles n'utilisent pas de code source ayant fait l'objet d'une fuite et recréent les jeux originaux à partir de zéro en utilisant des langages de codage modernes. Les projets comme ceux-ci ne contiennent pas non plus de ressources créées par Take-Two ou Rockstar Games, telles que la musique, les dialogues et les images.Les joueurs doivent donc posséder une copie de GTA III pour créer leur propre portage à l'aide du code de rétro-ingénierie. Récemment, un effort similaire de la part d'un fan a permis de réaliser une ingénierie inverse complète de Super Mario 64 et de le porter sur PC et d'autres plateformes. Ces efforts ont duré plus de deux ans et, jusqu'à présent, Nintendo n'a pas engagé d'action en justice contre les créateurs. Malgré cela, Take-Two poursuit maintenant l'équipe du projet GTA, affirmant que les développeurs "sont bien conscients qu'ils ne possèdent pas le droit de copier, d'adapter ou de distribuer le code source dérivé de GTA".Take-Two estime qu'ils n'ont pas non plus le droit de copier les éléments audiovisuels des jeux, et que cela constitue une violation du droit d'auteur. L'action en justice prétend que les projets causent "un préjudice irréparable à Take-Two" et que les programmeurs se sont approprié un marché qui appartient à Take-Two, et ont permis à d'innombrables personnes de créer leurs propres versions dérivées non autorisées des jeux. « En copiant, adaptant et distribuant le code source et d'autres contenus liés aux jeux, les défendeurs ont délibérément et intentionnellement porté atteinte à l'expression protégeable de Take-Two », a allégué la société.Par l'intermédiaire de leurs avocats, Angelo Papenhoff (aap), Theo Morra, Eray Orçunus et Adrian Graber ont répondu à la plainte. Ils répondent à la plupart des allégations du plaignant, s'y opposant en grande partie, mais dans certains cas, indiquant une connaissance insuffisante pour former une réponse.De manière générale, cependant, ils insistent sur le fait qu'ils n'ont commis aucun type de violation du droit d'auteur.Dès le départ, les défendeurs affirment que tout ce qu'ils ont fait dans le cadre de leurs projets GTA 3 et Vice City étaient des actions protégées par une utilisation équitable en vertu de la Loi sur le droit d'auteur. Si une copie de matériel protégé par le droit d'auteur se produisait, cela était entrepris pour permettre l'interopérabilité des logiciels et corriger les bogues présents dans les titres originaux.En conséquence, toute prétendue « ingénierie inverse » du code d'origine représente une utilisation transformatrice de ce contenu, c'est-à-dire qu'elle a ajouté quelque chose de nouveau, avec un autre objectif ou un caractère différent, et ne s'est pas substituée à l'utilisation originale de l'œuvre.Dans la mesure où la copie de matériel protégé par le droit d'auteur a eu lieu, le cas échéant, cela était nécessaire pour permettre l'interopérabilité du logiciel et a été limitée au montant minimum requis.La réponse souligne en outre que les jeux originaux ont été publiés il y a plus de 15 ans et que le demandeur a cessé de publier des correctifs et des corrections de bogues plusieurs années avant que l'une des actions présumées des défendeurs n'ait lieu.Un autre fait important mis en évidence dans la réponse à la plainte est que les modifications apportées par les défendeurs sont inutiles en elles-mêmes. En fait, quiconque souhaitait utiliser « re3 » et « reVC » ne pouvait pas le faire sans posséder déjà des copies de GTA 3 et Vice City, des jeux que Take-Two a cessé de proposer à l'achat sur ses boutiques en ligne.Cela conduit à se demander si le comportement allégué des défendeurs a affecté le marché de ces jeux et, dans l'affirmative, de quelle manière. Selon la réponse, les mods n'ont pas affecté le marché, mais dans la mesure où ils l'ont fait, tout changement aurait été positif car les gens devaient acheter les jeux pour utiliser les mods.« Toute plainte concernant la copie de matériel protégé par le droit d'auteur qui a eu lieu, le cas échéant, n'a pas été entreprise à des fins lucratives ou commerciales. La doctrine de l'utilisation équitable interdit la réparation demandée par le demandeur », ajoute la réponse.Bien qu'il poursuive désormais de manière agressive les créateurs de « re3 » et « reVC », Take-Two a précédemment autorisé des tiers à développer des mods de son logiciel (y compris pour GTA 3 et Vice City) sans aucune action défavorable en réponse. C'est selon la réponse qui indique que Take-Two (ou ses « intérêts de filiales ou de prédécesseurs ») ont « présenté » des mods et même publié des parties de son logiciel dans le projet de mod(MTA).« Ces projets de ‘mod’ soutenus, encouragés ou autorisés, sur la base d’informations et de convictions, ont nécessité l’ingénierie inverse du logiciel tout comme les défendeurs l’auraient entrepris. Sur information et croyance, les défendeurs avaient une licence implicite pour entreprendre toute plainte d'actions ou le demandeur a abandonné le droit d'auteur », lit-on dans la réponse.La plainte de Take-Two allègue qu'Angelo Papenhoff est un résident d'Allemagne et la réponse l'admet.Bien que ces facteurs ne soient pas expressément cités dans le troisième moyen de défense des défendeurs (l'application extraterritoriale de la loi américaine), la plainte allègue que la copie de matériel protégé par le droit d'auteur a été effectuée en dehors des États-Unis. En tant que tel, la loi américaine sur le droit d'auteur n'a pas de portée, disent les défendeurs.« La loi des États-Unis sur le droit d'auteur ne doit pas être appliquée en dehors des États-Unis et de ses territoires. Dans la mesure où le demandeur cherche à étendre l'application de la loi américaine sur le droit d'auteur pour couvrir les activités en dehors des États-Unis, ses réclamations devraient être exclues », conclut la réponse.Pendant des mois, il y a eu des spéculations selon lesquelles la véritable raison derrière l'action en justice de Take-Two contre les développeurs « re3 » et « reVC » est qu'ils prévoyaient de publier officiellement des versions améliorées de leurs anciens jeux. Ce dernier composant a été confirmé avec la sortie de, qui comprend des versions remasterisées de GTA III, GTA Vice City et GTA San Andreas.Malheureusement, ce n'est rien de moins qu'un désastre. Tel que rapporté par Eurogamer, l'édition définitive était injouable en raison de problèmes logiciels et n'est à nouveau disponible à l'achat qu'après trois jours d'arrêt. Les demandes de remboursement ont été abondantes et rapides et le titre a été révisé à la baisse jusqu'à un score global de 0,5 sur Metacritic.Source : réponse à la plainte de Take Two