Google ferme sa division interne de développement de jeux Stadia, car elle recentre Stadia pour en faire un centre de diffusion en streaming des jeux des développeurs existants au lieu de développer ses propres jeux. Dans le cadre de ce changement, la société ferme ses studios de jeux de Los Angeles et de Montréal, qui existaient tous deux sous la bannière Stadia Games and Entertainment SG&E. Google Stadia, la plateforme de streaming lancée à la fin de l’année 2019, qui promettait de révolutionner le jeu en permettant aux utilisateurs de diffuser des jeux en streaming sans avoir besoin de posséder un PC ou une console puissante, change de cap, se retire du secteur de la fabrication de jeux et proposera désormais sa plateforme directement aux éditeurs de jeux en plus d'offrir Stadia Pro au public.« La création de jeux de qualité supérieure à partir de la base prend de nombreuses années et des investissements importants, et le coût augmente de manière exponentielle. Étant donné que nous nous concentrons sur la technologie éprouvée de Stadia et sur l'approfondissement de nos partenariats commerciaux, nous avons décidé de ne pas investir davantage pour apporter un contenu exclusif de notre équipe de développement interne SG&E, au-delà des jeux prévus à court terme », peut-on lire sur le blog de Phil Harrison, vice-président de Google et directeur général de StadiaGoogle va fermer ses deux studios de jeux, situés à Montréal et à Los Angeles. Aucun des deux n'a encore sorti de jeux. Cette fermeture aura un impact sur environ 150 développeurs, mais l'entreprise affirme qu'elle va essayer de trouver à ces développeurs de nouveaux rôles chez Google. Jade Raymond, le producteur chevronné qui a contribué à la création d'Assassin's Creed pour Ubisoft et qui a rejoint Electronic Arts il y a plusieurs années avant de partir pour diriger la création de jeux chez Stadia, se retire définitivement de la société, selon Google.Google continuera à exploiter le service de jeux Stadia et son service Stadia Pro, qui coûte 10 dollars par mois. Le studio exclusif de Stadia n'a actuellement aucun jeu à son actif, mais certains de ses jeux en cours de développement pourraient être lancés d'ici la fin de l'année. Quoi qu'il en soit, avec la fermeture de ces studios, le service va bientôt se consacrer exclusivement à l'hébergement des jeux d'autres éditeurs au lieu d'essayer de développer les leurs.« En 2021, nous étendons nos efforts pour aider les développeurs et les éditeurs de jeux à tirer profit de notre technologie de plateforme et à proposer des jeux directement à leurs joueurs. Nous voyons là une occasion importante de travailler avec des partenaires à la recherche d'une solution de jeu reposant sur l'infrastructure technique et les outils de plateforme avancés de Stadia. Nous pensons que c'est la meilleure voie pour faire de Stadia une entreprise durable à long terme qui contribue à la croissance du secteur ».Une source anonyme a parlé des problèmes de haut niveau qui affectent les opérations de Stadia Games, en disant : « Google était un endroit terrible pour faire des jeux. Imaginez Amazon, mais avec des ressources insuffisantes ». Mais il reste à voir comment exactement cette transition affectera le service existant de stadia, qui était déjà dominé par les tarifs des tiers. Au fur et à mesure que le service a mûri, il a finalement offert davantage de façons de jouer, notamment avec des jeux gratuits comme Destiny 2, qui nécessitent 0 $ pour ouvrir un compte gratuit et commencer à jouer à de l'action en 3D sur un navigateur web moyen. Et Stadia s'est même révélé être l'un des meilleurs milieux pour jouer au Cyberpunk 2077. Google a fait la promotion de certaines fonctionnalités intéressantes, notamment la possibilité de laisser les joueurs passer le contrôle d'un jeu Stadia en direct et de partager des sauvegardes de jeux, mais beaucoup d'entre elles n'étaient pas disponibles au lancement et sont restées en phase de test.Mais la fermeture des studios internes de Stadia marque un sérieux coup dur pour les ambitions de Google en matière de jeux. Au-delà des simples aspects techniques du service de streaming lui-même, le fait que Google était prêt à investir dans plusieurs studios de première partie était l'un des éléments les plus significatifs de la vision initiale de Stadia. C'était également le signe que la société aspirait à introduire un jour des exclusivités qui pourraient offrir une concurrence irrésistible à des sociétés comme Microsoft, Sony et Nintendo, qui s'appuient toutes sur leurs propres studios internes pour créer des jeux exclusifs clés pour inciter les joueurs à faire appel à leurs services. Mais cela semble également annoncer la voie actuelle de Stadia vers la "durabilité" : l'octroi de licences pour sa technologie Stadia à des entreprises extérieures, par opposition à la vente de jeux ou d'abonnements.Source : Google Qu’en pensez-vous ?