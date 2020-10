Il connecte son compte Facebook à son Oculus Quest 2, Facebook bloque définitivement son compte Et l'empêche d'utiliser son appareil, supprimant tous ses achats Oculus précédents 0PARTAGES 9 0 En août, Oculus a annoncé des mises à jour sur la façon dont les gens se connectent à ses appareils tout en conservant leur profil VR :

À partir d'octobre 2020 :

Toute personne utilisant un appareil Oculus pour la première fois devra se connecter avec un compte Facebook. Si vous êtes un utilisateur existant et que vous possédez déjà un compte Oculus, vous aurez la possibilité de vous connecter avec Facebook et de fusionner vos comptes Oculus et Facebook. Si vous êtes un utilisateur existant et que vous choisissez de ne pas fusionner vos comptes, vous pouvez continuer à utiliser votre compte Oculus pendant deux ans.

À partir de janvier 2023 :

Nous mettrons fin au support des comptes Oculus. Si vous choisissez de ne pas fusionner vos comptes à ce moment-là, vous pouvez continuer à utiliser votre appareil, mais toutes les fonctionnalités nécessiteront un compte Facebook. Nous prendrons des mesures pour vous permettre de continuer à utiliser le contenu que vous avez acheté, même si certains jeux et applications peuvent ne plus fonctionner. Cela peut être dû au fait qu'ils nécessitent un compte Facebook ou au fait qu'un développeur a choisi de ne plus prendre en charge l'application ou le jeu que vous avez acheté.



Pour expliquer ce changement dans sa politique, Oculus explique :



« Après le 1er janvier 2023, nous mettrons fin au support des comptes Oculus. Si vous choisissez de ne pas fusionner vos comptes à ce moment-là, vous pouvez continuer à utiliser votre appareil, mais toutes les fonctionnalités nécessiteront un compte Facebook. Nous prendrons des mesures pour vous permettre de continuer à utiliser le contenu que vous avez acheté, bien que nous nous attendions à ce que certains jeux et applications ne fonctionnent plus. Cela peut être dû au fait qu'ils incluent des fonctionnalités nécessitant un compte Facebook ou au fait qu'un développeur a choisi de ne plus prendre en charge l'application ou le jeu que vous avez acheté. Tous les futurs appareils Oculus inédits nécessiteront un compte Facebook, même si vous avez déjà un compte Oculus.



« Offrir aux utilisateurs un moyen unique de se connecter à Oculus, en utilisant leur compte Facebook et leur mot de passe, facilitera la recherche, la connexion et le jeu avec des amis en VR. Nous savons que la réalité virtuelle sociale a tellement plus à offrir, et ce changement permettra d'intégrer de nombreuses fonctionnalités que les gens connaissent et aiment sur Facebook. Cela nous permettra également de présenter plus d'expériences multijoueurs et sociales alimentées par Facebook à venir en VR, comme Horizon, où vous pouvez explorer, jouer et créer des mondes. La majorité de nos utilisateurs se connectent déjà à Oculus avec un compte Facebook pour utiliser des fonctionnalités telles que les chats, les fêtes et les événements, ou pour se connecter à des expériences en direct dans Oculus Venues. Nous facilitons également le partage sur nos plateformes si vous le souhaitez. Par exemple, les gens ont déjà la possibilité de diffuser en direct ou de partager leur expérience de VR sur Facebook, et bientôt vous pourrez utiliser votre avatar de RV sur d'autres applications et technologies Facebook.



« Lorsque vous vous connectez avec un compte Facebook, vous pouvez toujours créer ou maintenir un profil VR unique. Et si vous ne voulez pas que vos amis Oculus vous trouvent par votre nom Facebook, ils ne le pourront pas, il suffit de le rendre visible à "Seulement moi" dans vos paramètres Oculus. Vous pouvez également choisir les informations sur votre activité VR que vous publiez sur votre profil Facebook ou votre chronologie, soit en donnant la permission de publier, soit en mettant à jour vos paramètres. Et nous prévoyons d'introduire la possibilité pour plusieurs utilisateurs de se connecter au même appareil en utilisant leur propre compte Facebook, afin que les gens puissent facilement partager leur casque avec leurs amis ou leur famille tout en gardant leurs informations séparées.



« L'utilisation d'un profil VR soutenu par un compte Facebook et une identité authentique nous aide à protéger notre communauté et permet d'offrir des outils d'intégrité supplémentaires. Par exemple, au lieu d'avoir un code de conduite Oculus distinct, nous adopterons les normes communautaires de Facebook ainsi qu'une nouvelle politique supplémentaire axée sur la réalité virtuelle. Cela nous permettra de continuer à prendre en compte les considérations uniques de la VR tout en offrant un moyen plus cohérent de signaler les mauvais comportements, de responsabiliser les gens et de contribuer à créer un environnement plus accueillant sur nos plateformes. Et comme Facebook ajoute de nouveaux outils de confidentialité et de sécurité, Oculus peut les adopter et en tirer parti également ».



Plus loin, l'entreprise précise : « Oculus appartient à Facebook et est l'une des applications et technologies de Facebook. L'utilisation d'un compte Facebook offre un moyen unique de se connecter aux appareils Oculus et facilite la recherche, la connexion et le jeu avec des amis en VR. Il permet également des expériences sociales alimentées par Facebook, comme un jeu en streaming en direct sur votre chronologie Facebook, passer des appels avec des parties, rejoindre des événements et explorer de nouvelles expériences comme Facebook Horizon. Et comme Facebook ajoute de nouveaux outils de confidentialité et de sécurité, ils peuvent également être ajoutés en VR ».



Le compte Facebook banni en 10 minutes et l'impossibilité d'utiliser un Oculus



Un utilisateur a parlé de sa mésaventure avec cette mise à jour:



« J'ai obtenu mon Oculus Quest 2 aujourd'hui et j'ai créé un nouveau compte Facebook avec mon vrai nom (je n'en avais jamais eu auparavant) et j'ai fusionné mon compte Oculus âgé de 4 ans avec lui. J'ai été banni rapidement 10 minutes plus tard et je ne peux plus accéder à mon compte ni utiliser mon appareil.



« J'ai envoyé une pièce d'identité avec photo du permis de conduire comme demandé par Facebook et mon compte indique maintenant "Nous avons déjà examiné cette décision et elle ne peut pas être annulée." en essayant de me connecter, il semble que j'ai perdu tous mes achats Oculus précédents et que j'ai maintenant un écran tout blanc.



« J'emm**** Facebook et Oculus. Soyez avertis les gars. »





Il a partagé les communications qu'il a eues avec Facebook :



« Votre compte a été désactivé



Vous ne pouvez pas utiliser Facebook parce que votre compte, ou vos activités dessus, n'étaient pas conformes à nos Standards Communautaires. Nous avons déjà examiné cette décision et elle ne peut pas être annulée. Pour en savoir plus sur la raison pour laquelle nous avons désactivé votre compte, parcourez nos Standards Communautaires »



Ci-dessous, la réaction d'Oculus :





Source : plainte de l'utilisateur



Et vous ?



Disposez-vous d'un casque de réalité virtuelle ? Lequel ?

Que pensez-vous de ce changement de politique qui vise à contraindre les utilisateurs à disposer d'un compte Facebook avant de pouvoir profiter de leur casque Oculus ?

Les raisons avancées vous semblent-elles convaincantes ?

Au vu de la gestion des données des utilisateurs Facebook, que pensez-vous de cette stratégie ?

Ce genre de scénario était-il à craindre lorsque l'annonce de l'obligation de se connecter avec un compte Facebook pour utiliser son Oculus a été faite ?

Que pensez-vous de cette situation ?



Ca devrait être même illégal ce genre de pratique. 7 0 C'est vraiment totalement aberrant, une raison de ne jamais utiliser ni Facebook ni Oculus.Ca devrait être même illégal ce genre de pratique. Membre averti https://www.developpez.com Envoyé par Jesus63 Envoyé par Dommage, un Oculus Quest tout neuf qui partira à la poubelle... 0 0 ... Et maintenant, laissez-moi prendre une grande lampée de "Je vous l'avais bien dit"! Membre confirmé https://www.developpez.com 0 0 Je l'ai fait hier soir à mon grand regret ... et petite précision le Quest 2 demande obligatoirement un compte Facebook donc si vous avez le 1 et le 2 impossible de garder son compte Oculus.