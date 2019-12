Oculus VR, la filiale de Facebook spécialisée dans la réalité virtuelle, a annoncé cette semaine qu’il a désormais activé la fonctionnalité du suivi de la main sur son casque de réalité virtuelle (RV) Oculus Quest . L’entreprise avait auparavant ajouté la prise en charge de la main avec les contrôleurs Oculus Touch, mais à présent, elle devient la première société du secteur à prendre en charge le suivi natif des mains. Selon l’annonce de la société, la fonctionnalité sera rendue disponible aux développeurs et aux utilisateurs dans une mise à jour dans les prochains jours.La fonctionnalité "The mains" de l’Oculus Quest était précédemment prévue pour apparaître en 2020, mais la société a pris de l’avance sur son propre calendrier. Le suivi manuel sera disponible à titre expérimental dans la version "v12" du logiciel dans les jours à venir. Oculus VR publiera également le SDK qui permettra aux développeurs d'ajouter le suivi "The mains" à leurs propres jeux à partir du 16 décembre. Pour profiter de cela, les utilisateurs doivent installer la mise à jour v12 de la semaine prochaine et activer le suivi manuel dans le menu "Experimental Features".Ensuite, vous pouvez basculer entre les commandes tactiles et le suivi manuel à l'aide d'un commutateur à bascule dans le menu “Oculus Home”. Selon Oculus VR, seulement quelques applications propriétaires, telles que Oculus Browser, Oculus TV et Library and Store, du casque prendront en charge le suivi manuel dans sa phase expérimentale. De plus, cette mise à jour ne s'applique pas aux casques Rift ou Rift S centrés sur PC, et elle ne fonctionnera pas si vous utilisez Oculus Link pour connecter un Quest à vos jeux PC RV favoris.Une vidéo publiée par Oculus VR montre un joueur faisant défiler le texte, parcourant une vidéo et lançant une application avec la nouvelle fonctionnalité. La société indique qu'elle prévoit d'ajouter de nouvelles fonctionnalités au suivi manuel en 2020. Même s’il reste à voir à quel point la technologie de suivi "The mains" du Quest est précise, elle présente au moins la possibilité d'un contrôle affiné sans avoir besoin d'équipement supplémentaire. Cette approche diffère de celle qu’emploient aujourd’hui toutes les entreprises travaillant dans la RV.Jusqu'à présent, afin d'incorporer vos mains dans la RV, Oculus VR et d'autres fabricants de casques de RV ont compté sur des contrôleurs, chacun avec leur propre disposition de boutons confuse et nécessitant parfois des caméras externes et des dispositifs de suivi pour suivre vos mouvements de mains dans l'espace virtuel. Désormais, Oculus VR compte incorporer vos mains dans la RV grâce à un système de suivi à l'envers, un ensemble de caméras et de capteurs intégrés qui identifient où votre corps et vos mains sont dans un espace virtuel par rapport au casque.Avec le lancement du nouveau SDK la semaine prochaine, les développeurs et les créateurs ont désormais la possibilité de débloquer pour la première fois les interactions mains libres dans les applications Quest. « Nous sommes impatients de voir quel type de contenu ils vont imaginer et envoyer au fur et à mesure qu'ils construiront de nouvelles expériences avec leurs mains : des gestes plus expressifs dans les applications sociales aux flux de travail plus efficaces dans les modules de formation professionnelle, et plus encore », a déclaré la société.« Nous espérons que le suivi manuel rendra la RV plus accessible aux nouveaux venus en éliminant le besoin d'apprendre les fonctions du contrôleur. Et pour ceux qui possèdent Quest, quand le matériel fond, vous pouvez être complètement immergé dans la magie de la RV tout en vous connectant avec les autres d'une manière transparente et intuitive », a-t-elle ajouté. Notons que le Quest est le quatrième casque de réalité virtuelle (VR) grand public de l’entreprise Oculus. L’Oculus Quest est un casque autonome, ce qui signifie qu’il n’a pas besoin d’être connecté à un smartphone ou un ordinateur pour fonctionner.Source : Oculus VR Qu'en pensez-vous ?