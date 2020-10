« Nous sommes à des années de voir la 8K devenir le standard du jeu vidéo, si elle le devient un jour », A déclaré Phil Spencer, le patron de la division Xbox 0PARTAGES 1 0 Il ne reste plus que quelques semaines avant le lancement de la Xbox Series X, qui sortira le 10 novembre 2020, ainsi que de sa concurrente directe, la PlayStation 5, qui fera également sa sortie en novembre. Ces deux consoles promettent d'être particulièrement ambitieuses et devraient rapidement faire oublier les anciens modèles. Les deux appareils ont en commun quelques nouvelles fonctionnalités, notamment l'intégration d'un SSD doté d'une architecture de stockage optimisée, un processeur central bien plus puissant, de nouvelles technologies telles que le ray tracing accéléré matériellement, ainsi que la possibilité d'afficher des images jusqu'en 8K et jusqu'à 120 Hz.



C'est en effet sur ces deux derniers points que le patron de la division Xbox, Phil Spencer, est revenu lors d'une interview. La console de nouvelle génération la plus puissante de Microsoft, la Xbox Series X , est tout à fait capable d'exécuter de "vrais" jeux en résolution 4K et pourrait aussi offrir une résolution de 8K pour certains contenus. De plus, on retrouve la désignation 8K inscrite sur le processeur de la console, alors que le logo 8K demeure bien visible sur l'emballage officiel des séries Xbox X et S.





Phil Spencer, le patron de la division Xbox

En revanche, Phil Spencer a mis en doute l'adoption généralisée de la résolution 8K dans les jeux vidéo à court terme. Cependant, Xbox Series X, de même que la PlayStation 5, offrent toutes deux un port HDMI 2.1, qui est compatible avec un affichage 8K.



« La 8K est une technologie ambitieuse. Les écrans compatibles ne sont pas encore vraiment là. Je pense que nous sommes à des années de voir la 8K devenir le standard du jeu vidéo, si elle le devient un jour », a indiqué le patron de la division Xbox.



En se basant sur les informations recueillies par son équipe, Liz Harem, responsable de l'ingénierie des jeux chez Xbox, de la stratégie de nouvelle génération à double console de Xbox, laisse entendre que le nombre de personnes possédant des téléviseurs 4K est moins élevé que ce que les éditeurs AAA pourraient penser. Les listes des meilleurs téléviseurs 8K de 2020 apparaissent progressivement au fur et à mesure des lancements de la PlayStation et de la Xbox de dernière génération.



En effet, les consoles pourront bel et bien fournir un affichage 8K, mais sur des écrans compatibles uniquement. Ce ne sera probablement pas le cas pour les jeux vidéo, dont la plupart sont peu gourmands en ressources graphiques et pourraient avoir un rendu 8K natif.



Tom Wijman, qui dirige la division d'analyse des jeux de la société de recherche sur les jeux NewZoo, a en outre déclaré que : « Le saut de génération est moins important que par le passé. Je pense que l’importance des spécifications haut de gamme a été plus importante dans le passé (...) Ce qui motivera la décision des gens, c'est leur environnement social, si les gens jouent sur Xbox autour d'eux, leur comportement d'achat passé et les jeux exclusifs qui sortent pour un système. »



Au cours de l'entretien, l'actuel directeur de Xbox Game Studios a aussi évoqué la question du ray tracing, la nouvelle technologie de gestion de la lumière et des reflets, qui a été présentée par Sony, Microsoft et Nvidia comme étant la nouvelle technologie destinée à révolutionner le jeu vidéo. Si cette technologie fait l'unanimité, elle est encore très gourmande au niveau des ressources et n'en est qu'à ses débuts sur les PC et les consoles. Le ray tracing consiste à calculer comment la lumière rebondit sur les objets numériques dans la vie réelle, un algorithme insaisissable qui aide les GPU à rendre les environnements de jeu particule par particule.





Et il semble que Phil Spencer n'ait pas été particulièrement impressionné par le ray tracing pour le moment.



« Si je pense aux jeux où le ray tracing a eu un effet important sur mon expérience de jeu en tant que joueur, c’est assez flou », a ajouté Phil Spencer à propos de cette technologie.



Le ray tracing permet d'atteindre un nouveau niveau d'immersion et de fidélité visuelle à l'écran. Il est toutefois vrai que cette technologie est loin de révolutionner la conception des jeux vidéo. On se souvient de la démonstration du ray tracing réalisée par Sony dans des jeux comme Spider Man Miles Morales ou encore Ratchet&Clank. Toutefois, il ne peut s'agir pour l'instant que de petits effets supplémentaires.



Les observations de Phil Spencer pourraient aussi être considérées comme une manière de modérer les espoirs que l'on peut avoir quant aux capacités des nouvelles consoles, et plus particulièrement de la Xbox Series X par rapport au ray tracing. Le développement de cette technologie devra probablement attendre les nouvelles générations de consoles pour voir des jeux plus ambitieux avec le ray tracing.



Source : Wired



