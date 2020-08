Quel type de contenu voulez-vous voir sur la rubrique 2D/3D/Jeux ? 0PARTAGES 3 0 Une nouvelle fois, la rubrique 2D/3D/Jeux de Developpez.com souhaite consulter sa communauté pour mieux déterminer quelles seraient les ressources à venir. Pour rappel, vous aviez déjà été



quel type de contenu voudriez-vous voir ? (articles, FAQ, news, vidéos...)

quels sont les sujets qui vous intéressent ? (Unity, les bibliothèques C++, PICO 8...)

est-ce que les actualités vous plaisent ou pensez-vous que la couverture n'est pas adéquate ?

qu'est ce qui pourrait rendre la rubrique encore plus intéressante pour vous ? (animations, sondages...)

Aussi, c'est pour moi l'occasion de vous faire un compte rendu des changements qui ont été réalisés sur la rubrique :

un guide complet pour prendre en main la bibliothèque de rendu bas niveau Vulkan a été mis en ligne ;

a été mis en ligne ; Bousk a publié un cours complet sur la programmation réseau pour lequel il ajoute des chapitres régulièrement. C'est une excellente ressource ! Félicitations à lui !

le guide pour démarrer la programmation d'un jeu vidéo a été complètement réécrit pour être plus précis et plus utile pour tous. L'ancienne version est toujours disponible ;

la page des tutoriels a été mise à jour pour aider les lecteurs à facilement trouver la ressource dont ils ont besoin ;

et bien sûr, une couverture de l'actualité concernant les moteurs de jeux vidéo et autres technologies pour créer des jeux !

Aussi, n'oubliez pas que la rubrique 2D/3D/Jeux a annoncé les dates de la dixième GameJam en ligne de Developpez.com. En bref, au cours de ces dix ans, ce sont plus de cent jeux qui ont été réalisés en un temps très court. Vous pouvez les retrouver au travers des



Toutefois, tout ceci n'est utile que si cela vous intéresse ! C'est pourquoi aujourd'hui vous avez la parole (en réalité, vous l'avez tout le temps sur le ) et vous pouvez dire ce que vous souhaitez voir comme contenu dans les prochains mois et ainsi, nous permettre de prendre la meilleure direction possible. Cette rubrique, c'est la vôtre ! Le but, c'est de nous faire plaisir et de constituer une communauté amicale et soudée. Ensemble, répandons notre savoir à propos de la conception de jeux vidéo, de la 2D et de la 3D !

Aussi, n'hésitez pas à devenir un acteur à part entière ! La rubrique est à vous ! Cela peut se faire de différentes façons. La plus simple étant simplement de participer sur le forum, de partager votre savoir, de donner des conseils et des avis. Cela peut être au travers d'une réponse à une question d'un membre, ou par la création d'un nouveau sujet. Créez une discussion lorsque vous testez tel ou tel outil ou plugin pour nous faire un retour ! Vous êtes lus et votre point de vue est utile. Bref, tout est possible ! Lancez-vous !



En bref, vous êtes fortement invité à répondre dans le forum afin de donner votre avis clair et précis sur ce que vous espérez de l'avenir de la rubrique !



