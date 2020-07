le code du simulateur, d'une taille de 900 Mo ;

l'environnement et les avions modélisés par Microsoft (90 Go) ;

du contenu diffusé en ligne et des fichiers tiers, qui sont facultatifs.

Ceux qui souhaitent jouer au jeu Microsoft Flight Simulator, dont la commercialisation est prévue le 18 août prochain pour PC, pourront acheter une version physique répartie sur dix DVD à double couche, permettant l'installation de 90 Go de données. Le package complet comprend également un manuel imprimé ainsi qu'une boîte « spectaculaire », le tout pour un prix allant de 69,99 euros pour la version standard, à 129,99 euros pour la version Deluxe. D'ailleurs, les joueurs seront toujours encouragés à télécharger des fichiers supplémentaires, telles que les photos satellite haute résolution ou les mises à jour météo en direct, pour profiter d'un niveau encore plus élevé de réalisme.« C'est vraiment un simulateur qui dépend du cloud si vous voulez l'utiliser à son plein potentiel. (...) Si vous utilisez la simulation hors ligne, vous obtenez un monde qui ressemble beaucoup mieux à P3D et X-Plane, mais vous manquerez la couverture complète en haute définition du monde avec une base de photos et tout ce qui va avec », explique Mathijs Kok, responsable de la communauté Aerosoft, qui est le partenaire officiel de vente au détail du jeu. Mathijs Kok précise même que l'installation des données en streaming dans un package physique nécessiterait « non pas 10 DVD mais des milliers de DVD ».Dans le détail, les 10 DVD contiendront :La sortie de cette version physique, contenant une dizaine de disques, rappelle celle de « Monkey Island 2: LeChuck's Revenge » en 1991, dont le coffret d'installation contenait 11 disquettes. D'autres jeux plus volumineux ont également été commercialisés, tels que « Riven: the sequel to Myst », qui était regroupé sur cinq CD, ou Final Fantasy IX (quatre CD).Pour rappel, Microsoft Flight Simulator a été annoncé lors de l'E3 2019. Le studio bordelais Asobo est en charge de son développement. Le jeu profite des images satellites de Bing Cartes, pour un volume de données annoncé de 2 pétaoctets, lui permettant de proposer plus de deux millions de villes et plus de 40 000 aéroports du monde entier. Les images satellites ont permis la génération par photogrammétrie de la géométrie des bâtiments et du relief et de nombreux détails des surfaces tels que l'herbe sont générés grâce à la technologie d'intelligence artificielle de Microsoft Azure.Par ailleurs, Microsoft Flight Simulator est déjà disponible en pré-commande sur Windows 10. Une version bêta est également disponible en pré-installation avec Xbox Game Pass pour PC.Source : Aerosoft Qu'en pensez-vous ?