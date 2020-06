Microsoft ferme Mixer, sa plateforme de streaming de jeux vidéo, s'associe à Facebook Gaming, Et met fin aux contrats avec ses partenaires 1PARTAGES 4 0 Microsoft met fin à ces efforts pour disposer de sa propre plateforme de streaming de jeux vidéo, et s’associe à Facebook Gaming. L’éditeur de logiciels a annoncé la nouvelle lundi dans un article publié sur le blog de Mixer. Phil Spencer, chef de l'équipe Xbox, a confirmé la nouvelle lundi dans un communiqué, en annonçant une période de fin de vie de 30 jours avant que Microsoft n’abandonne officiellement sa plateforme le 22 juillet. Ce temps permettra aux partenaires de Microsoft et aux utilisateurs existants de passer sur Facebook Gaming ou chez un autre concurrent.



Cette annonce a surpris plus d’un à plusieurs titres. Il y a seulement quatre ans que Microsoft a acheté un service de streaming de jeux appelé "Beam", qu’il a renommé en 2017 pour lui donner le nom sous lequel le service est connu actuellement, Mixer. Il y a moins d’un an, l’éditeur de Windows a attiré les diffuseurs de jeux vidéo populaires, notamment le streamer de Fortnite Tyler Blevins ("Ninja") avec qui Microsoft a signé un contrat pluriannuel de plus de 20 millions de dollars. Microsoft a également mis l'accent sur le service en tant qu'option de streaming intégrée sur toutes les consoles Xbox One au cours des dernières années.





Mais Microsoft supprimera tous ces efforts dans un mois. La société s'est associée à Facebook pour faire passer les partenaires et les streamers de Mixer sur Facebook Gaming dans les prochaines semaines. Le 22 juillet, tous les sites et applications Mixer seront automatiquement redirigés vers Facebook Gaming.



« En fin de compte, le succès des partenaires et des streamers sur Mixer dépend de notre capacité à faire évoluer la plateforme pour eux aussi rapidement et largement que possible. Il est devenu évident que le temps nécessaire pour développer notre propre communauté de diffusion en direct à grande échelle était hors de proportion avec la vision et les expériences que Microsoft et Xbox veulent offrir aux joueurs maintenant, nous avons donc décidé de fermer le côté opérationnel de Mixer et d'aider la communauté à faire la transition vers une nouvelle plateforme », a écrit Microsoft.



« Afin de mieux répondre aux besoins de notre communauté, nous nous associons à Facebook pour permettre à la communauté Mixer de passer sur Facebook Gaming. Il s'agit d'une partie essentielle d'un effort plus large que les jeux Xbox et Facebook entreprennent, apportant de nouvelles expériences et opportunités au monde entier des jeux ».



Les partenaires de Mixer existants obtiendront le statut de partenaires de Facebook Gaming, et la plateforme « honorera et respectera le plus possible tous les accords de partenariat existants », lit-on dans le Billet de Microsoft. Tous les streamers utilisant le programme de monétisation de Mixer pourront bénéficier du programme "Level Up" de Facebook. Les utilisateurs de Mixer ayant un solde "Ember", un abonnement à une chaîne ou un abonnement à Mixer Pro recevront un crédit sur leur carte cadeau Xbox.



« Nous ne traiterons plus les demandes de partenariat mixer. Toutefois, nous vous encourageons à consulter le programme Level Up Creator de Facebook Gaming qui offre une possibilité similaire de monétiser votre chaîne », lit-on sur la page FAQ de Mixer. « Merci de faire partie intégrante de la communauté Mixer ! Facebook Gaming est prêt à vous accorder le statut de partenaire et à correspondre le plus étroitement possible à votre accord de partenariat Mixer existant. Si vous êtes intéressé, veuillez consulter votre courriel, visiter le centre des partenaires de Mixer ou vous rendre sur fb.gg/mixer pour savoir comment faire passer votre partenariat à Facebook Gaming de la manière la plus transparente possible », c’est ce qu’implique, entre autres, l’abandon de Mixer pour les partenaires et utilisateurs existants.



Un choix pour élargir la portée de son prochain service de streaming de jeux xCloud



Le choix de Microsoft de s'associer à Facebook est clairement un choix stratégique qui est également lié à l'élargissement de l'attrait de son prochain service de streaming de jeux xCloud et de ses efforts globaux en matière de jeux. Microsoft a eu du mal à atteindre l'échelle nécessaire pour que Mixer puisse concurrencer Twitch, YouTube, ou Facebook Gaming, ce qui pourrait avoir conduit à cette dernière décision.



« Nous avons commencé assez loin derrière, en termes de comparaison des utilisateurs actifs mensuels de Mixer avec certains des grands acteurs », a déclaré Phil Spencer dans une déclaration. « Je pense que la communauté Mixer va vraiment bénéficier de la large audience de Facebook grâce à ses propriétés, et de la possibilité d'atteindre les joueurs de manière très transparente grâce à la plateforme sociale de Facebook ».





Cette association permettra à Microsoft de travailler en étroite collaboration avec Facebook afin d'apporter xCloud sur Facebook Gaming, permettant aux utilisateurs de cliquer et de jouer immédiatement aux jeux que les gens diffusent en streaming. Microsoft a poursuivi une vision très similaire aux ambitions de Google avec Stadia, mais Mixer n'a pas eu l'envergure et l'audience nécessaires pour vraiment offrir ce service à plus grande échelle. Microsoft a recruté des streamers exclusifs comme Ninja et Shroud, mais ils n'ont pas suffi à faire utiliser le service par un plus grand nombre de personnes que les concurrents. Ninja, Shroud et d'autres streamers de premier plan sont maintenant libres de rejoindre Twitch ou de diffuser en streaming sur Facebook Gaming.



Microsoft a dû choisir entre abandonner Mixer, le vendre ou même investir plus d'argent sans avoir la garantie qu'il atteindrait l'échelle nécessaire pour être compétitif. « Il ne s'agissait pas tant de rentabiliser la vente, mais de trouver un partenariat qui soit le meilleur pour la communauté et les streamers », a expliqué Spencer. « Nous pensons que c'est le bon moment, et cela nous permet de lancer plus de contenu xCloud et de donner aux joueurs la possibilité de jouer à partir de là ».



On ne sait pas exactement quand nous verrons xCloud apparaître sur Facebook Gaming, mais c'est un élément clé de ce nouveau partenariat. Microsoft lancera en principe xCloud dans le courant de l'année, dans le cadre de l'offre Xbox Game Pass de la société. « Je ne pense pas que nous devrons attendre trop longtemps pour voir le résultat de la collaboration entre les deux entreprises pour permettre à cette technologie d'être utilisée par les utilisateurs de Facebook Gaming», a révélé Spencer.



L’année dernière, Kareem Choudhry, responsable des jeux en nuage chez Microsoft qui a aussi travaillé sur le projet Xbox, a révélé que le service de jeux en streaming du fabricant de logiciels « a



Microsoft va maintenant conserver la technologie qui a alimenté Mixer et soutenu les fonctions de streaming collaboratif et à faible latence. Les équipes Microsoft commenceront à utiliser une partie de cette technologie Mixer à l'avenir pour améliorer l'interactivité en temps réel et le streaming à faible latence, et les développeurs de Mixer impliqués dans ce projet resteront chez Microsoft pour aider au travail via Microsoft Teams, d’après Spencer.



A la date du 22 juillet, jour de fermeture de Mixer, les utilisateurs devraient avoir fini de reconfigurer les services d'autres concurrents, notamment Twitch, ou chez Facebook Gaming à condition que la plateforme soit en train de fonctionner comme une option de streaming de haut niveau, qui permettra aux utilisateurs de continuer à jouer à leur jeu sur les consoles Xbox One.



La fermeture de Mixer a entraîné une surprise générale chez les commentateurs. Cependant, certains pensent que si Microsoft l’a fait, c’est que la situation de Mixer était plus critique qu’ils l’ont fait croire. « Je suis très surpris que Microsoft se soit arrêtée aussi rapidement. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils gagnent à court terme contre Twitch et je doute qu'ils l'aient fait non plus. Cela suggère que Mixer n'a pas seulement mal fait (ce qui aurait pu être supposé) mais que cela a dû être une profonde catastrophe qui n'a montré aucun signe de redressement ». Et vous, pensez-vous que Microsoft a fait un bon choix en fermant Mixer ?



