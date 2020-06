Sony reporte l'événement PS5 « pour permettre à des voix plus importantes d'être entendues », Cette décision faisant suite à des mesures similaires prises par EA, Activision et Google 0PARTAGES 6 0 Sony avait annoncé la semaine dernière qui prévoyait d’aller de l’avant avec la sortie progressive de la prochaine version de PlayStation. Dans un événement virtuel PlayStation 5, qui allait avoir lieu le 4 juin, Sony avait pris rendez-vous avec les fans afin d’apporter plus de détails sur l'avenir du jeu sur la PlayStation 5. « C'est pourquoi je suis heureux de vous annoncer que nous vous donnerons bientôt un premier aperçu des jeux auxquels vous pourrez jouer après le lancement de la PlayStation 5 pendant les vacances », avait écrit Sony dans un article de blog vendredi dernier. Mais lundi, Sony a reporté son événement à une date ultérieure en raison des protestations en cours.



Dans une mise à jour de son article, Sony a écrit : « Nous avons décidé de reporter l'événement PlayStation 5 prévu pour le 4 juin. Bien que nous comprenions que les joueurs du monde entier soient enthousiastes à l'idée de voir des jeux PS5, nous ne pensons pas que le moment soit venu de faire la fête ». Ce message a également été posté sur Twitter. « Et pour l'instant, nous voulons prendre du recul et permettre à des voix plus importantes de se faire entendre ».





Les fans auraient pu savoir davantage sur PlayStation 5 cette semaine, mais le sort en a décidé autrement. « Il y a peu de choses aussi excitantes que le lancement d'une nouvelle console. Bien que cette voie de lancement ait été un peu... différente, nous sommes plus que jamais ravis de vous emmener avec nous dans ce voyage pour redéfinir l'avenir des jeux vidéo », a déclaré Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment, dans un article. Il avait confirmé que l'événement comprendrait « un premier aperçu des jeux auxquels vous jouerez après le lancement de la PlayStation 5 à l'occasion de cette fête ». Ryan avait également dit aux fans de s'attendre à ce que cette présentation vidéo dure « un peu plus d'une heure ».



Le billet d'annonce de Sony reconnaît que la PlayStation 5 a jusqu'à présent fourni des informations au compte-gouttes, en soulignant « Qu'est-ce qu'un lancement sans jeux ? » Jusqu'à présent, nous avons eu droit à un aperçu de la nouvelle manette sans fil DualSense, à des spécifications sur l'architecture du système qui comprenait certaines des caractéristiques techniques du système, au logo de la console révélé lors du CES 2020, et rien d'autre.



Pour rappel, la nouvelle PlayStation sera



Jim Ryan a aussi donné un aperçu des jeux qui devraient être présentés jeudi. « Les jeux qui seront lancés sur PS5 représentent le meilleur de l'industrie et proviennent de studios innovants du monde entier. Les studios, petits et grands, les plus récents et les plus établis, ont tous travaillé d'arrache-pied pour développer des jeux qui mettront en valeur le potentiel du matériel », a-t-il écrit.



Sans donner aucune date pour une éventuelle mise à jour des informations après la présentation des jeux, Ryan a tout de même pris soin de souligner que « soyez assurés qu'après la vitrine de la semaine prochaine, nous aurons encore beaucoup à partager avec vous ». Certainement qu’il faisait allusion la présentation du design de la console, de son prix et sa date de sortie. Une chose est sûre, les fans devront encore attendre.



Report de l’éventement PlayStation 5



La décision de Sony de reporter fait clairement référence à la réaction à la mort de George Floyd dans le Minnesota aux États-Unis, et aux protestations qui en ont résulté aux États-Unis et dans le monde entier. Sony avait prévu d'utiliser l'événement de jeudi pour présenter les jeux PS5, promettant un premier aperçu de certains des jeux auxquels les gens joueront lorsque la PlayStation 5 sera lancée pendant les vacances prochaines.





Le tweet du lundi fait suite à de précédents messages publiés dimanche par la société mère de PlayStation, Sony, qui a renforcé le signal des manifestants, des avocats et des collecteurs de fonds, tous alliés au mouvement "Black Lives Matter". Dans l’un des messages, l'entreprise a répondu à d'apparents trolls des médias sociaux, en particulier en rejetant la rhétorique du "all lives matter" en écrivant : « Si vous ne pouvez pas dire "Black Lives Matter,", vous n'êtes pas inclusifs ».



De vastes manifestations ont eu lieu dans les grandes villes américaines, de nombreuses personnes protestant contre la brutalité policière. Les soulèvements ont commencé la semaine dernière après la mort de Floyd, et se sont intensifiés de manière significative au cours du week-end. La semaine dernière, Twitter a même mis en garde sur le tweet du président concernant les pillages pour "glorifier la violence". Twitter a placé un avis d'intérêt public sur le tweet du président Trump pour avoir enfreint les règles de la plateforme concernant la "glorification de la violence". Cependant, Twitter n'a pas choisi de retirer entièrement le tweet de sa plateforme, car il estime qu'il est dans l'intérêt du public.



Sony a décidé de retarder le dévoilement prévu pour le 4 juin sur la PlayStation 5 pour montrer du respect à George Floyd et reconnaître la signification historique des manifestations, deux choses plus importantes que la firme a considérées comme devant passer avant « la fête » du jeu vidéo. S'il est décevant de devoir attendre plus longtemps pour voir les jeux tant attendus de la PlayStation 5, ce n'est manifestement pas le moment. Pour l'instant, Sony n'a pas annoncé la nouvelle date, car elle n'est probablement même pas encore fixée.



Autres événements reportés



Le géant du jeu vidéo est loin d’être le seul à avoir décalé une conférence ou un lancement de produit, en raison du climat particulièrement tendu aux États-Unis. Les manifestations contre les violences policières et le racisme se déroulent désormais quotidiennement dans la quasi-totalité des grandes villes après la mort de George Floyd. Deux autres éditeurs de jeux ont reporté le lancement de leur jeu avec des messages qui prennent la plupart du temps position pour soutenir les mobilisations en cours.



Electronic Arts a ainsi différé le lancement de Madden NFL 21, la nouvelle version de son jeu de simulation du football américain. Dans un communiqué, l’éditeur dit « se tenir aux côtés de la communauté afro-américaine » et affirme se concentrer sur ce qu’il peut faire « pour aider à changer les traitements injustes et les discriminations qui empoisonnent la nation et le monde ». L’éditeur dit qu’il trouvera un moment propice pour parler de football avec les fans.





Il y a deux ans, l’éditeur avait présenté ses excuses lorsque des joueurs avaient remarqué que le nom de Colin Kaepernick, joueur de football américain et militant de la lutte contre le racisme aux États-Unis, avait été censuré d’un morceau figurant sur la bande-son du jeu Madden NFL 19. À l’époque, Electronic Arts avait expliqué qu’il s’agissait d’une erreur et avait restauré le fichier non censuré.



Activision, l’éditeur de Call of Duty, a également reporté le lancement de la nouvelle saison de ses jeux de tir en ligne. « En ce moment, c’est à celles et ceux qui se mobilisent pour l’égalité, la justice et le changement d’être vus et entendus », a écrit l’éditeur.



Si ces précédents reports de lancement concernent les éditeurs de jeux vidéo, Google a aussi ajourné le lancement de la nouvelle version de son système d’exploitation mobile, Android 11, qui était prévu pour le mercredi 3 juin. « Nous sommes heureux de vous en dire plus sur Android 11, mais ce n'est pas le moment de faire la fête. Nous reportons l'événement du 3 juin et la sortie de la bêta. Nous reviendrons bientôt avec plus d'informations sur Android 11 », a tweeté l’équipe de développement d’Android.





Google a lancé la version Preview d'Android 11 pour développeurs en février. Il vient avec une amélioration des API de connectivité, une option de "permission unique" pour les applications, et bien d’autres nouvelles fonctionnalités.



Sources : Tweet Sony, Tweet EA, Tweet Google



Et vous ?



Que pensez-vous de l’aperçu donné par Sony des jeux qui seront lancés sur PS5 à sa sortie ?

Quels commentaires faites-vous du report des événements par Sony, EA, Activision et Google pour soutenir les protestations contre le racisme ?



Lire aussi



Sony dévoile les spécifications de sa PS5 : CPU Zen 2 (8 cœurs à 3,5 GHz), GPU AMD RDNA 2 (10,28 TFLOPS), et les temps de chargement de jeu les plus rapides du marché des consoles

Google lance la version Preview d'Android 11 pour développeurs, avec une amélioration des API de connectivité, une option de "permission unique" pour les applications, et bien plus encore

Sony confirme l'arrivée de la PS5, sa rétrocompatibilité, certaines caractéristiques de sa console, et bien plus encore

Call of Duty : Activision Blizzard remporte le procès qui l'oppose au constructeur des Humvees, qui ont été incorporés dans la série de jeux vidéo et dans des produits dérivés sans autorisation Sony avait annoncé la semaine dernière qui prévoyait d’aller de l’avant avec la sortie progressive de la prochaine version de PlayStation. Dans un événement virtuel PlayStation 5, qui allait avoir lieu le 4 juin, Sony avait pris rendez-vous avec les fans afin d’apporter plus de détails sur l'avenir du jeu sur la PlayStation 5. « C'est pourquoi je suis heureux de vous annoncer que nous vous donnerons bientôt un premier aperçu des jeux auxquels vous pourrez jouer après le lancement de la PlayStation 5 pendant les vacances », avait écrit Sony dans un article de blog vendredi dernier. Mais lundi, Sony a reporté son événement à une date ultérieure en raison des protestations en cours.Dans une mise à jour de son article, Sony a écrit : « Nous avons décidé de reporter l'événement PlayStation 5 prévu pour le 4 juin. Bien que nous comprenions que les joueurs du monde entier soient enthousiastes à l'idée de voir des jeux PS5, nous ne pensons pas que le moment soit venu de faire la fête ». Ce message a également été posté sur Twitter. « Et pour l'instant, nous voulons prendre du recul et permettre à des voix plus importantes de se faire entendre ».Les fans auraient pu savoir davantage sur PlayStation 5 cette semaine, mais le sort en a décidé autrement. « Il y a peu de choses aussi excitantes que le lancement d'une nouvelle console. Bien que cette voie de lancement ait été un peu... différente, nous sommes plus que jamais ravis de vous emmener avec nous dans ce voyage pour redéfinir l'avenir des jeux vidéo », a déclaré Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment, dans un article. Il avait confirmé que l'événement comprendrait « un premier aperçu des jeux auxquels vous jouerez après le lancement de la PlayStation 5 à l'occasion de cette fête ». Ryan avait également dit aux fans de s'attendre à ce que cette présentation vidéo dure « un peu plus d'une heure ».Le billet d'annonce de Sony reconnaît que la PlayStation 5 a jusqu'à présent fourni des informations au compte-gouttes, en soulignant « Qu'est-ce qu'un lancement sans jeux ? » Jusqu'à présent, nous avons eu droit à un aperçu de la nouvelle manette sans fil DualSense, à des spécifications sur l'architecture du système qui comprenait certaines des caractéristiques techniques du système, au logo de la console révélé lors du CES 2020, et rien d'autre.Pour rappel, la nouvelle PlayStation sera équipée d’un processeur AMD Zen 2 à 8 cœurs fonctionnant à 3,4 GHz et d’un GPU AMD RDNA 2 personnalisé disposant de 36 unités de calcul (UC) qui sera accompagné de 16 Go de RAM GDDR6, avec une bande passante de 448 Go/s. La fréquence d’horloge maximale (fréquence Boost) du GPU est de 2,23 GHz, ce qui, d’après Sony garantirait, une puissance de traitement en pic de 10,28 TFLOPS, contre 12 TFLOPS pour le GPU de la XboX Series X.Jim Ryan a aussi donné un aperçu des jeux qui devraient être présentés jeudi. « Les jeux qui seront lancés sur PS5 représentent le meilleur de l'industrie et proviennent de studios innovants du monde entier. Les studios, petits et grands, les plus récents et les plus établis, ont tous travaillé d'arrache-pied pour développer des jeux qui mettront en valeur le potentiel du matériel », a-t-il écrit.Sans donner aucune date pour une éventuelle mise à jour des informations après la présentation des jeux, Ryan a tout de même pris soin de souligner que « soyez assurés qu'après la vitrine de la semaine prochaine, nous aurons encore beaucoup à partager avec vous ». Certainement qu’il faisait allusion la présentation du design de la console, de son prix et sa date de sortie. Une chose est sûre, les fans devront encore attendre.La décision de Sony de reporter fait clairement référence à la réaction à la mort de George Floyd dans le Minnesota aux États-Unis, et aux protestations qui en ont résulté aux États-Unis et dans le monde entier. Sony avait prévu d'utiliser l'événement de jeudi pour présenter les jeux PS5, promettant un premier aperçu de certains des jeux auxquels les gens joueront lorsque la PlayStation 5 sera lancée pendant les vacances prochaines.Le tweet du lundi fait suite à de précédents messages publiés dimanche par la société mère de PlayStation, Sony, qui a renforcé le signal des manifestants, des avocats et des collecteurs de fonds, tous alliés au mouvement "Black Lives Matter". Dans l’un des messages, l'entreprise a répondu à d'apparents trolls des médias sociaux, en particulier en rejetant la rhétorique du "all lives matter" en écrivant : « Si vous ne pouvez pas dire "Black Lives Matter,", vous n'êtes pas inclusifs ».De vastes manifestations ont eu lieu dans les grandes villes américaines, de nombreuses personnes protestant contre la brutalité policière. Les soulèvements ont commencé la semaine dernière après la mort de Floyd, et se sont intensifiés de manière significative au cours du week-end. La semaine dernière, Twitter a même mis en garde sur le tweet du président concernant les pillages pour "glorifier la violence". Twitter a placé un avis d'intérêt public sur le tweet du président Trump pour avoir enfreint les règles de la plateforme concernant la "glorification de la violence". Cependant, Twitter n'a pas choisi de retirer entièrement le tweet de sa plateforme, car il estime qu'il est dans l'intérêt du public.Sony a décidé de retarder le dévoilement prévu pour le 4 juin sur la PlayStation 5 pour montrer du respect à George Floyd et reconnaître la signification historique des manifestations, deux choses plus importantes que la firme a considérées comme devant passer avant « la fête » du jeu vidéo. S'il est décevant de devoir attendre plus longtemps pour voir les jeux tant attendus de la PlayStation 5, ce n'est manifestement pas le moment. Pour l'instant, Sony n'a pas annoncé la nouvelle date, car elle n'est probablement même pas encore fixée.Le géant du jeu vidéo est loin d’être le seul à avoir décalé une conférence ou un lancement de produit, en raison du climat particulièrement tendu aux États-Unis. Les manifestations contre les violences policières et le racisme se déroulent désormais quotidiennement dans la quasi-totalité des grandes villes après la mort de George Floyd. Deux autres éditeurs de jeux ont reporté le lancement de leur jeu avec des messages qui prennent la plupart du temps position pour soutenir les mobilisations en cours.Electronic Arts a ainsi différé le lancement de Madden NFL 21, la nouvelle version de son jeu de simulation du football américain. Dans un communiqué, l’éditeur dit « se tenir aux côtés de la communauté afro-américaine » et affirme se concentrer sur ce qu’il peut faire « pour aider à changer les traitements injustes et les discriminations qui empoisonnent la nation et le monde ». L’éditeur dit qu’il trouvera un moment propice pour parler de football avec les fans.Il y a deux ans, l’éditeur avait présenté ses excuses lorsque des joueurs avaient remarqué que le nom de Colin Kaepernick, joueur de football américain et militant de la lutte contre le racisme aux États-Unis, avait été censuré d’un morceau figurant sur la bande-son du jeu Madden NFL 19. À l’époque, Electronic Arts avait expliqué qu’il s’agissait d’une erreur et avait restauré le fichier non censuré.Activision, l’éditeur de Call of Duty, a également reporté le lancement de la nouvelle saison de ses jeux de tir en ligne. « En ce moment, c’est à celles et ceux qui se mobilisent pour l’égalité, la justice et le changement d’être vus et entendus », a écrit l’éditeur.Si ces précédents reports de lancement concernent les éditeurs de jeux vidéo, Google a aussi ajourné le lancement de la nouvelle version de son système d’exploitation mobile, Android 11, qui était prévu pour le mercredi 3 juin. « Nous sommes heureux de vous en dire plus sur Android 11, mais ce n'est pas le moment de faire la fête. Nous reportons l'événement du 3 juin et la sortie de la bêta. Nous reviendrons bientôt avec plus d'informations sur Android 11 », a tweeté l’équipe de développement d’Android.Google a lancé la version Preview d'Android 11 pour développeurs en février. Il vient avec une amélioration des API de connectivité, une option de "permission unique" pour les applications, et bien d’autres nouvelles fonctionnalités.Sources : Blog PlayStation Que pensez-vous de l’aperçu donné par Sony des jeux qui seront lancés sur PS5 à sa sortie ?Quels commentaires faites-vous du report des événements par Sony, EA, Activision et Google pour soutenir les protestations contre le racisme ?