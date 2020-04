Epic Games a passé l’annonce au sortir du mois précédent : le wiki d’Unreal Engine est désormais inaccessible en ligne de façon permanente. L’éditeur met en avant des raisons de sécurité en lien avec l’archive en ligne pour justifier la manœuvre.L’éditeur lui-même le reconnaît : ce sont de précieuses ressources auxquelles les développeurs n’ont plus accès – contenus pour le développement en C++, astuces pour lier des bibliothèques de liens dynamiques (DLL) à une build Unreal, etc. En fait, l’un des plus gros problèmes avec cette situation est qu’il s’agit de contenus qui touchaient à des aspects de l’utilisation du moteur de jeu non abordés au sein de la documentation officielle. Dans la majorité des cas, il s’agissait de contributions de développeurs de jeux vidéo qui n’ont pas manqué d’exprimer leur mécontentement.« Il est décevant d'apprendre que ces informations ont fait l'objet de retrait car elles comblaient des tares de la documentation d'Unreal Engine 4 », lance un développeur de jeux.« Je tiens également à exprimer ma déception face à cette décision. Unreal Engine a déjà un problème avec sa documentation qui est inadéquate et malgré le manque d'organisation du wiki et son aspect non professionnel, c'était mieux que rien. Ne vous méprenez pas, la qualité du wiki était médiocre, mais comme c'était le seul endroit où l'on pouvait trouver des bribes de code concises montrant comment les choses fonctionnent », ajoute un autre.En sus, les réactions ont questionné. D’avis de certains,. À date, la seule option est de s’appuyer sur les copies extraites par certains des travailleurs de la filière de l’Internet Archive.Epic Games s’est pour sa part voulu rassurant : « Nous allons intégrer le contenu le plus visité du wiki dans diverses ressources officielles, telles que les blogs, la documentation et les forums de discussion. Les auteurs originaux continueront bien sûr à recevoir du crédit pour leurs efforts. Nous disposons toujours des données et comme nous l'avons mentionné plus haut, nous nous efforcerons de faire migrer le contenu de premier plan vers diverses ressources officielles. En attendant, nous étudions comment nous pouvons rendre ce contenu disponible, même de manière rudimentaire. »Sources : annonce À quelle anecdote vous fait penser cette situation ?L’argument de la sécurité justifie-t-il la manœuvre d’Epic Games ?Est-il possible que le wiki ait été supprimé par un membre de son équipe et que l’éditeur ne dispose pas de copies de sauvegardes ?Croyez-vous en la promesse d'Epic Games d'intégrer les contenus du wiki vers d'autres ressources officielles ?