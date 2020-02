D'après un nouveau rapport, Sony ne pourrait pas fabriquer sa PlayStation 5 pour moins de 450 dollars, Ce qui pourrait avoir des répercussions sur le prix de vente final de la console à sa sortie 0PARTAGES 8 0 Les passionnés de jeux vidéo du monde entier attendent avec impatience le lancement de la future console phare de Sony – la PlayStation 5 – qui devrait démarrer dans la seconde moitié de l’année. Un nouveau rapport indique toutefois que les difficultés d’approvisionnement en pièces détachées abordables et l’épidémie de coronavirus en Chine pourraient obliger le fabricant japonais de consoles à dépenser plus pour produire chaque PS5.



Selon le média Bloomberg, Sony n’est pas encore parvenu à faire passer le coût de fabrication de sa PlayStation 5 en dessous de 450 dollars. D’après les sources de Bloomberg, le problème sera lié à la bonne vieille équation entre l’offre et la demande. En effet, Sony n’est pas seulement en concurrence pour les pièces détachées avec ses rivaux Microsoft et Nintendo ; d’autres fabricants d’appareils utilisant des composants similaires (les puces mémoires en particulier) dans leur chaine de production. Vu la très forte demande et le ralentissement de la production de ce type de puces en Chine, les cours actuels des prix des DRAM et des mémoires flash NAND seraient assez élevés en cette période.



Les spécifications attendues de la PS5



La PlayStation 5 prendra en charge l’affichage jusqu’en 8K, l’audio 3D via une unité personnalisée incluse dans la console, un système de stockage réduisant les temps de chargement basé sur des SSD et le Ray Tracing (une technique permettant de modéliser le déplacement des rayons lumineux pour simuler des interactions complexes dans des environnements 3D) au niveau matériel. Elle devrait en outre être compatible avec les jeux PS4 et gérer les disques au format 4K Blu-ray jusqu’à 100 GB.



Elle devrait embarquer un APU signé AMD bénéficiant de la technologie de gravure en 7 nm de TMSC qui sera composé d’un CPU AMD personnalisé à 8 cœurs/16 threads dérivé de la





Les causes possibles de l'augmentation des coûts de production de la PS5



À cause des spécifications techniques de la PS5 qui rapprocheraient davantage la nouvelle console d’une configuration du plancher ou intermédiaire du haut de gamme pour un PC de jeu, Sony aurait consacré beaucoup plus de fonds pour la mise en œuvre du système de refroidissement de la console afin d’éviter la surchauffe. Nous ne savons pas encore à quoi ressemble la PS5 dans sa version finale grand public, mais son kit de développement en forme de V a inspiré presque autant de discussions sur ses besoins en termes de refroidissement que de plaisanteries sur son utilisation comme support de pizza.



Au final, Sony pourrait décider qu’il vaut la peine de vendre les consoles à perte et de se faire de l’argent ailleurs. Il est cependant beaucoup plus probable que, quel que soit le prix que Sony doit payer pour faire fabriquer une console, les consommateurs devront payer plus à l’achat. La PS4 de la génération actuelle, par exemple, aurait coûté 381 dollars par unité à l’origine Sony. Lors de son lancement en 2013, les unités se sont vendues à environ 20 dollars de plus, soit 400 dollars environ. Cela représentait une faible marge, certes, quand on sait que des fabricants de smartphones vendent leurs produits aux alentours de 1000 dollars alors qu’ils dépensent moins de 400 dollars pour la fabrication de chaque exemplaire, mais ça reste une marge néanmoins. Si Sony adoptait une tactique similaire cette fois-ci, le prix de lancement pour une PS5 se situerait entre 470 et 500 dollars, voire même plus.



Sony contre Microsoft



Bien entendu, Sony n’est pas le seul acteur sur le marché des jeux sur console. Quel que soit le coût de la PS5, il sera établi en fonction du prix que Microsoft fixera pour la prochaine itération de sa ligne de produits Xbox. On se souvient que l’annonce de Sony, lors de l’E3 2013, du prix de vente de la PS4 fixé à 399 dollars était survenue quelques heures à peine après que Microsoft ait annoncé un prix de 499 $ pour la Xbox One, ce qui a dû avoir un impact non négligeable sur la domination ultérieure de la PS4 sur ce marché et les records de ventes enregistrés par la PS4 des années plus tard.



D’après ce que nous savons de la future console XboX jusqu’à présent, ses caractéristiques semblent assez similaires à celles de la PS5, si bien que les deux consoles pourraient arriver au même prix sur le marché. Microsoft aura peut-être un autre atout dans sa manche, car des rapports indiquent que le géant Redmond travaille également sur une variante à bas prix uniquement numérique de sa console qui sera vendue en même temps que la XboX Series X.



Les rapports sur le type d’expérience numérique que Microsoft a à l’esprit sont contradictoires. Selon certains, la console bon marché, dont le nom de code serait Lockhart, a été abandonnée au profit d’un appareil de diffusion en continu qui fonctionnerait davantage comme un Roku de jeu et dont le prix serait inférieur à 100 dollars. D’autres rapports indiquent cependant que Lockhart est toujours d’actualité en tant que console sans disque à faible consommation d’énergie et que les développeurs devront la soutenir pleinement aux côtés de la Series X, comme l’a fait Microsoft avec la Xbox One S.



Les observateurs de l’industrie s’attendent à ce que Microsoft donne plus d’informations sur la (ou les) console(s) de série X lors de l’Electronic Entertainment Expo qui se tiendra cette année, en juin, notamment sur les prix du ou des différents modèles. Toutefois, Sony a récemment confirmé qu’il ne participera pas à l’E3 et ne fera pas de présentation. Le fabricant japonais de consoles s’accorde ainsi plus de flexibilité pour déterminer quand et comment il annoncera un prix, ainsi que d’autres détails concernant son offre PS5.



Quoi qu’il en soit, les futurs joujoux de Sony et Microsoft se présenteront comme les grands favoris d’un marché en pleine mutation ou de nouveaux acteurs (Google avec sa plateforme Stadia, NVIDIA et sa plateforme GeForceNow, etc.) qui ont fait le pari du jeu dématérialisé lorgnent désormais sur la chasse gardée de géants apparemment inébranlables.



Source : Bloomberg



Et vous ?



Qu’en pensez-vous ?

Pensez-vous qu’une PS5 à 500 dollars sera plus difficile à vendre pour Sony ou que ce prix reste tout à fait raisonnable vu la tendance sur le marché des smartphones par exemple ?

Pensez-vous que les plateformes de jeu dématérialisé pourront faire de l’ombre cette année à la sortie de la PS5 ?



Voir aussi



Sony confirme l'arrivée de la PS5, sa rétrocompatibilité, certaines caractéristiques de sa console et bien plus encore

Sony et Nintendo donnent leurs résultats financiers du 2T19 : Sony a déjà écoulé 100 millions de PS4 et mise, comme Nintendo, sur sa future console

La PlayStation 4 a fait de meilleurs chiffres que la Xbox One et la Nintendo Switch en octobre, selon un rapport Les passionnés de jeux vidéo du monde entier attendent avec impatience le lancement de la future console phare de Sony – la PlayStation 5 – qui devrait démarrer dans la seconde moitié de l’année. Un nouveau rapport indique toutefois que les difficultés d’approvisionnement en pièces détachées abordables et l’épidémie de coronavirus en Chine pourraient obliger le fabricant japonais de consoles à dépenser plus pour produire chaque PS5.Selon le média Bloomberg, Sony n’est pas encore parvenu à faire passer le coût de fabrication de sa PlayStation 5 en dessous de 450 dollars. D’après les sources de Bloomberg, le problème sera lié à la bonne vieille équation entre l’offre et la demande. En effet, Sony n’est pas seulement en concurrence pour les pièces détachées avec ses rivaux Microsoft et Nintendo ; d’autres fabricants d’appareils utilisant des composants similaires (les puces mémoires en particulier) dans leur chaine de production. Vu la très forte demande et le ralentissement de la production de ce type de puces en Chine, les cours actuels des prix des DRAM et des mémoires flash NAND seraient assez élevés en cette période.La PlayStation 5 prendra en charge l’affichage jusqu’en 8K, l’audio 3D via une unité personnalisée incluse dans la console, un système de stockage réduisant les temps de chargement basé sur des SSD et le Ray Tracing (une technique permettant de modéliser le déplacement des rayons lumineux pour simuler des interactions complexes dans des environnements 3D) au niveau matériel. Elle devrait en outre être compatible avec les jeux PS4 et gérer les disques au format 4K Blu-ray jusqu’à 100 GB.Elle devrait embarquer un APU signé AMD bénéficiant de la technologie de gravure en 7 nm de TMSC qui sera composé d’un CPU AMD personnalisé à 8 cœurs/16 threads dérivé de la série Ryzen 3000 (alias Matisse) et d’un GPU AMD dont les spécifications sont jusqu’à présent inconnues. Cette puce devrait en toute logique offrir un niveau de performance proche de celui d’un Ryzen 7 3700 ou mieux encore de celui d’un Ryzen 7 3800X. D’autres nouveautés/améliorations sont prévues au niveau de l’interface graphique ainsi que du design et des fonctionnalités de la console et de ses accessoires.À cause des spécifications techniques de la PS5 qui rapprocheraient davantage la nouvelle console d’une configuration du plancher ou intermédiaire du haut de gamme pour un PC de jeu, Sony aurait consacré beaucoup plus de fonds pour la mise en œuvre du système de refroidissement de la console afin d’éviter la surchauffe. Nous ne savons pas encore à quoi ressemble la PS5 dans sa version finale grand public, mais son kit de développement en forme de V a inspiré presque autant de discussions sur ses besoins en termes de refroidissement que de plaisanteries sur son utilisation comme support de pizza.Au final, Sony pourrait décider qu’il vaut la peine de vendre les consoles à perte et de se faire de l’argent ailleurs. Il est cependant beaucoup plus probable que, quel que soit le prix que Sony doit payer pour faire fabriquer une console, les consommateurs devront payer plus à l’achat. La PS4 de la génération actuelle, par exemple, aurait coûté 381 dollars par unité à l’origine Sony. Lors de son lancement en 2013, les unités se sont vendues à environ 20 dollars de plus, soit 400 dollars environ. Cela représentait une faible marge, certes, quand on sait que des fabricants de smartphones vendent leurs produits aux alentours de 1000 dollars alors qu’ils dépensent moins de 400 dollars pour la fabrication de chaque exemplaire, mais ça reste une marge néanmoins. Si Sony adoptait une tactique similaire cette fois-ci, le prix de lancement pour une PS5 se situerait entre 470 et 500 dollars, voire même plus.Bien entendu, Sony n’est pas le seul acteur sur le marché des jeux sur console. Quel que soit le coût de la PS5, il sera établi en fonction du prix que Microsoft fixera pour la prochaine itération de sa ligne de produits Xbox. On se souvient que l’annonce de Sony, lors de l’E3 2013, du prix de vente de la PS4 fixé à 399 dollars était survenue quelques heures à peine après que Microsoft ait annoncé un prix de 499 $ pour la Xbox One, ce qui a dû avoir un impact non négligeable sur la domination ultérieure de la PS4 sur ce marché et les records de ventes enregistrés par la PS4 des années plus tard.D’après ce que nous savons de la future console XboX jusqu’à présent, ses caractéristiques semblent assez similaires à celles de la PS5, si bien que les deux consoles pourraient arriver au même prix sur le marché. Microsoft aura peut-être un autre atout dans sa manche, car des rapports indiquent que le géant Redmond travaille également sur une variante à bas prix uniquement numérique de sa console qui sera vendue en même temps que la XboX Series X.Les rapports sur le type d’expérience numérique que Microsoft a à l’esprit sont contradictoires. Selon certains, la console bon marché, dont le nom de code serait Lockhart, a été abandonnée au profit d’un appareil de diffusion en continu qui fonctionnerait davantage comme un Roku de jeu et dont le prix serait inférieur à 100 dollars. D’autres rapports indiquent cependant que Lockhart est toujours d’actualité en tant que console sans disque à faible consommation d’énergie et que les développeurs devront la soutenir pleinement aux côtés de la Series X, comme l’a fait Microsoft avec la Xbox One S.Les observateurs de l’industrie s’attendent à ce que Microsoft donne plus d’informations sur la (ou les) console(s) de série X lors de l’Electronic Entertainment Expo qui se tiendra cette année, en juin, notamment sur les prix du ou des différents modèles. Toutefois, Sony a récemment confirmé qu’il ne participera pas à l’E3 et ne fera pas de présentation. Le fabricant japonais de consoles s’accorde ainsi plus de flexibilité pour déterminer quand et comment il annoncera un prix, ainsi que d’autres détails concernant son offre PS5.Quoi qu’il en soit, les futurs joujoux de Sony et Microsoft se présenteront comme les grands favoris d’un marché en pleine mutation ou de nouveaux acteurs (Google avec sa plateforme Stadia, NVIDIA et sa plateforme GeForceNow, etc.) qui ont fait le pari du jeu dématérialisé lorgnent désormais sur la chasse gardée de géants apparemment inébranlables.Source : BloombergQu’en pensez-vous ?Pensez-vous qu’une PS5 à 500 dollars sera plus difficile à vendre pour Sony ou que ce prix reste tout à fait raisonnable vu la tendance sur le marché des smartphones par exemple ?Pensez-vous que les plateformes de jeu dématérialisé pourront faire de l’ombre cette année à la sortie de la PS5 ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 49 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Les mieux notés Les plus récents Ordre chronologique Membre éclairé https://www.developpez.com 0 0 Je sais pas trop, d'un côté je ne trouve pas ça si "cher". En effet, la console était sorti à 400$ il y a 7 ans. Avec l'inflation depuis ce temps ainsi que l'upgrade conséquence hardware la différence de prix ne semble pas si élevée. Responsable 2D/3D/Jeux https://www.developpez.com



Moi, ce qui m'étonne, c'est que de mémoire, la PS3 et peut être même la PS4 étaient vendues à perte. 0 0 Bonjour,Moi, ce qui m'étonne, c'est que de mémoire, la PS3 et peut être même la PS4 étaient vendues à perte. Membre expert https://www.developpez.com Envoyé par LittleWhite Envoyé par Bonjour,



Moi, ce qui m'étonne, c'est que de mémoire, la PS3 et peut être même la PS4 étaient vendues à perte. 0 0 La PS3 coûtait de mémoire 800-900€ à produire, il pouvait pas se permettre de la vendre 1000€ sinon ils auraient perdu face à Microsoft. Expert éminent https://www.developpez.com

Certains chez Sony veuillent un meilleur refroidissement (" heat pipe cooler "). Celui de la PS4 coûte 0.70$ et celui visé coûte > de 1$ (<- chiffres non vérifiés ) Donc la conception n'est pas finie et peut entraîner un coût de production + important.

"). Celui de la PS4 coûte 0.70$ et celui visé coûte > de 1$ (<- chiffres non vérifiés ) Donc la conception n'est pas finie et peut entraîner un coût de production + important. Le prix de la mémoire est très fluctuant. Donc, le coût de la mémoire peut entraîner une variation du coût de production + ou - importante.

La mémoire tout le monde en veut (pour les ordiphones également), et les fabricants sont en difficulté pour fournir tout le monde

Le coronavirus qui pour l'instant laisse tranquille la production de la ps5 0 0 L'article n'évoque pas plusieurs points Expert éminent https://www.developpez.com Envoyé par youtpout978 Envoyé par La PS3 coûtait de mémoire 800-900€ à produire, il pouvait pas se permettre de la vendre 1000€ sinon ils auraient perdu face à Microsoft.



Sinon pour le prix , c'est un prix à l'unité ?

Parce que bon si Sony achète 1 millions d'unité , je doute que ça fera pareil

Si il y'a une réduction de 20% , ça nous fait 375$ donc tout a fait faisable de vendre à 399$ 0 0 Je doute qu'il la vendait à perte à presque moitié prix (vu qu'elle coûtait entre 500-600 euros) , 600 euros étant celle rétrocompatible avec la PS2.Sinon pour le prix , c'est un prix à l'unité ?Parce que bon si Sony achète 1 millions d'unité , je doute que ça fera pareilSi il y'a une réduction de 20% , ça nous fait 375$ donc tout a fait faisable de vendre à 399$ Membre actif https://www.developpez.com



Et puis, de vous à moi, Sony a tout intérêt à sortir sur le marché une PS5 qui soit la plus performante possible à son lancement histoire qu’elle ne devienne pas obsolète trop rapidement... quitte à ce qu'elle soit vendue à un tarif "un peu élevé" durant ses premiers mois de vie que par la suite.



De toute manière la valeur des composants électroniques diminue tellement rapidement, qu'elle ne tardera pas à être vendue à un prix plus abordables pour les petites bourses. Pendant ce temps, Sony bradera certainement les modèles de la PS4 qu'ils ont encore sur les bras, ce qui fera la joie des petites bourses ou de ceux qui se refusent d'investir trop d'argent dans un produit. 0 0 Ca reste beaucoup moins cher qu'un PC...Et puis, de vous à moi, Sony a tout intérêt à sortir sur le marché une PS5 qui soit la plus performante possible à son lancement histoire qu’elle ne devienne pas obsolète trop rapidement... quitte à ce qu'elle soit vendue à un tarif "un peu élevé" durant ses premiers mois de vie que par la suite.De toute manière la valeur des composants électroniques diminue tellement rapidement, qu'elle ne tardera pas à être vendue à un prix plus abordables pour les petites bourses. Pendant ce temps, Sony bradera certainement les modèles de la PS4 qu'ils ont encore sur les bras, ce qui fera la joie des petites bourses ou de ceux qui se refusent d'investir trop d'argent dans un produit. Membre à l'essai https://www.developpez.com Qu’en pensez-vous ? Qu’en pensez-vous ? 0 1 Pas grand chose à part que je rigole bien derrière mon PC sur lequel je peux brancher une manette Poster une réponse Signaler un problème

Développeur Delphi ↳ Delphi Addict - France - Lyon Super développeur JavaScript / TypeScript H/F ↳ Labsoft - Midi Pyrénées - Toulouse (31000) Technicien Informatique - Nike Retail Paris (H/F) ↳ Stefanini - Ile de France - Paris (75000) Voir plus d'offres