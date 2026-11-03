Le site de jeux indépendants Itch est submergé de contenus indésirables générés par l'IA depuis la sortie de Claude Opus 5, efficace pour la rétro-ingénierie des jeux

En septembre 2026, l'Association japonaise des fournisseurs de divertissement informatique dévoilait un aperçu de son rapport annuel sur l'industrie du jeu vidéo lors du Tokyo Game Show 2026. Le rapport révélait que 85,8 % des développeurs japonais utilisaient alors l'IA générative dans leur travail. Parmi eux, 63 % des développeurs déclaraient l'utiliser quotidiennement. Les avantages les plus fréquemment cités étaient « l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la productivité », suivis par « des cycles de développement plus courts » et « une réduction des coûts de développement et d'exploitation ». L'utilisation de l'IA générative connaissait une forte hausse par rapport au rapport 2024, où elle était estimée à 51 %.
itch.io est un site web permettant aux utilisateurs d'héberger, de vendre et de télécharger des jeux vidéo indépendants, des jeux de rôle indépendants, des ressources de jeux, des bandes dessinées, des fanzines et de la musique. Lancé en mars 2013 par Leaf Corcoran, le service héberge plus d'un million de produits en novembre 2024. Itch.io permet aux utilisateurs d'organiser des game jams, même lorsque les participants disposent d'un temps limité pour créer un jeu, bien qu'Itch.io autorise également les game jams pour d'autres types de médias. Itch.io permet également à plusieurs utilisateurs de vendre leurs produits ensemble sous forme de « lots ».
Itch.io est une plateforme couramment utilisée par les petits développeurs indépendants. Tout le monde peut publier du contenu sur ce site web. Elle fonctionne selon un modèle « payez ce que vous voulez » tant pour les clients que pour les développeurs. Les développeurs peuvent fixer un prix minimum pour leurs jeux, mais les acheteurs ont la possibilité de payer davantage. Depuis 2015, Itch.io permet aux développeurs de déterminer la part des recettes que le site perçoit sur leurs ventes. Cette part est fixée par défaut à 10 %, ce qui, à l'époque, était inférieur à la norme du secteur (30 %), mais peut être réglée sur n'importe quel pourcentage, y compris 0 %. L'une des fonctionnalités les plus connues d'Itch.io réside dans ses pages de boutique personnalisables.
Ces derniers temps, les développeurs ont commencé à publier des jeux à un rythme beaucoup plus soutenu sur la boutique en ligne itch.io. Au cours des deux derniers mois, le nombre moyen de pages de jeux créées chaque jour sur la plateforme a pratiquement doublé. Cette statistique a été partagée par l'équipe d'itch.io sur le réseau social Bluesky. D'après le graphique publié, début août, environ 3 000 nouvelles pages de jeux étaient ajoutées chaque jour sur la plateforme, mais fin octobre, ce chiffre était passé à 6 000.
Dans le même temps, itch.io a indiqué que cette hausse navait pas suscité dengouement chez les joueurs : ni les ventes de jeux, ni les téléchargements nont affiché une croissance comparable. Léquipe de la plateforme a laissé entendre que cette situation pouvait sexpliquer par la popularité croissante des technologies basées sur lIA dans le développement de jeux vidéo. En réponse à la question dun utilisateur sur les raisons de cette augmentation, elle a répondu « devinez » en accompagnant son message de deux emojis : un robot et un visage en larmes.
Comme il a été noté, laugmentation du nombre de nouveaux jeux sur itch.io a coïncidé avec la sortie du modèle Claude Opus 5, lancé en juillet. Celui-ci sest révélé très efficace pour les tâches liées à la rétro-ingénierie de logiciels et de jeux. Cependant, dans la version plus récente Claude Opus 5.5 , il existe déjà une interdiction officiellement énoncée dutiliser le réseau neuronal pour copier les jeux dautrui.
Par ailleurs, Il semble quAnthropic prenne (discrètement) des mesures pour endiguer le flot de remakes de jeux vidéo générés par lIA qui a déferlé sur lindustrie du jeu vidéo ces derniers mois, permettant aux utilisateurs de créer leurs propres versions de jeux classiques ou à venir, parfois pour le plaisir, parfois dans un but lucratif. Un porte-parole dAnthropic a rappelé une déclaration dAddy Osmani, membre de léquipe technique dAnthropic : « Nous avons ajouté deux phrases à la consigne de Claude Code dans Opus 5.5 afin de lempêcher de recréer le jeu spécifique de quelquun dautre, car lutilisation de Claude pour enfreindre les droits de propriété intellectuelle est contraire à notre politique dutilisation »
En octobre 2026, lIA alimentait une vague de réplications automatisées des concepts dans l'industrie du jeu vidéo. Les outils d'IA de codage permettaient à des imitateurs de copier rapidement des idées originales et de publier des versions concurrentes avant même la sortie officielle. Cette pratique déloyale piégeait les créateurs dans un dilemme complexe, car ils devaient promouvoir leurs projets pour générer des ventes tout en risquant de se faire voler leurs idées. La multiplication rapide de ces copies automatisées inondait le marché et nuisait à la visibilité des véritables auteurs. Selon des témoignages de l'époque, l'IA s'attaquait également au modding et à la décompilation de jeux vidéo.
Source : itch.io, sur Bluesky
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