Electronic Arts Inc. (EA) est une société américaine de jeux vidéo dont le siège social est situé à Redwood City, en Californie, aux USA. Fondée en mai 1982 par Trip Hawkins, ancien employé dApple, la société a été lune des pionnières des débuts de lindustrie des jeux vidéo sur ordinateur personnel et présentait les concepteurs et programmeurs à lorigine de ses jeux comme des « artistes du logiciel ». EA a édité de nombreux jeux ainsi que certains logiciels de productivité pour ordinateurs personnels, tous développés par des particuliers ou des groupes externes jusqu'à la sortie de Skate or Die! en 1987. La société s'est ensuite tournée vers des studios de développement internes, souvent par le biais d'acquisitions, comme celle de Distinctive Software, devenu EA Canada en 1991.
En août 2026, la vente du géant du jeu vidéo EA pour 55 milliards de dollars à un groupe d'acquéreurs comprenant le Fonds public d'investissement saoudien (PIF) était finalisée. La société américaine était connue pour développer et éditer des jeux à succès tels que EA FC, Les Sims et Mass Effect. Il s'agissait de la plus importante opération de rachat par endettement de l'histoire. Cette transaction suscitait l'inquiétude chez certains fans de l'immense catalogue de jeux d'EA, d'autant plus que des titres comme Les Sims prônaient l'inclusivité et les relations LGBT+. Le PIF était un fonds utilisé par le gouvernement saoudien pour investir dans divers types d'entreprises.
BioWare était un développeur canadien de jeux vidéo basé à Edmonton, en Alberta. Il a été fondé en 1995 par Ray Muzyka, Greg Zeschuk et Augustine Yip, trois médecins fraîchement diplômés. La société a été rachetée par l'éditeur américain Electronic Arts en 2007. BioWare était spécialisé dans les jeux vidéo de rôle et s'est fait connaître en développant des franchises sous licence très appréciées et couronnées de succès : Baldur's Gate, Neverwinter Nights et Star Wars : Knights of the Old Republic. La société a ensuite créé plusieurs autres jeux à succès basés sur des propriétés intellectuelles originales : Jade Empire, la série Mass Effect et la série Dragon Age. En 2011, BioWare a lancé son premier jeu de rôle en ligne massivement multijoueur (MMORPG), Star Wars : The Old Republic.
Le géant du jeu vidéo Electronic Arts, dans le cadre de sa première initiative majeure depuis son retrait de la cote cet été, procède à une restructuration de ses studios, ce qui entraînera des licenciements représentant environ 3 % de ses effectifs mondiaux. Les changements apportés au fonctionnement des studios dEA ont été présentés récemment dans une note adressée aux employés de lentreprise par Cam Weber, président et directeur des studios, et David Tinson, président et directeur des opérations. « Au cours des derniers mois, nous avons procédé à un examen approfondi de notre activité, de notre mode de fonctionnement et des moyens nécessaires pour rester à la pointe dans cette nouvelle ère du divertissement interactif », ont déclaré les dirigeants.
Parmi les changements majeurs : le studio de jeux vidéo BioWare va fermer ses portes après quEA a décidé de mettre un terme au développement dun nouveau titre « Mass Effect ». La société va fermer le bureau canadien de BioWare situé à Edmonton. « BioWare est un studio légendaire qui a contribué à définir le genre du jeu de rôle, et nous ne prenons pas cette décision à la légère », ont déclaré Weber et Tinson. Selon les derniers chiffres communiqués par EA, l'entreprise comptait 14 500 employés, ce qui signifie que ces licenciements touchent environ 400 personnes.
Dans un message publié sur les réseaux sociaux, l'équipe de BioWare a déclaré : « Depuis plus de 30 ans, BioWare est bien plus quun simple studio. Cest un véritable foyer pour les scénaristes, les développeurs et les joueurs qui ont donné vie à nos univers. Baldurs Gate. Neverwinter Nights. Star Wars : Knights of the Old Republic. Dragon Age. Mass Effect. Anthem. Aujourdhui, après plus de trois décennies daventures partagées, BioWare ferme ses portes et le développement préliminaire du prochain projet Mass Effect prend fin. »
Le message de BioWare se poursuivait ainsi : « Il ny a rien de facile à écrire ces mots. Notre priorité, en ce moment, est de nous concentrer sur notre équipe incroyablement talentueuse, qui a mis tout son cur dans ces jeux, et de nous soutenir mutuellement pendant cette transition. Ce que plusieurs générations de BioWare ont construit ensemble mérite dêtre célébré et gardé en mémoire. Ces jeux ont pris une dimension bien plus grande grâce à vous : vous y avez joué, vous avez débattu de vos choix, vous êtes tombés amoureux des personnages et vous vous êtes approprié ces univers. De la part de toute léquipe de BioWare, merci dêtre la partie la plus importante de notre histoire. »
Sur une note plus positive, Weber et Tinson, dEA, ont qualifié le jeu de tir à la première personne « Battlefield 6 » de « grand succès, et nous avons beaucoup appris de son lancement et de son service en ligne ». À lavenir, outre les prochains titres de la série « Battlefield », les dirigeants ont déclaré : « Nous allons réunir nos studios Respawn et DICE pour collaborer sur un futur projet. » Bien quils naient pas précisé de quoi il sagissait, plusieurs sources ont confirmé quil sagissait de « Star Wars : Battlefront 3 » pour Lucasfilm.
EA continuera également à « investir massivement » dans la franchise « Apex Legends » au cours des prochaines années, avec lintention dintroduire de nouveaux modes de jeu en multijoueur, ainsi que dautres nouvelles expériences. Dans le segment des jeux daction-aventure, EA reste déterminé à tenir ses engagements concernant « nos deux lancements majeurs à venir », ont déclaré les dirigeants : « Marvels Iron Man » et le prochain jeu « Star Wars Jedi ».
Chez EA Sports, deux nouveaux projets sont en cours de développement et seront dévoilés au cours des prochains mois, notamment une nouvelle « expérience en monde ouvert axée sur le social pour notre équipe de football américain, que nous appelons Project Gridiron », ont déclaré les dirigeants. Le studio est également en préproduction pour faire renaître « Fight Night », le jeu de boxe très apprécié des fans, après une interruption de 15 ans.
Enfin, dans la catégorie lifestyle, « nous nous concentrons sur le potentiel à long terme » de « Les Sims » et du jeu de skateboard « Skate », ont écrit les dirigeants dEA. « Nous allons concentrer nos efforts sur le Project Evergreen pour Les Sims afin de donner à léquipe plus de temps pour exploiter pleinement le potentiel et la vision du jeu, et pour y parvenir, nous suspendons le développement du Project Lotus », ont-ils déclaré. Quant à « Skate. », EA « procède à des changements au sein du studio afin de disposer dune équipe plus réduite et mieux ciblée, capable de respecter une feuille de route très claire pour notre communauté, ce qui, selon nous, permettra de bâtir une activité plus saine et plus durable », ont écrit les dirigeants.
Le 4 août, EA a conclu laccord annoncé avec le Fonds public dinvestissement dArabie saoudite, Silver Lake et Affinity Partners de Jared Kushner, dans le cadre dune transaction entièrement en numéraire évaluée à 55 milliards de dollars.
Lisez la note de Weber et Tinson :...
La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.