Récemment, Google a annoncé une « plateforme de jeux expérimentale » baptisée Playground qui permet de « créer, jouer et partager » des jeux sur navigateur. Lobjectif est de « rendre la création de jeux plus accessible et de stimuler la créativité au quotidien ». Cette expérience de Google Labs s'appuie sur les modèles Gemini, Nano Banana et Lyria, associés à un « framework sur mesure pour rendre la création de jeux plus accessible ». Google a également présenté un aperçu de lintégration de Unity Spark, qui offre « des mécanismes robustes de niveau professionnel, des capacités 3D haute fidélité et la flexibilité du runtime Unity ».
Unity Software Inc. (opérant sous le nom de Unity Technologies ou simplement Unity) est une société américaine de développement de logiciels de jeux vidéo basée à San Francisco. Elle a été fondée au Danemark en août 2004 sous le nom d'Over the Edge I/S et a changé de nom en 2007. Unity Technologies est surtout connue pour le développement de Unity, un moteur de jeu sous licence utilisé pour créer des jeux vidéo et d'autres applications.
Unity, lun des principaux créateurs de moteurs de développement de jeux vidéo, a annoncé un partenariat stratégique avec Google afin de tirer parti de lIA pour le développement de jeux basés sur des prompts pour la plateforme dIA de Google, baptisée « Playground ». Dans le cadre de lenvironnement de développement de Playground, Unity lance un nouvel outil appelé Unity Spark, une interface utilisateur spécialement conçue pour créer des jeux à partir de prompts générés par les utilisateurs.
Dans un communiqué de presse, Unity décrit Spark comme une « expérience de création enrichie », capable de « donner accès à des mécanismes robustes de niveau professionnel, à des capacités 3D haute fidélité et à la flexibilité ultime du runtime Unity ». Unity précise ensuite que Spark permet de démarrer le développement dun jeu à partir dune consigne textuelle pour aboutir « à terme » à des expériences de jeu complètes, en sautant létape du codage. « Il ne sagit pas de créer un jeu en un seul coup », a déclaré Matthew Bromberg, PDG dUnity, dans un article de blog accompagnant lannonce. « Demander à lIA de reproduire un jeu déjà inventé ne fait pas de vous le prochain Hideo Kojima, pas plus que retaper le premier paragraphe de Guerre et Paix sur votre traitement de texte ne fait de vous Tolstoï. »
Dans le cadre dune collaboration avec Google, Spark est exclusivement destiné à être utilisé avec la plateforme dIA de Google, les deux entreprises ayant baptisé lensemble de cet environnement « Playground ». Au sein de Playground, les développeurs peuvent utiliser les outils de publication de Google pour partager leur travail avec dautres, mais aussi intégrer les technologies existantes de Google pour les classements, le matchmaking et les fonctionnalités communautaires.
« Unity Spark, cest la possibilité de créer de véritables expériences interactives uniques », a poursuivi Bromberg. « Cest créer quelque chose qui vaut la peine dêtre travaillé, peaufiné et partagé. Il sagit dutiliser les nouvelles technologies pour permettre à davantage de personnes de sexprimer. Et tout commence par le graphisme du jeu. Unity Spark est directement connecté à lAsset Store dUnity, ce qui vous permet de créer à partir de milliers de ressources de haute qualité, conçues par des artistes de notre communauté. »
« Nous avons conçu Unity Spark pour les joueurs qui ont passé des milliers dheures à explorer un genre et savent exactement ce qui manque. Pour les graphistes qui souhaitent donner vie à leur vision mais ne savent pas coder. Pour les moddeurs qui souhaitent désormais créer quelque chose dentièrement nouveau. Cest là lopportunité que nous voyons : des personnes animées dune véritable conviction créative qui peuvent désormais exploiter pleinement leur potentiel. »
LIA générative reste controversée dans le développement de jeux vidéo
Si cet outil constitue une évolution logique pour Unity, dont le succès repose en grande partie sur lIA, les avis des développeurs concernant lIA et sa place dans le processus de création sont globalement plus mitigés. Des enquêtes récentes montrent que les créatifs du secteur du jeu vidéo se montrent inquiets et sceptiques face à lIA générative appliquée au développement de jeux et à son impact sur la qualité de ces derniers.
Unity a lui-même exprimé la nécessité de mettre en place des garde-fous plus stricts concernant lIA générative au sein de ses propres outils, après quun employé a utilisé Unity Muse pour générer une image de Mickey Mouse de Disney lors dun live officiel, ce qui a soulevé des inquiétudes en matière de droits dauteur. De plus, du point de vue du public, les développeurs évaluent encore la réaction des joueurs face à lutilisation doutils dIA générative dans le développement de jeux vidéo.
Pocketpair, les développeurs du très populaire Palworld, « ny croient pas », arguant que le public risque de se détourner des jeux qui intègrent cette technologie. Steam, la plus grande plateforme de jeux PC gérée par Valve, exige une mention indiquant les outils ou contenus générés par lIA utilisés dans un jeu, qui est ensuite affichée sur la page de présentation de chaque jeu dans la boutique. Plus tôt cette année, il a été noté que plus de 8 000 jeux sur Steam comportaient cette mention relative à lIA, mais celle-ci ne semble pas avoir dimpact significatif sur les notes attribuées par les utilisateurs aux jeux qui en font état. Les développeurs peuvent dès aujourdhui tester Playground par eux-mêmes.
En septembre 2026, l'Association japonaise des fournisseurs de divertissement informatique avait dévoilé un aperçu de son rapport annuel sur l'industrie du jeu vidéo lors du Tokyo Game Show 2026. Le rapport révélait que 85,8 % des développeurs japonais utilisent l'IA générative dans leur travail. Parmi eux, 63 % des développeurs avaient déclaré l'utiliser quotidiennement. Les avantages les plus fréquemment cités étaient « l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la productivité », suivis par « des cycles de développement plus courts » et « une réduction des coûts de développement et d'exploitation ». L'utilisation de l'IA générative avait connu une forte hausse par rapport au rapport 2024, où elle était estimée à 51 %.
Voici la publication d'Unity sur les raisons de la création d'Unity Spark :
Pourquoi avons-nous construit Unity Spark
Aujourd'hui, avec nos partenaires de Google, nous avons annoncé Unity Spark - une nouvelle façon pour les gens de se rassembler pour créer et partager des jeux directement dans leur navigateur, sans aucune expérience préalable de Unity ou de développement de jeux requise. Il ne s'agit pas de « one-shotting ». Demander à une IA de restituer un jeu déjà inventé ne fait pas de vous le prochain Hideo Kojima, tout comme retaper le premier paragraphe de Guerre et Paix dans votre traitement de texte ne fait pas de vous Tolstoï.
Unity Spark consiste à pouvoir créer des expériences interactives réelles et uniques. Pour construire quelque chose qui vaut la peine d'être travaillé, peaufiné et partagé. Il s'agit d'utiliser la nouvelle technologie pour permettre à plus de gens de s'exprimer. Et tout...
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