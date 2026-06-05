Godot, qui permet de créer des jeux entièrement sur Android, lance l'application compagnon GABE, permettant l'exportation directe de builds Android et XR sur l'appareil

Créer des jeux entièrement sur Android !



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 1 121 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Android est un système d'exploitation appartenant à Google, basé sur une version modifiée du noyau Linux et d'autres logiciels libres et open source, conçu principalement pour les appareils mobiles à écran tactile tels que les smartphones et les tablettes. Android a été développé à l'origine par un consortium de développeurs connu sous le nom d'Open Handset Alliance, mais sa version la plus répandue est principalement développée par Google. Lancé pour la première fois en 2008, Android est le système d'exploitation le plus utilisé au monde et le plus répandu sur les smartphones.Godot est un moteur de jeu open source publié sous licence MIT. Il a été initialement développé à Buenos Aires par les développeurs de logiciels argentins Juan Linietsky et Ariel Manzur pour plusieurs entreprises d'Amérique latine avant sa sortie publique en 2014. L'environnement de développement fonctionne sur de nombreuses plateformes et permet l'exportation vers plusieurs autres. Il est conçu pour créer des jeux en 2D et en 3D destinés aux PC, aux appareils mobiles, au web et aux plateformes de réalité virtuelle, augmentée et mixte, et peut également être utilisé pour développer des logiciels autres que des jeux.Récemment, l'équipe de Godot a lancé GABE, l'environnement de compilation Android de Godot, qui offre des capacités d'exportation basées sur Gradle directement depuis les appareils Android et XR. Grâce à cette application compagnon, les développeurs peuvent effectuer des exportations en arrière-plan à tout moment, sans avoir besoin d'un ordinateur de bureau pour le processus. Avec cette version, Godot élimine la limitation précédente qui empêchait de créer des binaires Android sur l'appareil, offrant des capacités de personnalisation de l'exportation sur les plateformes mobiles et XR comparables à celles sur ordinateur de bureau.GABE simplifie la configuration des projets en téléchargeant et en gérant automatiquement les dépendances de compilation après l'accès initial au projet. Cette automatisation signifie que les exportations suivantes s'exécuteront en arrière-plan, rationalisant ainsi le flux de travail pour le développement mobile et XR. Notamment, les utilisateurs peuvent désormais générer des Android App Bundles (AAB) directement depuis leurs appareils Android ou XR, ce qui permet de développer, d'exporter et de publier des jeux pour des boutiques telles que Google Play et Horizon Store entièrement sur l'appareil.Les projets qui s'appuient sur des plugins externes tels que Google Play Billing ou AdMob peuvent également être compilés et exportés sans passer par un PC. Cette mise à jour permet en outre aux développeurs travaillant sur des projets de réalité étendue de créer et de déployer des applications directement depuis des casques XR. L'éditeur Godot est désormais officiellement pris en charge sur Meta Quest et Android XR, et une version expérimentale pour PicoOS est disponible.Voici l'annonce de Godot :Depuis 2023, les utilisateurs de Godot pouvaient développer leurs jeux sur Android, mais ils avaient encore besoin d'un PC pour effectuer l'exportation finale. Nous avons commencé à changer cela dans Godot 4.4 en ajoutant la prise en charge des exportations non Gradle. Cependant, de nombreuses fonctionnalités restaient inaccessibles ; si votre projet utilisait des plugins Android tels que Google Play Billing ou nécessitait certaines personnalisations dexportation Gradle, vous deviez à nouveau utiliser un PC.Dans Godot 4.6, nous avons introduit une application compagnon pour léditeur Android avec un objectif simple : apporter une prise en charge complète de Gradle sur mobile. Bien que cette première version rendait léditeur « complet en termes de fonctionnalités » sur le papier, elle était encore en version alpha et nétait pas tout à fait prête.Aujourdhui, nous sommes heureux dannoncer que GABE, lenvironnement de compilation Godot pour Android, est désormais stable et disponible sur le Google Play Store et le Meta Horizon Store.GABE signifie Godot Android Build Environment. Et non, cela na rien à voir avec lautre Gabe auquel vous pensez !Il s'agit d'une application compagnon de l'éditeur Godot sur les appareils Android et XR qui fonctionne en arrière-plan chaque fois que vous lancez une exportation Gradle. GABE se charge du téléchargement et de la gestion de toutes les dépendances de compilation. Une fois que vous lui avez accordé l'accès à votre projet pour la première fois, il fonctionne simplement en arrière-plan pour les exportations suivantes.- Vous pouvez désormais générer des fichiers AAB (Android App Bundles) directement sur votre appareil Android ou XR. Vous n'avez plus besoin de transférer votre projet sur un ordinateur de bureau juste pour le préparer pour le Play Store ou l'Horizon Store.Cela signifie également que vous pouvez désormais créer, développer, exporter et publier un jeu Godot sur n'importe quelle boutique en utilisant uniquement un appareil Android ou XR.- Si votre projet utilise des plugins tels que Google Play Billing ou AdMob, vous deviez auparavant utiliser un PC pour l'exportation. Désormais, vous pouvez compiler directement vos applications avec la prise en charge des plugins.- Comme les applications XR nécessitent Gradle pour les plugins et fonctionnalités spécifiques aux fabricants, GABE vous permet de compiler et de déployer des projets XR directement depuis vos casques. (Au cas où vous l'auriez manqué : Godot est officiellement disponible sur Meta Quest et Android XR, avec une version expérimentale pour PicoOS également disponible).En résumé, avec cette version, nous supprimons lune des principales limitations de léditeur Godot sur les appareils Android et XR : limpossibilité de générer des binaires Android directement sur lappareil. Vous bénéficiez désormais sur votre téléphone, votre tablette ou votre appareil XR des mêmes options de personnalisation et fonctionnalités dexportation que celles que vous attendriez sur un ordinateur de bureau.Pensez-vous que cette annonce est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?