Plus de 600 entreprises japonaises exigent d'Apple et de Google qu'ils accordent le même traitement qu'à Epic Games, en supprimant les commissions sur les achats d'applications

Dans le cadre d'une initiative commune, plus de 600 entreprises japonaises ont exhorté Apple et Google à supprimer les commissions prélevées sur les achats d'applications, en invoquant la nouvelle loi japonaise sur la concurrence dans le domaine des logiciels mobiles, qui devrait entrer en vigueur en décembre. Soutenus par sept groupes industriels liés aux technologies de l'information, les développeurs japonais affirment que ces frais annulent les avantages économiques liés à l'utilisation de méthodes de paiement externes et appellent à la création d'un marché proposant une gamme de modes de paiement diversifiée.
Cette pression de la part des entreprises japonaises survient alors qu'Apple a déjà assoupli ses règles sur d'autres marchés. En juin 2025, le groupe a révisé les conditions d'utilisation de l'App Store dans l'UE pour éviter de lourdes amendes prévues par la réglementation européenne sur la concurrence numérique. Ces changements autorisent les développeurs à orienter davantage les utilisateurs vers des offres et des moyens de paiement externes, y compris des sites web ou des boutiques alternatives accessibles en dehors de l'écosystème Apple.
Entre-temps, l'évolution de l'affaire antitrust opposant Google à Epic Games a renforcé les attentes des développeurs. Des audiences judiciaires ont révélé que Google et Epic avaient conclu un accord stratégique concernant Android, Unreal Engine et le développement conjoint de produits. Le juge James Donato a indiqué qu'Epic « aiderait Google à commercialiser Android », dans le cadre duquel Google « utiliserait la technologie de base d'Epic ».
Récemment, plus de 600 entreprises japonaises auraient demandé à Apple et Google de supprimer les commissions sur les achats d'applications. Selon un rapport, ces entreprises auraient fait valoir que ces frais rendent les options de paiement externes non viables en vertu de la loi japonaise sur la concurrence dans le domaine des logiciels mobiles, qui doit entrer en vigueur en décembre.
Selon un rapport publié dans le Japan Times, sept groupes industriels liés aux technologies de l'information, dont la Computer Entertainment Supplier's Association, ont publié une déclaration commune affirmant que le poids des commissions était si lourd que rediriger les utilisateurs vers des sites de paiement externes « n'était plus une option viable ».
Avant l'entrée en vigueur de la loi, les ventes intégrées aux applications étaient soumises à une commission pouvant atteindre 30 %. Apple et Google ont réagi à la nouvelle loi en autorisant la facturation hors application, mais en prélevant des commissions de 15 à 20 % sur les revenus générés par les sites externes.
Les groupes cherchent à obtenir un traitement similaire à celui obtenu par Epic Games aux États-Unis, où une injonction a contraint Apple à autoriser les paiements externes sans percevoir de commission.
Les développeurs japonais ont déclaré que le système de paiement alternatif actuel d'Apple n'offrait « aucun avantage économique » d'utiliser les nouveaux modes de paiement autorisés, car les frais, qui vont de 5 % à 21 %, peuvent être aussi élevés que ceux du système intégré d'Apple, une fois combinés aux frais de traitement des cartes de crédit. Ils ont appelé à la création d'un marché dans lequel « une gamme diversifiée de modes de paiement puisse véritablement devenir une option ».
Ce que les entreprises japonaises disent des commissions de l'écosystème Apple
Les groupes japonais ont fait valoir que des méthodes de paiement similaires sont proposées gratuitement aux États-Unis, accusant Apple et Google de désavantager les consommateurs et les entreprises japonais par rapport à leurs homologues américains.
En janvier, l'un des sept groupes, le Mobile Content Forum, avait déjà publié une déclaration écrite critiquant l'approche d'Apple et de Google. Les sept groupes regroupent plus de 600 entreprises et organisations, telles que de grandes sociétés informatiques, des sociétés de jeux vidéo et des développeurs de logiciels. Avec cette déclaration commune, les appels à l'amélioration se multiplient dans l'ensemble du secteur informatique.
L'attention se portera désormais sur la réponse de la Commission japonaise du commerce équitable, chargée de faire appliquer la nouvelle loi.
Outre le Japon, des développeurs de l'Union européenne ont formulé des demandes similaires à Apple. En décembre 2025, une coalition de développeurs a adressé une pétition à la Commission européenne, affirmant que les frais révisés de l'App Store d'Apple continuaient de désavantager les applications de l'UE.
Un groupe de 20 créateurs d'applications et organismes de consommateurs européens a déposé une pétition auprès de la Commission européenne afin de réduire les commissions d'Apple. Ils ont fait valoir que ces frais désavantageaient leurs applications par rapport à celles de leurs concurrents américains.
Alors que les développeurs japonais réclament la suppression des commissions prélevées par Apple et Google sur les achats d'applications, la pression juridique exercée sur la marque à la pomme ne cesse de croître. En juin 2025, la 9e cour d'appel fédérale des États-Unis a rejeté la demande d'Apple de suspendre la réforme de l'App Store découlant de l'affaire Epic Games. Cette décision fait suite à une injonction du juge Yvonne Gonzalez Rogers, qui avait précédemment condamné Apple pour avoir violé les termes dun accord antérieur. Le verdict de la cour d'appel, qui oblige Apple à ouvrir son App Store à davantage de concurrence, est une victoire pour les opposants aux commissions excessives et illustre l'escalade des tensions autour des pratiques commerciales des géants de la technologie.
Source : Rapport publié par The Japan Times
