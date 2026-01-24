Google et Epic Games auraient conclu un nouvel accord concernant Android, Unreal Engine et une sorte de « développement de produit », qui restera secret pour le moment

Google et Epic Games auraient discrètement conclu un nouvel accord stratégique concernant Android, Unreal Engine et des initiatives de développement de produits encore tenues secrètes. Lexistence de ce partenariat a été révélée lors des audiences dans le cadre du long contentieux antitrust qui oppose les deux groupes aux États-Unis. Selon les éléments évoqués devant le tribunal, cet accord prévoit un développement conjoint de produits, des engagements marketing communs et des partenariats autour d'Android et des technologies dEpic. Le juge californien James Donato s'interroge sur l'impact de cette collaboration potentielle, évaluée à 800 millions de dollars sur six ans, sur le règlement du litige qui oppose les deux entreprises.
Pour rappel, en novembre dernier, Google et Epic Games ont conclu un accord devant le tribunal fédéral de San Francisco pour régler leur contentieux antitrust. Google avait alors accepté de réformer Android et son magasin d'applications, notamment en autorisant Epic à y accéder, afin de réduire les frais, de stimuler la concurrence et d'élargir les choix pour les développeurs et les consommateurs. Tim Sweeney, le PDG d'Epic Games, avait salué ces engagements, estimant qu'ils redonnaient à Android son caractère de plateforme ouverte à l'échelle mondiale.
Epic Games, Inc. est un développeur et éditeur américain de jeux vidéo et de logiciels basé à Cary, en Caroline du Nord. La société a été fondée par Tim Sweeney sous le nom de Potomac Computer Systems en 1991, initialement située dans la maison de ses parents à Potomac, dans le Maryland. Après la sortie de son premier jeu vidéo commercial, ZZT (1991), la société est devenue Epic MegaGames, Inc. au début de l'année 1992 et a recruté Mark Rein, qui en est depuis lors le vice-président. Après avoir déménagé son siège social à Cary en 1999, le studio a changé de nom pour devenir Epic Games.
Unreal Engine (UE) est un moteur de jeu 3D développé par Epic Games, initialement conçu pour être utilisé dans le jeu vidéo de tir à la première personne Unreal, sorti en 1998. Développé à l'origine pour les jeux de tir à la première personne sur PC, il a depuis été utilisé dans divers genres de jeux et a été adopté par d'autres industries, notamment celle du cinéma et de la télévision. Unreal Engine est écrit en C++ et offre un haut degré de portabilité, prenant en charge un large éventail de plateformes de bureau, mobiles, consoles et de réalité virtuelle.
Comme l'a révélé la saga judiciaire en cours, Google et Epic Games auraient conclu un nouvel accord concernant Android, Unreal Engine et une sorte de « développement de produit », qui restera secret pour le moment.
Dans le cadre du long procès antitrust, le juge californien James Donato se demande si Epic Games et Google sont en train de régler l'affaire dans le cadre d'un partenariat non annoncé. Le tribunal a révélé que l'accord entre les deux sociétés porte sur « le développement conjoint de produits, un engagement conjoint en matière de marketing [et] des partenariats conjoints » autour d'Unreal Engine, Fortnite et Android.
Le juge James Donato a également indiqué qu'Epic « aiderait Google à commercialiser Android », dans le cadre duquel Google « utiliserait la technologie de base d'Epic », et a exprimé ses inquiétudes quant au fait que cela ait pu conduire Epic à assouplir ses exigences, aboutissant à un accord initialement annoncé en novembre et mettant finalement un terme à la longue bataille juridique entre les deux sociétés, sous réserve que le juge Donato le finalise.
La révélation du partenariat entre les deux sociétés a été faite lors de l'audience du 22 janvier 2026 concernant l'accord, Epic confirmant qu'il s'agit d'une « nouvelle collaboration entre Epic et Google ».
Tim Sweeney, PDG d'Epic, a apparemment fait référence à cet accord en disant qu'il avait quelque chose à voir avec le « métaverse », déclarant :
Envoyé par Tim Sweeney, PDG d'Epic
Le juge autorise les deux entreprises à garder secret le contenu exact de leur collaboration, mais Tim Sweeney a ajouté que « Google et Epic développent chacun séparément des gammes de produits », avec l'intention de « travailler ensemble ».
Parallèlement à ces évolutions, Epic Games continue de contester frontalement les pratiques économiques d'Apple. Au printemps 2025, l'entreprise a annoncé un dispositif permettant aux développeurs de contourner complètement la taxe d'Apple et d'éviter la commission illégale de 27 % que la marque à la pomme applique aux paiements effectués en dehors de l'App Store. Le groupe prévoit également le lancement d'une fonctionnalité permettant aux développeurs de créer leur propre « boutique en ligne » hébergée sur l'Epic Games Store. Ces initiatives illustrent la volonté d'Epic de renforcer l'autonomie des développeurs, tout en accentuant la pression réglementaire et concurrentielle sur les écosystèmes fermés.
Source : James Donato, juge fédéral de Californie
