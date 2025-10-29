Près de 90 % des jeux Windows fonctionnent désormais sous Linux : avec la fin de Windows 10, le jeu sous Linux est plus viable que jamais, juste à temps pour que SteamOS se généralise

Depuis son lancement en février 2022 par Valve, SteamOS apporte enfin à Windows une concurrence sérieuse sur le marché des systèmes d'exploitation pour jeu vidéo. Valve a annoncé au CES 2025 que SteamOS, initialement développé pour sa console de jeu portable Steam Deck, deviendra totalement agnostique en matière d'appareils. Cela signifie que SteamOS pourra être installé et utilisé sur une variété d'appareils, qu'il s'agisse de consoles de jeu, d'ordinateurs portables..., sans dépendre d'une plateforme ou d'un type d'appareil particulier. L'annonce fait monter la pression sur Microsoft Windows. Les fabricants de PC de jeu portables pourraient en effet abandonner Windows au profit de SteamOS. Pour rappel, SteamOS est un système d'exploitation basé sur Linux.
En tant que plateforme de jeux PC pure, Linux a fait beaucoup de chemin, en partie grâce à Valve et à ses efforts avec SteamOS et sa couche de compatibilité Proton pour exécuter la dernière API graphique DirectX. Et avec la popularité de sa console de jeux portable Steam Deck et des versions Linux tierces axées sur les jeux comme Bazzite, de plus en plus de joueurs recherchent une expérience de jeu PC sans Windows, car les jeux fonctionnent souvent plus rapidement sous Linux que sous Windows.
Selon un nouveau rapport publié sur Boiling Steam, qui surveille et suit ProtonDB, le jeu sur Linux n'a jamais été aussi accessible, avec près de 90 % des jeux Windows qui se lancent et la plupart qui fonctionnent parfaitement « dès leur installation ». La Steam Deck de Valve est principalement responsable de l'augmentation du nombre de jeux Windows classés « Platine » et « Or » ces dernières années, qui couvrent les jeux qui fonctionnent bien sous Linux.
Bien que les joueurs sur PC disposent de distributions Linux telles que Mint, Zorin et Bazzite, beaucoup attendent que le SteamOS tout-en-un de Valve, compatible avec les manettes et similaire à une console, passe des consoles de jeux PC aux autres systèmes. SteamOS est optimisé et limité à certaines consoles portables et aux APU AMD, mais la bonne nouvelle est que selon des rumeurs crédibles, Valve prévoit de lancer une version complète du système d'exploitation basé sur Linux pour les joueurs sur PC utilisant une large gamme de matériel.
Le plus gros problème de compatibilité de Linux avec les jeux modernes, en particulier les titres multijoueurs, est que de nombreux systèmes anti-triche ne fonctionnent pas avec la couche de compatibilité. Cela restera probablement un obstacle, car l'industrie se concentre désormais sur les mesures anti-triche au niveau du noyau. Néanmoins, l'avantage de SteamOS par rapport à Windows est une interface claire et simple qui fait de l'application Steam le système d'exploitation principal, sans compter que les jeux fonctionnent plus rapidement, même avec une couche de compatibilité.
Bien sûr, Windows reste la plateforme de jeux PC dominante, avec 95,40 % de parts de marché sur Steam. Linux arrive loin derrière avec 2,68 %, un chiffre qui augmente (lentement) au fil du temps. Et Microsoft ne reste pas les bras croisés alors que les jeux Linux continuent d'attirer l'attention des joueurs sur PC, puisqu'il développe actuellement son application Xbox pour en faire une solution tout-en-un similaire à SteamOS pour les appareils portables, les ordinateurs portables et, vraisemblablement, la console Xbox de nouvelle génération de la société.
La situation pourrait s'accélérer avec la fin de vie de Windows 10. En effet, Windows 10 a disparu il y a quelques jours, laissant aux utilisateurs trois options : conserver le système d'exploitation, passer à Windows 11 ou adopter une plateforme entièrement différente comme macOS ou GNU/Linux. Mais plusieurs mois avant que Microsoft ne cesse de prendre en charge le système d'exploitation, les entreprises spécialisées dans Linux menaient déjà campagne pour débaucher les clients de Microsoft et les convertir à Linux.
Un rapport récent a notamment révélé que les réfugiés de Windows 10 affluent vers Linux. Zorin Group, en charge du développement du système d'exploitation Linux Zorin, a célébré le lancement de la version 18, affirmant qu'elle avait atteint 100 000 téléchargements en « un peu plus de deux jours ». La société l'a qualifié de « plus grand lancement jamais réalisé » et a affirmé que plus de 72 % de ces téléchargements provenaient de Windows.
Le graphique en-dessus montre une augmentation constante du pourcentage de jeux fonctionnant dès leur installation sous Linux, ce qui témoigne des efforts continus des développeurs de WINE et Proton pour assurer la compatibilité des titres nouveaux et anciens. Les progrès des catégories Platine et Or semblent ralentir légèrement par rapport au rythme observé en 2022 et 2023 (probablement parce que le lancement et la disponibilité de la Steam Deck ont conduit à mettre davantage l'accent sur la compatibilité de la plupart des jeux).
Plus important encore, le nombre de jeux qui refusent de se lancer est à son plus bas niveau historique. Vous pouvez voir que la zone en rouge n'a cessé de rétrécir, à un rythme régulier, et le mois dernier n'a pas fait exception, cette catégorie se rapprochant très fortement des 10 %. Cela signifie que près de 90 % des jeux Windows parviennent à se lancer sous Linux. La zone combinée des notes Platine et Or est restée constamment élevée, ce qui suggère qu'une partie importante des jeux Windows peut fonctionner sans problème sous Linux avec une configuration minimale.
Certains des jeux marqués comme « Borked » semblent refuser de se lancer en raison de l'intervention active des développeurs, comme cela a été observé avec le MOBA March of Giants. Le jeu refuse de fonctionner sous Linux en affichant un message très explicite à l'utilisateur final : « Le programme a rencontré l'erreur E111000B à 00002302 lors de l'initialisation. Wine, Proton et Steam Deck ne sont pas pris en charge par cette application ! »
Il existe également des jeux authentiques qui refusaient de se lancer au début, comme le MMORPG Blade and Soul NEO, mais dont la compatibilité s'est depuis améliorée, même si plusieurs ajustements sont encore nécessaires. Et il y a bien sûr encore quelques jeux qui semblent résister à tous les efforts, tels que les romans visuels Sickly Days et Summer Traces, même si une substitution de DLL semble permettre leur fonctionnement après l'installation de protontricks. Ce genre de choses dépasse peut-être le champ d'action de Valve en matière de compatibilité.
Les autres jeux qui ne peuvent pas être appréciés sont ceux qui reposent sur une technologie anti-triche qui n'est pas prise en charge par Linux (généralement de manière intentionnelle par les développeurs ou l...
