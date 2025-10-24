Une modification à 60 dollars des lunettes Ray-Ban de Meta désactive leur voyant d'enregistrement protégeant la vie privée, un amateur propose de désactiver la LED qui s'allume lorsque l'utilisateur enregistre.

Un nouveau rapport montre que les lunettes ont été modifiées afin de supprimer ce voyant d'avertissement gênant et de rendre le monde un peu plus sûr pour les pervers. Le rapport révèle le travail d'un « amateur » qui modifie les lunettes intelligentes de Meta et les vend à un prix modique (60 dollars) aux acheteurs intéressés. Il commercialise les lunettes Meta modifiées sur sa chaîne YouTube et semble les vendre sur eBay.
En septembre 2023, Meta a rejoint le club des fabricants de lunettes intelligentes en lançant les lunettes Ray-Ban Meta, fruit de sa collaboration avec le fabricant EssilorLuxottica. En février 2025, EssilorLuxottica a révélé que 2 millions d'exemplaires des lunettes intelligentes Ray-Ban de Meta avaient été vendus. Compte tenu de la popularité de ces lunettes, le fabricant avait annoncé qu'il augmenterait sa capacité de production annuelle.
Lorsque les lunettes intelligentes Ray-Ban de Meta sont sorties pour la première fois, les gens se sont naturellement inquiétés du fait que, compte tenu de la capacité du produit à enregistrer son environnement, elles faciliteraient considérablement les comportements pervers. Meta a rapidement apaisé ces inquiétudes en ajoutant une fonctionnalité distincte au produit : un voyant « de protection de la vie privée ». Ce voyant est censé s'allumer chaque fois que l'utilisateur enregistre, alertant ainsi les autres personnes de ce qui se passe.
Cependant, un nouveau rapport montre que les lunettes ont été modifiées afin de supprimer ce voyant d'avertissement gênant et de rendre le monde un peu plus sûr pour les pervers. Le rapport révèle le travail d'un « amateur » qui modifie les lunettes intelligentes de Meta et les vend à un prix modique (60 dollars) aux acheteurs intéressés. Il commercialise les lunettes Meta modifiées sur sa chaîne YouTube et semble les vendre sur eBay.
Selon un test, les lunettes pouvaient facilement enregistrer leur environnement de manière discrète et, de l'extérieur, il était pratiquement impossible de savoir qu'elles avaient été modifiées. Un test commente notamment : « [le] travail, pour ce qu'il vaut, est de très bonne qualité. Le seul indice permettant de deviner que les lunettes avaient été modifiées était le fait que le sceau sur la boîte dans laquelle elles étaient livrées était brisé. Mais à part cela, le rembourrage sur les branches des lunettes était en place, tout comme la languette en plastique sur le pont que l'utilisateur doit retirer avant de les tester. »
Il existe toute une série de scénarios possibles, mais ce n'est pas très réjouissant, car même avant que ces modifications n'existent, les gens faisaient déjà toutes sortes de choses effrayantes avec ces lunettes. Dans une déclaration, Meta a déclaré que « tenter de couvrir intentionnellement la lumière LED de capture, de la désactiver ou de modifier les lunettes de quelque manière que ce soit » constituait une violation de ses conditions d'utilisation.
La déclaration poursuit : « La LED de capture est là pour une raison. Elle permet aux autres de savoir quand vous utilisez vos lunettes pour prendre des photos et enregistrer des vidéos pour votre galerie ou votre streaming. Si la LED est recouverte, vous serez invité à la dégager. Nous avons apporté des améliorations tangibles à la confidentialité des personnes présentes grâce à une LED plus grande et plus visible et à des innovations telles que la détection des manipulations lorsque nous avons lancé les lunettes Ray-Ban Meta. »
Zuckerberg s'intéresse depuis longtemps aux lunettes intelligentes, et il est clair qu'il souhaite devenir le leader dans ce domaine. Zuck a déclaré un jour qu'il pensait que ces lunettes pouvaient créer « l'expérience sociale idéale ». Cependant, une critique déclare : « Si vous pensez que c'est le monde dans lequel vous voulez vivre, bonne nouvelle. Il n'est même pas nécessaire d'acheter clandestinement un mod sophistiqué à un inconnu sur YouTube. Vous pouvez vous procurer un lot de 12 autocollants spécialement conçus pour couvrir la lumière de capture sur Amazon pour 14,99 $. »
Les lunettes connectées Ray-Ban de Meta connaissent une popularité croissante malgré les craintes en matière de protection de la vie privée. Une expérience a démontré que le gadget de Meta peut être transformé en un puissant outil de reconnaissance faciale capable d'identifier en temps réel des inconnus dans la rue. En mai, Meta a modifié sa politique de confidentialité pour transformer le gadget en un outil de collecte de données pour l'entraînement de son IA. Meta indique que les enregistrements vocaux seront désormais stockés par défaut lors de l'utilisation de Meta AI, et qu'ils sont utilisés pour améliorer les produits de l'entreprise.
