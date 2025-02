Les nouvelles lunettes intelligentes Ray-Ban de Meta permettent de prendre des appels, d'écouter de la musique et de diffuser des émissions en direct.



Vendues à partir de 299 dollars et dont la sortie est prévue le 17 octobre, ces lunettes intelligentes ont été conçues avec un double objectif en tête. Leur première fonction est de remplacer les écouteurs. Elles intègrent un système audio personnel, qui rappelle les Echo Frames d'Amazon et la série Tempo de Bose, garantissant que le son n'est perceptible que par le porteur. Une amélioration significative est l'inclusion d'un système de microphone sophistiqué avec cinq micros, visant à fournir des appels et des commandes vocales plus clairs. Ce système répond aux limites du modèle précédent, le Stories, qui avait du mal à fonctionner dans des conditions bruyantes ou venteuses.La deuxième caractéristique principale des lunettes est leur capacité de prise de vue améliorée. Équipé de lentilles de caméra sur chaque branche droite, le nouveau modèle permet aux utilisateurs de capturer des photos de 12 mégapixels et des vidéos de 1080p, ce qui représente une amélioration notable par rapport à la génération précédente. La mémoire interne de 32 Go peut contenir environ 500 photos et 100 vidéos de 30 secondes. Tous les médias peuvent être facilement synchronisés et diffusés via l'application Meta View. Un ajout notable est la possibilité pour les utilisateurs de diffuser en direct sur Facebook ou Instagram avec quelques gestes simples, bien que cela ait suscité quelques débats sur la protection de la vie privée.Avec ce nouveau modèle, Meta semble positionner les lunettes intelligentes davantage vers les créateurs, en offrant la possibilité d'enregistrer tout en participant à des activités qui nécessitent les deux mains. Cependant, il n'a pas été fait mention d'une fonctionnalité spéculée qui aurait pu permettre aux spectateurs d'interagir avec la personne qui enregistre.Dans le cadre d'une collaboration continue avec Ray-Ban, l'attrait esthétique des lunettes intelligentes n'a pas été négligé. Elles seront disponibles dans une gamme de couleurs, dont "" et "", et dans des styles tels que le nouveau "" et le classique "".Sur le plan technologique, les lunettes sont équipées du processeur Snapdragon AR1 Gen 1 de Qualcomm, doté d'une "". La durée de vie de la batterie est estimée entre quatre et six heures d'utilisation active, et l'étui qui l'accompagne permet jusqu'à huit charges supplémentaires.Bien que cette version actualisée des lunettes intelligentes Ray-Ban Meta présente des avancées par rapport à son prédécesseur, l'accueil du marché reste à voir. L'ensemble de l'industrie technologique suit de près l'évolution de ces lunettes, car leur succès ou leur échec pourrait influencer l'orientation de la technologie portable dans les années à venir.Source : Meta Quel est votre avis sur ces lunettes Ray-Ban de Meta ?