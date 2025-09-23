Godot est un moteur de jeu multiplateforme, gratuit et open-source publié sous la licence permissive MIT. Contrairement au cadors du domaine, tels que Unreal Engine et Unity, l'utilisation de Godot est entièrement gratuite et ce, peu importe la réussite de votre projet. Autre bénéfice : le code est disponible dans son intégralité et vous pouvez le modifier pour l'adapter à vos besoins.
Six mois après la version 4.4, la nouvelle version est disponible au téléchargement. Celle-ci apporte :
- le support du stencil buffer. Cet ajout peut permettre des effets impressionnants, comme le montre cette démonstration :
- la pré-compilation des shaders afin de réduire les saccades dans les jeux ;
- l'ajout du support des lecteurs d'écran dans l'éditeur ;
- la possibilité d'implémenter un système de journalisation personnalisé ;
- la disponibilité de la liste d'appel lors d'un plantage ;
- la prévisualisation des traductions ;
- la fusion des ensembles de tuiles pour améliorer les performances du moteur physique ;
- un bouton pour couper toutes les sources sonores du jeu ;
- la possibilité de changer la langue de l'éditeur à la volée ;
- un sélecteur de couleur dans l'éditeur de script ;
- des icônes prenant en compte la densité des pixels de l'écran ;
- la possibilité d'exporter une variable de type Variant ;
- ...
La vidéo suivante montre la plupart des améliorations :
Source
Annonce officielle
Voir aussi
Annonce de la version 4.4
Annonce de la version 4.3
