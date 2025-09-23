IdentifiantMot de passe
La nouvelle version du moteur de jeux vidéo Godot 4.5 est disponible
Avec notamment le support du stencil buffer pour créé des effets de portails

La nouvelle version du moteur de jeux vidéo Godot 4.5 est disponible

Godot est un moteur de jeu multiplateforme, gratuit et open-source publié sous la licence permissive MIT. Contrairement au cadors du domaine, tels que Unreal Engine et Unity, l'utilisation de Godot est entièrement gratuite et ce, peu importe la réussite de votre projet. Autre bénéfice : le code est disponible dans son intégralité et vous pouvez le modifier pour l'adapter à vos besoins.
Six mois après la version 4.4, la nouvelle version est disponible au téléchargement. Celle-ci apporte :

  • le support du stencil buffer. Cet ajout peut permettre des effets impressionnants, comme le montre cette démonstration :
  • la pré-compilation des shaders afin de réduire les saccades dans les jeux ;
  • l'ajout du support des lecteurs d'écran dans l'éditeur ;
  • la possibilité d'implémenter un système de journalisation personnalisé ;
  • la disponibilité de la liste d'appel lors d'un plantage ;
  • la prévisualisation des traductions ;
  • la fusion des ensembles de tuiles pour améliorer les performances du moteur physique ;
  • un bouton pour couper toutes les sources sonores du jeu ;
  • la possibilité de changer la langue de l'éditeur à la volée ;
  • un sélecteur de couleur dans l'éditeur de script ;
  • des icônes prenant en compte la densité des pixels de l'écran ;
  • la possibilité d'exporter une variable de type Variant ;
  • ...


La vidéo suivante montre la plupart des améliorations :



Source

Annonce officielle

Voir aussi

Annonce de la version 4.4
Annonce de la version 4.3
fred1599
Le 23/09/2025 à 21:15
Hello,

Merci pour l'info, ça m'a fait découvrir un langage que je ne connaissais pas : Le GDScript

J'ai vu aussi qu'il existait un plugin de mon langage préféré pour ce moteur : https://github.com/touilleMan/godot-python

Très intéressant !
0  0 

 