« Nous avons effectué une attaque DDoS contre nous-même » : Meta explique pourquoi la démonstration des lunettes intelligentes Ray-Ban Display par Mark Zuckerberg a échoué de manière si spectaculaire

Créée en 2004 sous le nom de TheFacebook, puis rebaptisée Facebook en 2005, en 2021, l'entreprise a changé de nom pour devenir Meta Platforms afin de refléter un changement stratégique vers le développement du métaverse, un écosystème numérique interconnecté couvrant les technologies de réalité virtuelle et augmentée. En outre, Meta possède et exploite plusieurs plateformes de réseaux sociaux et services de communication de premier plan, notamment Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger et Threads.
Lors de son événement Meta Connect 2025, le groupe de Mark Zuckerberg a présenté les Ray-Ban Display, une nouvelle génération de lunettes intelligentes qui franchit un cap décisif. Jusquici, les modèles conçus en partenariat avec Ray-Ban étaient surtout centrés sur la capture vidéo et la commande vocale. Désormais, la promesse est plus ambitieuse : offrir à lutilisateur un véritable affichage intégré dans une lentille, transformant les lunettes en un écran miniature toujours disponible dans le champ de vision. Contrairement à un casque encombrant, les Ray-Ban Display misent sur un design qui se fond dans la vie quotidienne, avec une esthétique fidèle aux célèbres montures Wayfarer.
Le Meta Connect 2025 a été riche en révélations impressionnantes sur les lunettes intelligentes, mais aussi en plusieurs échecs emblématiques lors des démonstrations en direct. Le directeur technique Andrew Bosworth s'est depuis exprimé sur Instagram pour révéler ce qui n'avait pas fonctionné. Le premier problème de démonstration concernait un chef cuisinier qui essayait sans succès d'utiliser les lunettes pour l'aider à préparer un repas afin de présenter Live AI, une version toujours active de l'IA de Meta qui peut vous fournir une assistance contextuelle continue en suivant vos actions.
Après plusieurs tentatives pour passer à l'étape suivante du processus, le chef a dû abandonner et le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a dû poursuivre la démonstration et rejeter la faute sur le Wi-Fi. Andrew Bosworth a expliqué plus tard que le Wi-Fi n'était pas en cause : « Lorsque le chef a dit « Hey Meta, lance Live AI », cela a déclenché toutes les lunettes Ray-Ban Meta équipées de Live AI présentes dans le bâtiment, et il y avait beaucoup de monde dans ce bâtiment. »
Il a ajouté que ce qui avait aggravé la situation, c'est que « nous avions redirigé le trafic Live AI vers notre serveur de développement, en théorie pour l'isoler, mais nous l'avions fait pour tout le monde dans ce bâtiment sur ces points d'accès. » En gros, « nous avons effectué une attaque DDoS contre nous-même ». Une attaque DDoS est une cyberattaque qui vise à surcharger un serveur en lui envoyant autant de trafic que possible à partir de plusieurs sources afin qu'il soit inaccessible.
Bosworth a déclaré qu'ils avaient répété la démonstration et que tout s'était bien passé, mais qu'il n'y avait pas autant d'appareils Ray-Ban dans le bâtiment pour causer des problèmes.
Qu'en est-il du problème technique qui a gâché l'introduction de Bosworth à l'émission ? Selon son analyse après l'émission, celui-ci était « un peu plus obscur ». Dans ce qu'il a décrit comme « un bug inédit dans un nouveau produit », Bosworth a déclaré que la cause du problème était « l'écran était passé en mode veille au moment même où la notification d'appel était arrivée ». « C'est donc une condition de concurrence qui a fait que même lorsque Mark a réactivé l'écran, nous ne lui avons pas montré la notification de réponse. »
Une condition de concurrence est un terme de programmation qui désigne l'exécution simultanée de plusieurs processus qui dépendent de données partagées. Ces processus ne sont généralement pas censés s'exécuter en même temps et se sont accidentellement lancés dans une course pour voir lequel s'achèverait le premier, ce qui peut potentiellement modifier les données partagées et perturber ce que l'autre processus essayait de faire.
Dans la démonstration, il semble que les notifications et la fonction de réveil aient toutes deux essayé d'effectuer des actions différentes avec l'écran, provoquant ainsi la gaffe sur scène. Quelle que soit la cause du problème, la démonstration était « la première fois que nous voyions » ce bug, selon Bosworth, qui a ajouté (en souriant) « il est désormais corrigé ». Dans d'autres stories Instagram, Andrew Bosworth a déclaré que même si les échecs de la démonstration étaient décevants, ils n'avaient pas convaincu Meta d'abandonner les démonstrations en direct et n'avaient pas causé beaucoup d'embarras.
En effet, de nombreux journalistes ont essayé les lunettes et ont été très impressionnés par ce qu'ils ont vu. Ces « critiques », comme les appelle Bosworth, ne seraient pas aussi positifs s'il n'y avait pas de choses positives à dire sur les lunettes. À ce propos, un testeur a déclaré à propos des lunettes Meta Ray-Ban Display : « D'après mon expérience, rien ne permet de fournir aussi facilement des informations en un coup d'il, et je commence à me demander si c'est un aperçu de ce qui remplacera un jour les smartphones. »
Ces échecs questionnent sur la préparation des produits et de l'évènement de Meta, notamment la résponsabilité des dirigeants. Mars dernier, Sarah Wynn-Williams, ancienne directrice de la politique publique mondiale de Facebook (Meta), avait partagé des histoires salaces de hauts responsables de Facebook. Dans son livre, elle dépeint une entreprise qui manque de responsabilité et dont les dirigeants sont intoxiqués par le pouvoir. Le PDG Mark Zuckerberg, quant à lui, y est décrit comme « un adolescent truculent et un bambin ». Sarah Wynn-Williams relate en détail ce que l'entreprise était prétendument prête à faire pour s'implanter sur le marché lucratif de la Chine, notamment en compromettant la liberté d'expression.
