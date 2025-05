Caractéristiques et fonctionnalités intégrées aux lunettes Android XR

les lunettes sont équipées de micros pour capturer l'environnement et les conversations ;

elles sont équipées de caméras pour prendre des photos, des vidéos, etc.

elles sont équipées de haut-parleurs intégrés pour le son contextuel ;

un écran intégré dans le verre droit permet de consulter des informations discrètes en temps réel ;

Gemini peut traduire des conversations en direct, répondre à des commandes vocales, lire ou envoyer des messages ;

Gemini est également capable de fournir des instructions GPS visibles directement dans le champ de vision.



Limitations et défis identifiés par les premiers testeurs des lunettes

champ de vision restreint : certains testeurs ont noté que le champ de vision offert par l'affichage est limité, ce qui peut restreindre l'immersion dans certaines applications ;

: certains testeurs ont noté que le champ de vision offert par l'affichage est limité, ce qui peut restreindre l'immersion dans certaines applications ; temps de démonstration court : les sessions de test étaient brèves, ne permettant pas aux journalistes d'explorer pleinement les capacités des lunettes ;

: les sessions de test étaient brèves, ne permettant pas aux journalistes d'explorer pleinement les capacités des lunettes ; fonctionnalités encore en développement : certaines fonctionnalités, comme la traduction en temps réel, ont montré des signes de latence ou de limitations lors des démonstrations.



Les tests des lunettes Android XR ont suscité des réactions mitigées

Toute la démonstration « Gemini peut identifier des choses dans votre environnement et se souvenir de choses pour vous » m'a semblé à la fois personnalisée, proactive, puissante et assez effrayante. Mais ces démonstrations se sont déroulées sur des rails étroitement contrôlés ; et à ce stade de l'histoire de la rédemption des lunettes connectées de Google, l'entreprise ne peut pas se permettre une foule de journalistes techniques disant tous : « hé, ce truc ? Ça ne marche pas ».



XR est l'acronyme de « extended reality » (réalité étendue). Il s'agit d'un terme générique qui englobe toutes les technologies qui mélangent les mondes réel et virtuel, notamment la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité mixte. Android XR est un système d'exploitation pour les appareils de réalité étendue qui utilisent ces technologies. Il fournit à ces appareils l'interface utilisateur, la possibilité d'accéder aux applications courantes et à l'IA Gemini.Lors de l'événement Google I/O 2025, Google a présenté un prototype de lunettes de réalité étendue fonctionnant sous Android XR et intégrant son assistant d'IA Gemini. Ce projet marque une étape importante dans la vision de Google pour l'avenir des technologies/appareils électroniques portables.Comme l'a expliqué Google, Gemini sur ces appareils peut agir comme un assistant (ou un guide) qui partage votre point de vue et peut vous aider lorsque vous commencez à parler. Et comme vous n'avez pas besoin d'appuyer sur les boutons des lunettes ou de sortir votre smartphone pour démarrer une interaction, vous n'aurez pas à interrompre ce que vous faites, que ce soit dans le monde réel ou virtuel. Pour l'instant, il y a très peu de détails sur les lunettes.« En associant ces lunettes à Gemini, elles voient et entendent ce que vous faites. Elles comprennent donc votre contexte, se souviennent de ce qui est important pour vous et peuvent vous aider tout au long de la journée », a écrit Google dans un billet de blogue. Le point fort de la présentation des lunettes a été la tentative de traduction en direct. Deux employés de Google, Shahram Izadi et Nishtha Bhatia, ont échangé dans différentes langues (farsi et hindi).Pendant que Shahram Izadi et Nishtha Bhatia se parlaient en farsi et en hindi, leurs lunettes Android XR assuraient une traduction en temps réel vers l'anglais. Cependant, tout ne s'est pas bien passé. Un petit bogue technique est survenu quelques secondes après le début. La démo a été victime de la malédiction de l'IA qui se comporte mal pendant un spectacle en direct, mais il y a eu un bref moment où chacune de leurs lunettes a fonctionné comme prévu.Cela a illustré le potentiel d’une communication sans frontières linguistiques. Outre cette démonstration, Nishtha Bhatia a également montré comment l'assistant Gemini pouvait fonctionner avec les lunettes Android XR de Google, en lui posant des questions sur les images qu'elle voyait dans les coulisses du théâtre et en lui demandant des informations sur le café où elle s'était rendue avant l'événement. Voici les autres caractéristiques des lunettes de Google :Et pour ceux qui se souviennent des anciennes lunettes Google Glass peu élégantes, cette itération semble plus axée sur la portabilité et le style dans le monde réel. Google travaille avec Gentle Monster et Warby Parker en tant que premiers partenaires pour la fourniture des montures. Pour montrer à quel point Google prend ce projet au sérieux, l'entreprise s'engage à verser jusqu'à 150 millions de dollars dans le cadre de l'accord avec Warby Parker.La moitié de la somme est destinée au développement de produits et l'autre moitié à une prise de participation potentielle dans Warby Parker. Google fait aussi progresser son partenariat avec Samsung pour créer une plateforme logicielle et matérielle de référence sur laquelle les développeurs pourront s'appuyer.Nous ne savons pas quand ces lunettes Android XR verront le jour, mais Google nous invite à rester à l'écoute pour des mises à jour. Pour l'heure, Google a déclaré qu'il recueille les réactions des testeurs sur ses prototypes. Mais certains testeurs ne sont pas tous satisfaits de leur première expérience avec les lunettes Android XR de Google. Beaucoup ont critiqué le choix de Google de doter ses nouvelles lunettes connectées Android XR d'un seul « petit écran ».Un critique a noté : « mon sens de l'observation me dit que le projet n'est peut-être pas aussi avancé qu'il n'y paraissait lors de la démo. Ce que j'ai vu ressemble à une version améliorée des Google Glass. C'est certain ! Et l'écran ressemble à un super petit affichage tête haute situé au centre de la lentille droite au lieu d'être situé au-dessus de l'œil droit sur les Glass Glass. Mais avec seulement 90 secondes, je ne peux pas me faire une opinion définitive ».Les lunettes connectées Android XR sont perçues comme la réponse de Google aux lunettes connectées Ray-Ban et Orion de Meta . Mais certains pensent que les lunettes de Google ne sont pas à la hauteur d'Orion. L'un des testeurs a déclaré : « comparées aux lunettes connectées Orion de Meta, qui sont également un concept prototype à ce stade, les lunettes Android XR ne sont même pas à la hauteur. Vous pouvez voir plus et faire plus avec Orion ».« Orion fait fonctionner plusieurs fenêtres d'applications comme Instagram et Messenger, et propose même des jeux holographiques comme une imitation de Pong que vous pouvez jouer contre une autre personne portant sa propre paire de lunettes. Par rapport aux récentes lunettes de réalité augmentée de Snapchat et à leur champ de vision très étroit, je dirais que le prototype de lunettes Android XR et son écran unique pourraient en fait être meilleurs ».Un autre testeur a noté : « on m'a demandé de prendre une photo avec les lunettes. Je le fais et un petit aperçu s'affiche à l'écran. C'est quelque chose que les lunettes Ray-Ban de Meta ne peuvent pas faire, et sans doute l'une de leurs plus grandes faiblesses pour les créateurs de contenu qui constituent leur cible principale ». L'écran vous permet de cadrer vos images. Les lunettes Android XR peuvent identifier les objets situés dans votre champ de vision.