Firaxis Games a licencié un nombre indéterminé d'employés, alors même que l'éditeur 2K et la société mère Take-Two affirment que le jeu Civilization VII fonctionne comme prévu. La nouvelle des licenciements a été révélée sur les réseaux sociaux, les employés concernés des équipes de production, de narration et d'art confirmant qu'ils avaient été licenciés. Dans une déclaration, 2K a confirmé les licenciements, affirmant que Firaxis était en cours de restructuration afin d'améliorer « l'adaptabilité, la collaboration et la créativité ». Cependant, la société n'a pas précisé combien de personnes étaient concernées.
Firaxis Games, Inc. est un développeur américain de jeux vidéo basé à Sparks, dans le Maryland. Rachetée par Take-Two Interactive en août 2005, puis intégrée au label 2K de l'éditeur. Firaxis Games est surtout connu pour ses contributions aux séries Civilization et XCOM, ainsi que pour de nombreux autres jeux portant le nom de Meier. Sid Meier's Civilization VII est sorti le 11 février 2025. L'accueil réservé au jeu a été mitigé, les joueurs et les critiques louant les graphismes, les sons et la refonte du système diplomatique, mais critiquant son interface utilisateur et, dans certains cas, le système d'âges.
Récemment, Firaxis Games a licencié un nombre indéterminé d'employés, alors même que l'éditeur 2K et la société mère Take-Two affirment que le jeu Civilization VII fonctionne comme prévu. La nouvelle des licenciements a été révélée sur les réseaux sociaux, les employés concernés des équipes de production, de narration et d'art confirmant qu'ils avaient été licenciés. Dans une déclaration, 2K a confirmé les licenciements, affirmant que Firaxis était en cours de restructuration afin d'améliorer « l'adaptabilité, la collaboration et la créativité ». Cependant, la société n'a pas précisé combien de personnes étaient concernées.
Ces licenciements interviennent malgré la sortie de Civilization VII au début de l'année. Le jeu a reçu un accueil mitigé, avec des critiques visant son interface utilisateur, la variété limitée des cartes et les fonctionnalités manquantes. Firaxis a depuis déployé plusieurs mises à jour pour répondre aux commentaires des joueurs. Le PDG de Take-Two, Strauss Zelnick, a récemment répondu aux inquiétudes lors d'une conférence sur les résultats financiers, reconnaissant le « démarrage lent » du jeu, mais restant confiant quant à ses performances à long terme.
« Civ a toujours été un jeu à combustion lente », a déclaré Zelnick. « Même si nous avons connu un démarrage lent et avons dû apporter des changements et d'autres sont à venir , nous sommes optimistes quant à la trajectoire du titre. Nos projections de valeur à long terme restent conformes à nos attentes. »bZelnick a ajouté que l'engagement des consommateurs s'améliore régulièrement et s'attend à ce que Civilization VII finisse par gagner sa place parmi les titres les plus réussis de la franchise.
Alors que Firaxis s'efforce de stabiliser à la fois le jeu et son équipe de développement, les licenciements ont suscité des inquiétudes quant au moral du studio et à l'orientation du support futur. D'autres changements sont attendus dans les mois à venir, car l'équipe continue d'affiner le jeu après son lancement.
Cette réduction intervient dans un cotexte où la réduction brutale des effectifs dans le secteur technologique se poursuit en 2025. Alors que l'intelligence artificielle (IA) remodèle les modèles économiques et que les entreprises se concentrent sur l'efficacité opérationnelle, le coût humain de la transformation technologique est devenu flagrant, certaines des entreprises les plus valorisées au monde investissant simultanément des milliards dans l'IA tout en supprimant des postes traditionnels. Un rapport énumère déjà plus de 80 000 licenciements dans le secteur tech en 2025.
