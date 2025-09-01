Steam impose désormais une vérification de l'âge aux utilisateurs britanniques souhaitant accéder à des contenus réservés aux adultes, afin de se conformer à la loi sur la sécurité en ligne (Online Safety Act).

Vérification de l'âge en vertu de la loi britannique sur la sécurité en ligne

Connectez-vous à votre compte utilisateur Steam. Rendez-vous sur la page Détails du compte et cliquez sur le bouton « Ajouter un mode de paiement à ce compte ». Vous serez redirigé vers un formulaire dans lequel vous devrez saisir les informations relatives à votre carte de crédit.

Informations requises :



Type de carte de crédit

Numéro de carte de crédit

CVV

Date d'expiration

Nom et adresse de facturation

Cliquez sur « Continuer » pour déclencher une autorisation de 0 £. Vous devrez répondre à une question de sécurité déterminée par la politique de la banque émettrice de votre carte, par exemple via un mot de passe à usage unique (OTP) ou via une application. Si le processus est réussi, vous pouvez désormais choisir d'ajouter des types de contenu pour adultes auparavant indisponibles sur la page Préférences du magasin.

Ce document détaille la manière dont la vérification de l'âge est utilisée sur Steam pour les utilisateurs britanniques, conformément à la loi britannique sur la sécurité en ligne (Online Safety Act, OSA).Pour accéder aux pages du magasin Steam proposant des jeux destinés à un public adulte ainsi qu'aux hubs communautaires associés, vous devez être connecté à un compte utilisateur actif et vous inscrire explicitement via la page des paramètres du compte.Pour les utilisateurs britanniques, ce processus d'acceptation nécessite une vérification de l'âge. Votre compte utilisateur Steam britannique est considéré comme vérifié tant qu'une carte de crédit valide est enregistrée sur le compte.Au Royaume-Uni, l'Ofcom est l'organisme indépendant chargé de réglementer la sécurité en ligne. Les directives de l'Ofcom sur l'OSA stipulent que les vérifications par carte de crédit constituent une mesure très efficace pour garantir l'âge des utilisateurs. En effet, au Royaume-Uni, il faut être âgé d'au moins 18 ans pour obtenir une carte de crédit. Les émetteurs de cartes de crédit sont donc tenus de vérifier l'âge des demandeurs avant de leur fournir une carte.Le fait d'enregistrer la carte de crédit comme moyen de paiement constitue un moyen de dissuasion supplémentaire contre le contournement de la vérification de l'âge par le partage d'un seul compte Steam entre plusieurs personnes.Parmi tous les mécanismes de vérification de l'âge examinés par Valve, ce processus préserve au maximum la confidentialité des utilisateurs.Les données traitées dans le cadre du processus de vérification sont identiques à celles de millions d'autres utilisateurs Steam qui effectuent des achats ou enregistrent leurs informations de paiement pour plus de commodité. Le processus de vérification ne fournit donc aucune information sur les préférences de contenu d'un utilisateur aux prestataires de paiement ou à d'autres tiers.Valve gère le processus de vérification à l'aide de son propre système interne de traitement des paiements, qui est certifié de manière indépendante selon la norme PCI-DSS.Pour en savoir plus sur nos pratiques en matière de confidentialité, veuillez consulter notre politique de confidentialité.Si vous ne parvenez pas à enregistrer votre carte de crédit sur Steam, veuillez contacter votre banque locale. Notre approche minimaliste en matière de données signifie que nous n'avons généralement pas connaissance des raisons pour lesquelles l'utilisation d'une carte de crédit donnée échoue. Toutefois, si vous ne parvenez pas à résoudre ce problème avec votre banque, veuillez ouvrir un ticket d'assistance Steam.