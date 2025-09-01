Steam impose désormais une vérification de l'âge aux utilisateurs britanniques souhaitant accéder à des contenus réservés aux adultes, afin de se conformer à la loi sur la sécurité en ligne (Online Safety Act).

Valve exige désormais que les utilisateurs britanniques vérifient leur âge à l'aide d'une carte de crédit pour accéder aux « contenus réservés aux adultes » sur Steam, conformément à la loi britannique sur la sécurité en ligne. Cela inclut non seulement les jeux réservés aux adultes, mais aussi les communautés associées à ces jeux. Cela signifie que, à moins que vous ne possédiez déjà un jeu pour adultes (une classification qui inclut des titres tels que Call of Duty et The Witcher 3), vous ne pourrez pas effectuer d'achat sans avoir associé une carte de crédit à votre compte.
Le paysage numérique britannique connaît une transformation majeure. Conformément au « Kids Online Safety Act » (Loi sur la sécurité en ligne des enfants, ou KOSA) de 2023, le Royaume-Uni met en uvre des mesures de vérification d'âge parmi les plus strictes au monde pour l'accès aux contenus pornographiques en ligne. Cette nouvelle législation, qui est entré en vigueur le 25 juillet 2025, vise à protéger les enfants des contenus préjudiciables, en imposant une obligation rigoureuse aux sites web et plateformes concernés.
Dans le cadre de cette loi, Valve exige désormais que les utilisateurs britanniques vérifient leur âge à l'aide d'une carte de crédit pour accéder aux « contenus réservés aux adultes » sur Steam, conformément à la loi britannique sur la sécurité en ligne. Cela inclut non seulement les jeux réservés aux adultes, mais aussi les communautés associées à ces jeux. Les utilisateurs qui ont déjà une carte de crédit associée à leur compte n'auront aucun problème, tandis que les autres devront ajouter une carte valide pour accéder à ce contenu.
Contrairement à des plateformes telles que Reddit ou Discord, qui utilisent des selfies pour vérifier l'âge, Valve a opté pour la vérification par carte de crédit afin de préserver la confidentialité et de dissuader les contournements, car seules les personnes âgées de 18 ans et plus peuvent posséder une carte de crédit au Royaume-Uni. Sans carte de crédit, les utilisateurs ne peuvent pas accéder au contenu réservé aux adultes sur Steam.
Steam impose désormais une vérification de l'âge aux utilisateurs britanniques
Valve applique des contrôles de vérification de l'âge sur Steam pour certains utilisateurs. Si vous êtes au Royaume-Uni et que vous souhaitez consulter un jeu classé pour adultes (destiné aux personnes âgées de plus de 18 ans), vous devrez fournir à Valve une preuve de votre âge. Steam est le dernier d'une série de sites web à mettre en uvre des mesures similaires afin de se conformer à la loi britannique sur la sécurité en ligne, qui vise à « protéger les enfants et les adultes en ligne ».
Valve ne vous demandera toutefois pas de fournir une copie scannée de votre passeport ou de votre permis de conduire, et n'automatisera pas non plus le processus en vérifiant votre âge à l'aide de votre webcam, un système qui a été complètement discrédité par le mode photo de Death Stranding 2.
Steam s'appuiera plutôt sur des vérifications de solvabilité pour vérifier votre âge. Étant donné qu'il faut avoir 18 ans pour posséder une carte de crédit au Royaume-Uni, l'ajout d'une carte à votre compte prouvera que vous êtes en âge de consulter les jeux et les communautés qui vous intéressent. Que vous recherchiez l'un des meilleurs jeux PC ou un jeu indépendant de niche, s'il est classé R, vous aurez besoin d'une carte de crédit pour consulter la page du magasin ou ses forums.
Cela signifie probablement que, à moins que vous ne possédiez déjà un jeu pour adultes (une classification qui inclut des titres tels que Call of Duty et The Witcher 3), vous ne pourrez pas effectuer d'achat sans avoir associé une carte de crédit à votre compte. Vous pouvez payer en utilisant un autre moyen de paiement, mais la carte de crédit doit être ajoutée à votre compte pour pouvoir accéder à la page de la boutique.
Voici l'annonce de Valve :
Vérification de l'âge en vertu de la loi britannique sur la sécurité en ligne
Remarque : ces informations sont destinées uniquement aux utilisateurs britanniques.
Introduction
Ce document détaille la manière dont la vérification de l'âge est utilisée sur Steam pour les utilisateurs britanniques, conformément à la loi britannique sur la sécurité en ligne (Online Safety Act, OSA).
Pour accéder aux pages du magasin Steam proposant des jeux destinés à un public adulte ainsi qu'aux hubs communautaires associés, vous devez être connecté à un compte utilisateur actif et vous inscrire explicitement via la page des paramètres du compte.
Pour les utilisateurs britanniques, ce processus d'acceptation nécessite une vérification de l'âge. Votre compte utilisateur Steam britannique est considéré comme vérifié tant qu'une carte de crédit valide est enregistrée sur le compte.
Processus utilisateur
Pourquoi nous utilisons ce processus
Au Royaume-Uni, l'Ofcom est l'organisme indépendant chargé de réglementer la sécurité en ligne. Les directives de l'Ofcom sur l'OSA stipulent que les vérifications par carte de crédit constituent une mesure très efficace pour garantir l'âge des utilisateurs. En effet, au Royaume-Uni, il faut être âgé d'au moins 18 ans pour obtenir une carte de crédit. Les émetteurs de cartes de crédit sont donc tenus de vérifier l'âge des demandeurs avant de leur fournir une carte.
Le fait d'enregistrer la carte de crédit comme moyen de paiement constitue un moyen de dissuasion supplémentaire contre le contournement de la vérification de l'âge par le partage d'un seul compte Steam entre plusieurs personnes.
Confidentialité et sécurité
Parmi tous les mécanismes de vérification de l'âge examinés par Valve, ce processus préserve au maximum la confidentialité des utilisateurs.
Les données traitées dans le cadre du processus de vérification sont identiques à celles de millions d'autres utilisateurs Steam qui effectuent des achats ou enregistrent leurs informations de paiement pour plus de commodité. Le processus de vérification ne fournit donc aucune information sur les préférences de contenu d'un utilisateur aux prestataires de paiement ou à d'autres tiers.
Valve gère le processus de vérification à l'aide de son propre système interne de traitement des paiements, qui est certifié de manière indépendante selon la norme PCI-DSS.
Pour en savoir plus sur nos pratiques en matière de confidentialité, veuillez consulter notre politique de confidentialité.
Contester un statut de vérification de l'âge incorrect
Si vous ne parvenez pas à enregistrer votre carte de crédit sur Steam, veuillez contacter votre banque locale. Notre approche minimaliste en matière de données signifie que nous n'avons généralement pas connaissance des raisons pour lesquelles l'utilisation d'une carte de crédit donnée échoue. Toutefois, si vous ne parvenez pas à résoudre ce problème avec votre banque, veuillez ouvrir un ticket d'assistance Steam.
