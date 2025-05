Sony bloque massivement les comptes PlayStation russes et bannit désormais les joueurs russes qui ont tenté de contourner les restrictions en créant des comptes dans d'autres pays



Pour rappel, Sony a retiré PlayStation de Russie en 2022, juste après que le gouvernement ukrainien a appelé les entreprises technologiques à couper leurs liens avec la Russie. Ces mesures incluaient la suspension de toutes les expéditions de logiciels et de matériel vers la Russie ainsi que la fermeture du magasin PlayStation local.Jusqu'en 2022, les joueurs russes « déménageaient » vers d'autres comptes dans d'autres pays en raison des prix régionaux moins élevés, et après le début de la guerre russe contre l'Ukraine, cette pratique est devenue encore plus active afin de contourner les restrictions sur l'achat de jeux.Selon les médias russes, Sony a récemment lancé une vague d'interdictions de comptes à l'encontre des joueurs russes qui ont tenté de contourner ces restrictions. Ces interdictions concernent des comptes créés en Ukraine, au Kazakhstan, en Turquie et aux États-Unis.Il convient de noter que, jusqu'à présent, aucun Russe ayant créé un compte sur le PSN indien n'a été bloqué. Certains joueurs se plaignent que leurs consoles ont été bloquées en même temps que leurs comptes.« J'ai été banni d'un compte ukrainien, il est mort en même temps que les libellules qui s'y trouvaient. Et apparemment, un bannissement de la console pour l'adresse mac. Toutes les fonctions réseau sont indisponibles, tous les autres comptes ne peuvent pas se connecter non plus. Seul le compte ukrainien a été définitivement banni du site », s'est plaint un joueur russe qui soutient l'invasion de l'Ukraine par la Russie.Pour l'heure, Sony n'a pas divulgué la raison de ces blocages et refuse de rembourser l'argent des Russes, tandis que l'assistance technique, en particulier celle de l'Ukraine, « refuse d'entrer en contact avec eux ».« L'explication la plus adéquate : Sony a cartographié certains centres de données et adresses IP de ControlID, Windscribe et autres escrocs qui sont utilisés pour les achats, et a cassé tous les comptes liés à ces adresses. Nous ne pouvons pas trouver d'autres critères et caractéristiques communs dans les comptes que la date de création », suggèrent les joueurs de la communauté russe PlayStation Hub.Alors que l'invasion de l'Ukraine se poursuit, le retrait des grandes entreprises technologiques de Russie amplifie l'isolement de ce dernier. Selon les analystes, ces conséquences pourraient profiter à des acteurs chinois comme Xiaomi. Néanmoins, ce retrait coordonné témoigne de la volonté internationale de pénaliser économiquement la Russie et de faire pression sur ses dirigeants pour qu'ils mettent fin aux hostilités en Ukraine.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Sony crédible ou pertinente ?