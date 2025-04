Microsoft a créé une démo générée par l'IA « inspirée » de Quake 2 à l'aide de son nouvel outil Muse, mais la version créée par l'IA est pratiquement injouable



Pour rappel, Microsoft a dévoilé le modèle de langage Muse en février 2025, le promouvant comme un outil de création de mondes de jeux vidéo générés par l'IA en temps réel. Entraîné sur un ensemble de données équivalent à sept années de gameplay du titre Xbox Bleeding Edge, Muse est conçu pour faciliter « l'idéation du gameplay » grâce à l'IA générative.Ce début avril, il est possible de voir Muse en action avec quelque chose qui ressemble à Quake 2, dans une démo technique qui montre comment les outils d'IA de Microsoft peuvent « simuler un gameplay interactif ».Hébergée dans Copilot Labs et jouable dans un navigateur Web, la démo « génère dynamiquement des séquences de jeu inspirées du jeu classique Quake 2 », selon une question-réponse. « Chaque entrée que vous faites déclenche le prochain moment généré par l'IA dans le jeu, presque comme si vous jouiez au Quake 2 original fonctionnant sur un moteur de jeu traditionnel. »Pour être clair, il ne s'agit donc pas de faire tourner le jeu en utilisant le moteur d'Id. Au lieu de cela, le modèle d'action humaine (WHAM) de Microsoft utilise l'IA générative pour prédire de manière dynamique la prochaine action dans le jeu en se basant sur l'analyse des données des joueurs.Le résultat est cependant assez épouvantable. Il peut ressembler à Quake 2, mais les images (et les ennemis en particulier) sont floues, les commandes traînent en longueur et le gameplay image par image est suffisant pour vous donner mal à la tête.Certaines de ces limitations ont été reconnues par Microsoft, mais le pire est la longueur du contexte, avec seulement 0,9 seconde de gameplay (ce qui équivaut à 9 images à 10 fps). En pratique, cela signifie que l'IA ne se souvient pas des objets ou de la disposition des niveaux, ce qui veut dire que si vous regardez le sol ou le plafond et que vous revenez en arrière, la vue aura complètement changé.Est-il intéressant en tant qu'exemple de ce que l'IA peut faire aujourd'hui ? Bien sûr. Est-ce une démo jouable ? À peine.Geoff Keighley a partagé une vidéo de la démo sur les médias sociaux, ce qui a suscité beaucoup d'indignation dans les réponses.« Vous pouvez jouer à Quake sur une calculatrice, mais pourquoi faites-vous cela de la manière la plus gourmande en ressources possible », peut-on lire dans l'une des réponses.« Je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas Quake », peut-on lire dans une autre réponse.D'autres réponses ont critiqué Geoff Keighley lui-même pour avoir partagé la vidéo, suite à ses paroles lors des The Game Awards de l'année dernière en réponse aux licenciements dans l'ensemble de l'industrie. « Cela semble extrêmement déconnecté de ce que vous avez dit il y a quatre mois à propos des licenciements insensés et dévastateurs des développeurs », peut-on lire dans une réponse.L'année dernière, Google a également dévoilé un outil similaire capable de générer un monde en 3D jouable.L'IA est en train de changer le développement des jeux vidéo, c'est clair, mais même au cours de l'année écoulée, davantage de ces prétendues avancées ont été dévoilées.Alors que Muse est présenté comme un outil révolutionnaire permettant d'accélérer le développement des jeux, son accueil par les professionnels du secteur est loin d'être enthousiaste. De nombreux développeurs se sont révoltés contre Muse , l'outil d'IA générative de Microsoft. Ils ont exprimé leur indignation, arguant que cet outil, censé les assister lors de la création des jeux, nuit à la qualité et à la sécurité de l'emploi.Quel est votre avis sur le sujet ?Trouvez-vous cette initiative de Microsoft crédible ou pertinente ?