Too many game studios that are owned by massive corporations. @xAI is going to start an AI game studio to make games great again! https://t.co/UR4nFODyfd — Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2024

Having pronouns in a fantasy video game is utterly unacceptable 😡 https://t.co/h5ISGFBJZT — Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2024

Can they just make good games and skip the woke lecture?? wtf — Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2024

X.AI Corp, connue sous le nom de xAI, est une startup américaine travaillant dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA). Fondée par Elon Musk en mars 2023, son objectif déclaré est de "". Alors qu'Elon Musk contribue à façonner l'administration du président élu Donald Trump et la politique américaine, il compte utiliser xAI pour créer un studio de jeux utilisant l'IA.Sur sa platerforme de médias sociaux X, anciennement Twitter, Elon Musk a affirmé qu'il allait "". Musk a déclaré également que "" sont "".Les déclarations d'Elon Musk répondent à un message du créateur de Dogecoin. L'auteur du message a critiqué les principaux acteurs de l'industrie du jeu et écrit : "Avec son studio de jeu, Elon Musk entend révolutionner l'industrie du jeu en exploitant l'IA pour rationaliser le développement des jeux et offrir des expériences plus immersives. Le studio devrait se concentrer sur la création de jeux qui mettent l'accent sur l'amusement et évitent les messages politiques, conformément aux critiques de Musk à l'égard du paysage actuel des jeux.On ne sait pas si xAI ira jusqu'au bout de l'idée proposée par Elon Musk. Le site officiel de xAI n'a rien publié sur le développement de jeux, et Elon Musk n'a pas fait d'allusions directes à ce qu'il veut développer. Mais si le projet est une réalité, cette nouvelle entreprise viendrait étoffer le portefeuille diversifié de Musk, qui couvre déjà les véhicules électriques, l'exploration spatiale et la technologie cérébrale.Dans la lignée de ces critiques, Elon Musk s'est récemment insurgé contre Avowed, un nouveau jeu d'Obsidian. Il a critiqué l'inclusion d'une fonction de sélection des pronoms dans le prochain jeu Xbox, Avowed. "", a-t-il écrit sur X en condamnant cette fonctionnalité.Outre cette déclaration, Elon Musk a critiqué Microsoft pour sa politique de recrutement. Il a notamment réagi à une série de messages partagés sur X, qui reprochait à la division "jeux" de Microsoft de pratiquer une discrimination à l'embauche à l'encontre des Blancs. "", a déclaré une critique, repris par Elon Musk.Elon Musk a remis en question la DEI (Diversité, équité et inclusion) que pratique Microsoft. Un autre post partagait un post d'un directeur artistique populaire affirmant qu'il se vantait d'être sexiste et raciste avec les Blancs : "". Elon Musk s'en est donc pris à l'équipe Xbox de Microsoft, qui aurait poussé trop loin ses efforts en matière de diversité, d'équité et d'inclusion. "", a tweeté Musk.Elon Musk aurait même réagi en envoyant un message au PDG de Microsoft, Satya Nadella : "".Le studio de jeu d'Elon Musk serait donc une réponse à l'état actuel du jeux vidéos. De la même manière qu'il a utilisé la plateforme X, Elon Musk pourrait utiliser un studio de jeux vidéo pour faire valoir ses idées politiques et ses opinions dans les guerres culturelles américaines. Toutefois, le développement d'un grand jeu vidéo n'est pas une mince affaire : il faut généralement des années et des centaines de millions de dollars à un grand studio de jeu pour mettre au point un titre AAA. Mais l'IA générative a le potentiel de rationaliser le processus de développement des jeux.Ces commentaires d'Elon Musk interviennent au moment où les jeux s'interrogent sur leur avenir. Alors que les ventes de jeux n'ont jamais été aussi importantes, les entreprises du monde entier ont procédé cette année à des licenciements massifs. Netflix a récemment fermé son studio de jeux avant même d'avoir livré un jeu. En outre, de grandes entreprises comme Sony et Microsoft voient actuellement leurs marques PlayStation et Xbox à la recherche de leur prochain grand succès.Sony est en train de pivoter partiellement de son service de jeu en direct, le jeu de tir multijoueur Concord ayant été supprimé en l'espace de deux semaines. Bien que certains fans aient affirmé que sa nature inclusive était le problème, cela est principalement dû à la saturation de l'industrie des jeux en ligne gratuits alors que les entreprises tentent de renverser les puissances comme Fortnite.La marque Xbox de Microsoft, malgré l'achat d'un grand nombre d'entreprises depuis le lancement de Game Pass, son service d'abonnement, a eu du mal à produire un énorme succès. Elle a également vu les ventes de consoles chuter de manière spectaculaire. En dehors de Call of Duty : Black Ops 6 - en développement bien avant que Microsoft ne rachète Activision - et du prochain jeu Indiana Jones, les jeux Xbox de 2024 ont été absents ou ont connu des problèmes. La dernière version majeure de la Xbox, Microsoft Flight Simulator 2024, a été critiquée pour ses performances irrégulières alors qu'elle adopte de nouvelles technologies de diffusion en continu. Stalker 2, une exclusivité chronométrée et un titre Game Pass, a également été critiqué pour ses bogues.Toutefois, l'IA générative est déjà de plus en plus utilisée dans le domaine du développement de jeux. Activision-Blizzard, éditeur de World of Warcraft et de Call of Duty, l'a déjà utilisée dans de récents skins et icônes achetables. Une version générée de Minecraft a également fait le tour du monde, et le potentiel de codage grâce à des modèles de langage a séduit certains développeurs. Toutefois, les acteurs de l'industrie du jeu vidéo ont exprimé un sentiment négatif à l'égard de l'IA, car des emplois pourraient être menacés.Pensez-vous que ces déclarations d'Elon Musk sont crédibles ou pertinentes ?Quel est votre avis sur le situation ?