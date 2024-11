Fab, le successeur de Unreal Engine Marketplace est disponible

Annoncé, il y a quelques mois déjà,est maintenant disponible. Pour l'occasion, Epic Games a rendu tous les megascans Quixel disponible gratuitement et ce jusqu'à la fin de l'année 2024. Fab est la nouvelle place de marché pour les ressources à destination du moteur de jeux vidéo Unreal Engine. C'est donc le successeur de l'Unreal Engine Marketplace (et aussi de Sketchfab Store et des scans Quixel) et ajoute le fait de pouvoir trouver des ressources aussi pour le moteur de jeux vidéo Unity. Par la suite, Epic Games a prévu d'ajouter des ressources pour Roblox et Minecraft.De plus, Fab va être intégré à l'Unreal Engine ainsi qu'à la version spéciale Fornite : UEFN.Les ressources que vous avez acquises sur le Marketplace d'Unreal Engine sont directement disponible sur Fab. Il suffit de vous connecter avec votre compte Epic Games.