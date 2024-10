Les investisseurs de l'éditeur français de jeux vidéo Ubisoft font pression pour que la société soit vendue, les actions s'effondrant à leur plus bas niveau depuis dix ans

Ubisoft est une entreprise française de développement, d'édition et de distribution de jeux vidéo, créée en mars 1986 par les cinq frères Guillemot, originaires de Carentoir dans le Morbihan, en France. Ubisoft est détenteur de nombreuses franchises à succès telles que Rayman, Les Lapins Crétins, Prince of Persia, Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs, Just Dance, TrackMania et Tom Clancy's.Récemment, des rapports ont révélé qu'Ubisoft fait l'objet d'une pression croissante de la part des investisseurs pour qu'elle envisage de vendre la société, alors que ses actions ont atteint leur valeur la plus basse depuis dix ans. Cette évolution fait suite aux performances décevantes des jeux récemment sortis et à l'ajustement des prévisions financières.Le catalyseur de cette situation semble être l'accueil décevant réservé à Star Wars Outlaws, un titre pour lequel Ubisoft nourrissait de grands espoirs mais qui n'a pas répondu aux attentes. Malgré des critiques mitigées, le jeu ne s'est vendu qu'à un million d'exemplaires au cours de son premier mois d'existence, un chiffre qui fait pâle figure par rapport à d'autres sorties récentes de la société.Face à ces difficultés, plusieurs décisions stratégiques ont été prises. La société a retardé la sortie de son prochain titre majeur, Assassin's Creed Shadows, en invoquant la nécessité d'affiner le jeu sur la base des leçons tirées du lancement de Star Wars Outlaws. En outre, Ubisoft a revu ses prévisions financières à la baisse, estimant que le chiffre d'affaires devrait tomber à environ 1,95 milliard d'euros pour l'exercice fiscal.Ces revers ne sont pas passés inaperçus auprès des investisseurs. AJ Investments, un investisseur activiste détenant une petite participation dans Ubisoft, aurait obtenu le soutien d'actionnaires représentant 10 % de la société afin de pousser à la vente. Le groupe d'investisseurs plaide pour qu'Ubisoft envisage de se vendre à des sociétés de capital-investissement ou à Tencent, le géant chinois des jeux.Outre les investisseurs, les employés d'Ubisoft ont également fait entendre leurs voix. Le 14 février 2024, des centaines d’employés d’Ubisoft ont déclenché une grève nationale , organisée par le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo (STJV). La grève, qui a touché les studios d’Ubisoft à Paris, Montpellier, Annecy, Lyon et Bordeaux, a été provoquée par l’échec des négociations salariales annuelles. Les grévistes réclament une meilleure rémunération et un traitement équitable de la part de la direction.Autre scandale qui a mis à mal Ubisoft, en avril 2024, Ubisoft avait annoncé retirer l'accès à un jeu vidéo acheté en ligne. Si cela n'a pas surpris les gamers, des mécontentements ont néanmoins fait surface ravivant le débat sur la propriété numérique. À l'ère des abonnements qui tuent les copies physiques, les questions sur les avantages et les inconvénients des abonnements en comparaison aux licences perpétuelles ou achats définitifs de produits physiques ou de services s'amplifient.La situation actuelle d'Ubisoft reflète les défis plus larges auxquels est confronté le secteur des jeux, notamment la saturation du marché, les prix élevés des jeux et les pressions économiques qui pèsent sur les dépenses des consommateurs. Yves Guillemot, PDG d'Ubisoft, a reconnu ces difficultés en déclarant que "" dans le paysage concurrentiel actuel.Quel est votre avis sur la situation d'Ubisoft ?Pensez-vous qu'une vente est crédible ou pertinente ?