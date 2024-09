Il y a cinq ans, nous avons annoncé au monde entier que nous construisions des lunettes AR. Nous pensons que les gens ne devraient pas avoir à choisir entre un monde d'informations à portée de main et la présence dans le monde physique qui les entoure.



C'est pourquoi nous dévoilons aujourd'hui Orion, qui est, selon nous, la paire de lunettes de réalité augmentée la plus avancée jamais fabriquée. Orion jette un pont entre les mondes physique et virtuel, plaçant les personnes au centre pour qu'elles puissent être plus présentes, connectées et autonomes dans le monde.



Pourquoi des lunettes de réalité augmentée ?



Il y a trois raisons principales pour lesquelles les lunettes de réalité augmentée sont essentielles pour débloquer le prochain grand bond en avant de l'informatique orientée vers l'humain.



Elles permettent des expériences numériques qui ne sont pas limitées par l'écran d'un smartphone. Avec de grands écrans holographiques, vous pouvez utiliser le monde physique comme toile, en plaçant du contenu et des expériences 2D et 3D où vous le souhaitez.



Ils intègrent de manière transparente l'IA contextuelle qui peut détecter et comprendre le monde qui vous entoure afin d'anticiper vos besoins et d'y répondre de manière proactive.



Légers, ils conviennent aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et permettent aux gens de voir le visage, les yeux et les expressions de leurs interlocuteurs.



À partir d'aujourd'hui au Connect et tout au long de l'année, nous ouvrirons l'accès à notre prototype de produit Orion aux employés de Meta et à certains publics externes afin que notre équipe de développement puisse apprendre, itérer et construire notre ligne de produits de lunettes AR grand public, que nous prévoyons de commencer à expédier dans un avenir proche.



Maintenant que nous avons partagé Orion avec le monde entier, nous nous concentrons sur quelques points :



Améliorer la qualité de l'affichage de la réalité augmentée pour rendre les images encore plus nettes.



Optimiser chaque fois que nous le pouvons le facteur de forme pour le rendre encore plus petit.



Construire à l'échelle pour les rendre plus abordables



Au cours des prochaines années, vous pouvez vous attendre à voir apparaître de nouveaux appareils qui s'appuient sur nos efforts de recherche et de développement. Orion n'est pas seulement une fenêtre sur l'avenir, c'est aussi un regard sur les possibilités très réelles qui sont à notre portée aujourd'hui. Des lunettes Ray-Ban Meta à Orion, nous avons vu les avantages qu'il y a à permettre aux gens de rester plus présents et plus autonomes dans le monde physique, tout en profitant de tout ce que le monde numérique a à offrir.

Le 25 septembre 2024, Meta a officiellement présenté Orion, ses premières lunettes de réalité augmentée (AR) visant à combler le fossé entre les mondes physique et virtuel. Meta affirme que ses lunettes de réalité augmentée Orion représentent la prochaine avancée majeure dans le domaine de l'informatique orientée vers l'homme. Elles permettent de vivre des expériences numériques qui dépassent les limites des écrans traditionnels des smartphones.Les lunettes sont dotées de grands écrans holographiques qui permettent aux utilisateurs d'interagir avec des contenus en 2D et en 3D, où qu'ils se trouvent dans leur environnement physique. Qu'il s'agisse de multitâche, de divertissement ou de communication holographique, ces lunettes font du monde votre toile. Orion intègre une IA contextuelle avancée capable de détecter et de comprendre l'environnement de l'utilisateur. Cet assistant intelligent anticipe les besoins et réagit de manière proactive, en fournissant une assistance adaptée à l'environnement.Meta explique que son objectif pour les lunettes AR a toujours été de combiner la commodité desavec des écrans puissants, des entrées à large bande passante et une IA intelligente, le tout dans une forme que les gens se sentent à l'aise de porter dans leur vie de tous les jours.Selon Meta, Orion est conçu pour le confort et la facilité d'utilisation. Légères et adaptées à une utilisation en intérieur comme en extérieur, les lunettes permettent aux utilisateurs de maintenir des interactions en face à face sans se sentir déconnectés. Contrairement aux casques encombrants, tels que l'Apple Vision Pro, Orion offre un design élégant que les utilisateurs peuvent porter confortablement tout au long de la journée, tout en étant en mesure de voir les visages, les yeux et les expressions des gens.L'assistant intelligent de Meta, Meta AI, fonctionne également sur les lunettes, offrant une assistance contextuelle basée sur l'environnement de l'utilisateur. Par exemple, Orion peut aider les utilisateurs à trouver des recettes en analysant le contenu de leur réfrigérateur ou les aider à être multitâches en leur permettant de mettre à jour un calendrier familial pendant un appel vidéo.Les lunettes prennent également en charge les appels vidéo mains libres sur des plateformes telles que WhatsApp et Messenger. Si Orion est un prototype de produit abouti, Meta n'a toutefois pas l'intention de le commercialiser dans l'immédiat. Meta explique qu'elle a choisi de se concentrer d'abord sur le développement interne afin de continuer à affiner la technologie et à repousser ses limites. En adoptant cette approche, l'entreprise espère offrir un produit encore meilleur aux consommateurs dans un avenir proche.Voici la présentation d'Orion par Meta :Orion représenterait les années de travail de Meta pour prendre les expériences spatiales offertes par les casques de VR et de MR et la miniaturisation de la technologie nécessaire pour offrir ces expériences dans une paire de lunettes légères et élégantes. La particularité d'Orion et qui le différencierait des casques MR ou autres lunettes de réalité augmentée actuelles, c'est que physiquement, c'est une paire de lunettes normales avec des verres transparents.La mise au point du facteur de forme, la fourniture d'écrans holographiques, le développement d'expériences AR convaincantes, la création de nouveaux paradigmes d'interaction homme-machine (HCI), tout cela dans un produit cohésif, est l'un des défis les plus difficiles que l'industrie des lunettes XR. Selon Meta, Orion est un exploit de miniaturisation : les composants sont concentrés sur une fraction de millimètre. Des dizaines d'innovations ont été nécessaires pour ramener le design à une forme qui met à l'aise les utilisateurs.Orion offre également un plus grand champ de vision. Ce champ de vision permet à Orion d'offrir des cas d'utilisation immersifs, comme des fenêtres multitâches, du divertissement sur grand écran ou d'hologrammes de personnes grandeur nature (selon Meta, tous les contenus numériques pouvant se fondre de manière transparente dans notre vision du monde physique).Comme tout matériel, Orion n'est bon que dans la mesure où l'on peut en faire quelque chose. Et bien qu'il en soit encore à ses débuts, les expériences offertes par Orion sont un aperçu de ce qui est à venir.Meta AI, l'assistant IA de Meta, est intégré à Orion. Selon Meta, Meta AI comprend ce que vous regardez dans le monde physique et peut vous aider avec des visualisations utiles. Par exemple, en ouvrant le réfrigérateur, il serait possible de demander à Orion une recette en fonction de ce qui est présent. Il serait également possible de faire un appel vidéo tout en ajustant un calendrier numérique pendant que vous faites vos tâches ménagères.Selon Meta, vous pouvez passer un appel vidéo mains libres pour prendre des nouvelles de vos amis et de votre famille en temps réel, et vous pouvez rester connecté sur WhatsApp et Messenger pour consulter et envoyer des messages. Plus besoin de sortir votre téléphone, de le déverrouiller, de trouver la bonne application et de faire savoir à votre ami que vous êtes en retard pour le dîner - vous pouvez faire tout cela avec vos lunettes.Les lunettes Ray-Ban Meta ont démontré qu'il était possible de donner aux gens un accès mains libres à des éléments clés de leur vie numérique à partir de leur vie physique, comme parler à un assistant intelligent, se connecter avec ses amis et immortaliser les moments importants, le tout sans avoir à sortir le téléphone. Malgré la présence du Ray-Ban Meta, l'industrie des lunettes XR rêve depuis longtemps de véritables lunettes AR : un produit qui combine les avantages d'un grand écran holographique et d'une assistance IA personnalisée dans un facteur de forme confortable et portable tout au long de la journée.Selon Meta, Orion relèverait ces défis. Même si Orion ne se retrouvera pas entre les mains des consommateurs, ne vous y trompez pas : il ne s'agit pas d'un prototype de recherche. Il s'agit d'un prototype de produit abouti et représentatif d'un produit qui pourrait être expédié aux consommateurs. Meta a donc décidé de se concentrer sur le développement interne, pour continuer à construire et à repousser les limites de la technologie.Voici les plans de Meta pour Orion :: MetaPensez-vous que ce produit est crédible ou pertinent ?Quel est votre avis sur le sujet ?