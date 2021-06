Des documents internes d'Apple montrent des preuves de changement de fournisseur

Rappelons qu’en mars de cette année, Epic Games a déposé une plainte contre Apple auprès du régulateur britannique. Epic a noté que lorsqu'il a donné aux utilisateurs de son application Fortnite le choix de la façon dont ils pouvaient faire des achats, Apple a riposté en supprimant Fortnite de son App Store. Puis, quand Epic a poursuivi Apple pour s’attaquer à son abus supposé de position dominante sur les magasins d'applications et les paiements intégrés, Apple a riposté avec férocité. En effet, en août de l’année dernière, Apple a supprimé le compte des développeurs Epic Games, privant ainsi les utilisateurs sur iOS et macOS des téléchargements du jeu Epic Games et de recevoir des mises à jour.Plus tôt le mois dernier, Epic a révélé que l’Epic Games Store (EGS) pourrait être responsable de 35 à 50 % du marché des jeux sur PC d'ici 2024. Ce qui serait un énorme succès, si l'on considère que Steam détient actuellement environ 75 % de ce marché. « Étant donné que nous sommes nous-mêmes développeurs, nous avons toujours voulu une plateforme avec une bonne économie qui nous met directement en relation avec nos joueurs », a expliqué Tim Sweeney, le PDG d'Epic Games. « Grâce au succès de Fortnite, nous avons cela désormais et nous sommes prêts à le partager avec les autres développeurs ».Le procès qui oppose Apple au créateur de Fortnite, Epic Games, révèle qu'Apple a tendance à prendre note du nombre d'utilisateurs qui changent de téléphone à un moment donné. Selon le constructeur d’iPhone, un utilisateur d'Apple s'en tiendra aux iPhone et les utilisateurs d'Android s'en tiendront aux téléphones qui prennent en charge leur système d'exploitation.La manière dont Apple procède est assez subtile selon la documentation qui a été révélée au tribunal pendant le traitement de l'affaire. En 2019, un mémo interne impliquait qu'Apple partait du principe qu'environ 81 % de ses utilisateurs allaient rester fidèles à ses produits, et bien que cela ne soit pas mentionné explicitement, cela semble indiquer qu'Apple s'attendait à ce qu'environ 19 % de ses utilisateurs finissent par passer à une autre option, et puisque Android est la seule autre option viable sur le marché, on peut dire sans risque de se tromper que la grande majorité de ce changement aurait bénéficié à Google dans une certaine mesure.Tout cela étant dit et maintenant hors de propos, il est important de noter qu'il est probable que l'échange se fasse dans les deux sens. Bien qu'il n'existe pas de données officielles indiquant le nombre d'utilisateurs qui passent d'Android à Apple, le nombre de personnes qui s'attendent à rester avec Apple est tombé à 76 % en 2020 et est maintenant remonté à 88 %. Il y a donc clairement beaucoup de changement à cet égard et on ne peut pas vraiment dire qu'une entreprise s'en tire actuellement beaucoup mieux que l'autre.Quel est votre avis sur le sujet ?