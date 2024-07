Système de combat élémentaire (feu, air, eau, terre).

30 niveaux de combat et de compétences.

7 compétences (minage, bûcheronnage, cuisine, fabrication d'équipement, fabrication d'armes, fabrication de bijoux)

Un Grand Marché pour vendre/acheter des objets à d'autres joueurs.

Un système bancaire de base

Des événements (monstres/ressources exclusifs apparaissant aléatoirement dans le monde pour une durée limitée)

Un système de quête dynamique pour obtenir des objets exclusifs.

En termes de chiffres, cela représente plus de 160 objets, +20 monstres, +80 artisanats et 255 cartes.

Artifacts est un jeu fait pour les amoureux du code. C'est un MMORPG bac à sable où vous pouvez utiliser n'importe quel langage de programmation pour contrôler vos personnages avec l'API.Artifacts veut offrir un monde de possibilités : jouez comme vous le souhaitez, il n'y a pas de chemin prédéfini, créez vos propres objectifs et aventures. Vous pouvez combattre des monstres, obtenir des ressources grâce à des compétences de récolte, fabriquer des objets, accomplir des tâches et bien plus encore.Le jeu est actuellement en alpha et en développement actif, les développeurs ajoutent donc constamment de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux contenus. Un client de jeu avec un éditeur javascript sera également disponible pour vous permettre de découvrir le jeu dans les meilleures conditions possibles.L'Alpha 1 est maintenant disponible avec les fonctionnalités suivantes :Il y a d'autres jeux dans ce genre. Par exemple, Adventure Land est un MMORPG indépendant expérimental. N''importe qui peut coder non seulement un, mais jusqu'à 4 personnages ! Vous pouvez jouer manuellement, utiliser le code Javascript par défaut, ou apprendre la programmation pour en faire plus.Avez-vous déjà expérimenté des jeux avec une mécanique similaire, et si oui qu'en pensez-vous ?