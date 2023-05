créer un script pour extraire les astéroïdes et automatiser les routes commerciales ;

créer une application Web ou mobile pour gérer votre flotte de navires ;

suivre et partager les données sur les prix du marché avec d’autres acteurs ;

générer un SDK à partir de la spécification OpenAPI et le publier ;

créer un bot Discord pour les autres joueurs à utiliser.

les vaisseaux abandonnés pour de précieuses marchandises et pièces détachées ;

créer des webhooks pour recevoir des notifications lorsque des événements se produisent dans le jeu ;

la recherche d’objets anciens sur des planètes éloignées à vendre à but lucratif ;

envoyer des représentants pour rencontrer de nouvelles factions et générer des contrats ou des accords commerciaux uniques ;

des mondes de jeux privés déployés sur un serveur distinct pour tester ou jouer avec des amis ;

prendre des primes pour gagner des crédits ou pirater les routes commerciales des autres joueurs ;

une API GraphQL pour interroger les systèmes et les waypoints ;

déployer des représentants pour suivre les rumeurs et générer des contrats.

SpaceTraders est un jeu basé sur des API. Selon le concept du jeu, vous devez gérer une flotte de navires lorsque vous explorez l’univers et essayez de réaliser un profit. Lors de vos explorations, vous pouvez échanger des marchandises entre les systèmes, extraire des astéroïdes pour des minerais précieux ou souscrire des contrats de faction pour gagner des crédits et de la réputation. Pour commencer le jeu, vous devrez créer un agent et générer un jeton d’accès. Les jetons d’accès sont utilisés pour authentifier toutes les demandes à l’API et sont nécessaires pour jouer au jeu. Les joueurs sont appelés agents, et chaque agent est identifié par un indicatif d’appel unique, tel que ZER0_SH0T ou SP4CE_TR4DER. Tous vos navires, contrats, crédits et autres actifs de jeu seront associés à votre identité d’agent. Lorsque vous avez enregistré votre agent, vous avez obtenu un contrat de démarrage.Une fois que vous vous êtes familiarisé avec les principes de base du jeu, vous devrez commencer votre première mission par l’exploitation d’un champ d’astéroïdes et la livraison de minerais à un point de cheminement à proximité. Il est également possible d’acheter un navire pour le transport des minerais et minéraux extraits et effectuer des transactions commerciales comme vendre votre chargement à d’autres personnes. À noter que tous les joueurs opèrent dans le même univers. Vous pouvez donc rivaliser avec les autres pour gagner le plus de crédits ou tracer le plus de systèmes. Les contrats de factions sont un bon moyen de gagner des crédits et d’apprendre les bases du jeu.Pour pouvoir effectuer les missions assignées, il va falloir coder dans le terminal. Toutefois, pour permettre à tous ceux qui sont intéressés par le jeu d’y jouer, les développeurs de SpaceTraders expliquent qu’il est possible d’utiliser n’importe quel langage de programmation. Contrairement à un jeu traditionnel, SpaceTraders est sans tête et n’a pas de client de première partie pour jouer au jeu. Chaque joueur est donc responsable de la construction de son propre client pour interagir avec l’API. Selon les développeurs du jeu, cela vous permet de construire votre propre interface utilisateur, d’automatiser vos routes commerciales ou de simplement jouer au jeu dans le confort de votre terminal. En raison de ses caractéristiques, les développeurs du jeu soutiennent que l’API SpaceTraders est une excellente plateforme pour apprendre un nouveau langage de programmation, tester un nouveau framework ou étirer vos compétences de manière amusante et significative. Si vous n’avez pas beaucoup d’idées, voici quelques manipulations qu’il est possible d’effectuer une fois sur la plateforme :Cependant, même si le jeu présente de nombreuses caractéristiques intéressantes, il convient de souligner qu’il est encore en version alpha. Plusieurs fonctionnalités sont encore manquantes. En outre, pour l’avenir, l’équipe de développement du jeu compte travailler et ajouter le combat joueur vs joueur, la chasse aux primes, etc., et bien d’autres fonctionnalités comme :Nous précisons que SpaceTraders n’est pas le premier jeu du genre à utiliser le jeu comme espace d’apprentissage de la programmation. Dans la même lignée, nous avons Schemaverse qui est un jeu de stratégie spatial implémenté entièrement dans une base de données PostgreSQL. Vous devez affronter d’autres joueurs en utilisant des commandes SQL brutes pour commander votre flotte. Un peu plus vieux, il y a également Blacknova Traders qui est un jeu de combat et de commerce spatial multijoueur basé sur le web. Mais le problème avec Blacknova Traders est qu’il était terriblement déséquilibré, car le développement planétaire était géométrique de sorte que le premier joueur qui prenait une avance rapide devenait presque inévitablement plus puissant que tous les autres joueurs réunis.Pour ce qui concerne SpaceTraders, de nombreuses personnes apprécient le gameplay qui leur permet à la fois de s’amuser tout en s’exerçant à coder. Marine, une intervenante qui a donné son avis sur le jeu, déclare que «». Et d’ajouter «». Ryncewynd, un autre internaute intéressé par SpaceTraders rapporte qu’il souhaite plus apprendre la programmation, mais a toujours eu du mal avec la motivation parce qu’il n’y a rien qu’il veuille créer. Cela pourrait donc l’aider, a-t-il confessé. Regendo, quant à lui, trouve le projet vraiment cool, même s’il pense qu’il est susceptible d’être envahi par des bots. Caltheon de son côté pense qu’une idée comme celle-ci a besoin d’une interface utilisateur « publique » permettant aux gens de voir ce qui se passe dans le monde sans avoir à appeler des API et à comprendre comment l’afficher. Cela donne une meilleure idée de ce que les utilisateurs peuvent attendre de ce qui se passe dans le jeu avant de se lancer. L’équipe en charge du jeu déclare qu’elle travaille à cela.Enfin, même si le jeu semble être apprécié par plusieurs personnes, Krabidux, un développeur qui réagissait également à la suite des autres, souligne qu’il préférait jouer à de vrais jeux pendant son temps libre et coder des API pendant ses heures de travail pour faire la part des choses entre le jeu, l’apprentissage et le travail.Source : SpaceTraders Comment trouvez-vous SpaceTraders ? Génial ? Pas mal ? Ou nul ? Pourquoi ?Quelles sont les fonctionnalités que vous souhaiteriez voir dans ce jeu ?Selon vous, SpaceTraders a-t-il une chance d’être adopté par les développeurs lorsqu’il sortira en version finale ?Pensez-vous que SpaceTraders ferait un bon candidat pour permettre aux débutants d’apprendre à coder ?