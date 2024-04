Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape dans notre vision d'une plateforme informatique plus ouverte pour le métavers. Nous ouvrons le système d'exploitation de nos appareils Meta Quest aux fabricants de matériel tiers, offrant ainsi un plus grand choix aux consommateurs et un écosystème plus large aux développeurs. Nous travaillons avec des entreprises technologiques internationales de premier plan pour donner vie à ce nouvel écosystème et permettre aux développeurs de créer plus facilement des applications et d'atteindre leur public sur la plateforme. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape dans notre vision d'une plateforme informatique plus ouverte pour le métavers. Nous ouvrons le système d'exploitation de nos appareils Meta Quest aux fabricants de matériel tiers, offrant ainsi un plus grand choix aux consommateurs et un écosystème plus large aux développeurs. Nous travaillons avec des entreprises technologiques internationales de premier plan pour donner vie à ce nouvel écosystème et permettre aux développeurs de créer plus facilement des applications et d'atteindre leur public sur la plateforme.

Meta :



Meta Horizon OS est le résultat d'une décennie de travail de Meta pour construire une plateforme informatique de nouvelle génération. Pour les casques autonomes, nous avons développé des technologies telles que le suivi de l'intérieur vers l'extérieur, et pour des systèmes d'interaction plus naturels et la présence sociale, nous avons développé le suivi des yeux, des visages, des mains et du corps. Pour la réalité mixte, nous avons mis au point un ensemble complet de technologies permettant de fusionner les mondes numérique et physique, y compris la transparence à haute résolution, la compréhension de la scène et les ancres spatiales. Cet investissement à long terme, qui a débuté sur les fondations mobiles du projet Android Open Source, a donné naissance à un système d'exploitation de réalité mixte complet utilisé par des millions de personnes.

Republic of Gamers d'ASUS utilisera son expertise en tant que leader des solutions de jeu pour développer un tout nouveau casque de jeu performant.





utilisera son expertise en tant que leader des solutions de jeu pour développer un tout nouveau casque de jeu performant. Lenovo s'appuiera sur son expérience en matière de co-conception de l'Oculus Rift S, ainsi que sur sa grande expertise en matière d'ingénierie d'appareils de pointe tels que la série d'ordinateurs portables ThinkPad, pour développer des appareils de réalité mixte destinés à la productivité, à l'apprentissage et au divertissement.





s'appuiera sur son expérience en matière de co-conception de l'Oculus Rift S, ainsi que sur sa grande expertise en matière d'ingénierie d'appareils de pointe tels que la série d'ordinateurs portables ThinkPad, pour développer des appareils de réalité mixte destinés à la productivité, à l'apprentissage et au divertissement. Xbox et Meta ont fait équipe l'année dernière pour apporter le Xbox Cloud Gaming (Beta) à Meta Quest, permettant aux gens de jouer à des jeux Xbox sur un grand écran virtuel 2D en réalité mixte. Aujourd'hui, ils travaillent à nouveau ensemble pour créer une édition limitée du Meta Quest, inspirée par la Xbox.





Meta :



Alors que nous commençons à ouvrir Meta Horizon OS à un plus grand nombre de fabricants d'appareils, nous élargissons également les moyens par lesquels les développeurs d'applications peuvent atteindre leur public. Nous commençons à supprimer les barrières entre le Meta Horizon Store et l'App Lab, qui permet à tout développeur répondant à des exigences techniques et de contenu de base de livrer des logiciels sur la plateforme. Les titres App Lab seront bientôt présentés dans une section dédiée de la boutique sur tous nos appareils, ce qui permettra à un plus grand nombre de personnes de les découvrir. Certaines des applications les plus populaires du Store aujourd'hui, comme Gorilla Tag et Gym Class, ont vu le jour sur App Lab. Nous sommes ravis de permettre aux développeurs de livrer rapidement leurs titres sur notre plateforme.

Meta :



Comme nous ne limitons pas les utilisateurs aux titres de notre propre magasin d'applications, il existe de multiples façons d'accéder à du contenu de qualité sur Meta Horizon OS, y compris des services de jeux populaires comme Xbox Game Pass Ultimate, ou via Steam Link ou notre système Air Link pour diffuser sans fil des logiciels PC dans les casques. Et nous encourageons la boutique d'applications 2D Google Play à venir sur Meta Horizon OS, où elle pourra fonctionner avec le même modèle économique que sur les autres plateformes.

S.Y. Hsu, Co-CEO, ASUS :



"Nous avons été inspirés par l'incroyable communauté de joueurs qui s'est formée autour de la réalité virtuelle et mixte, et nous savons que les joueurs les plus passionnés veulent du matériel de haute performance. Avec Meta Horizon OS, ASUS et Republic of Gamers vont construire le casque de jeu de la prochaine génération."



Yuanqing Yang, président-directeur général, Lenovo :



"La réalité mixte transforme la façon dont les gens interagissent avec les ordinateurs en intégrant des expériences numériques et des espaces physiques pour atteindre de nouveaux niveaux de productivité, d'apprentissage et de jeu. S'appuyant sur notre partenariat fructueux, Lenovo associe Meta Horizon OS à son leadership et à ses innovations en matière d'informatique personnelle pour accélérer l'adoption de nouveaux scénarios d'utilisation de la réalité mixte, comme les écrans virtuels, la présence à distance, la consommation de contenu et la formation immersive."



Cristiano Amon, Président-Directeur Général de Qualcomm Inc. :



"La convergence des espaces physiques et numériques s'accélère, et nous voyons la réalité virtuelle, la réalité mixte et la réalité augmentée devenir la prochaine plateforme informatique. Pour permettre cet avenir, ces appareils hautes performances nécessitent une classe entièrement nouvelle de processeurs Snapdragon. Notre collaboration avec Meta a produit des expériences extraordinaires qui sont devenues la référence de l'industrie, et nous sommes ravis de voir ce nouvel écosystème prendre forme."

Cette initiative permettra aux entreprises partenaires de construire leurs casques en utilisant Meta Horizon OS, un système d'exploitation rebaptisé qui apporte des capacités telles que la reconnaissance gestuelle, la transparence, la compréhension de la scène et les ancrages spatiaux aux appareils qui tournent dessus, selon l'entreprise.Meta Horizon OS, connu auparavant sous le nom informel de Meta Quest Platform jusqu'en 2024, est un kit de développement logiciel (SDK) de réalité virtuelle et augmentée et un environnement de système d'exploitation pour le développement de logiciels d'application pour la gamme d'appareils Meta Quest publiée par Meta Platforms.Initialement développée pour le système d'exploitation embarqué sur l'Oculus Rift et l'Oculus Rift S, la plateforme fonctionne sur le système d'exploitation Android depuis la sortie de l'Oculus Go en 2018. Le système d'exploitation a d'abord pris en charge la réalité augmentée par le biais d'une caméra noir et blanc lors de la sortie de l'Oculus Quest en 2019, et a pris en charge la couleur depuis la sortie du Meta Quest Pro en 2022.Meta a déclaré que ses partenaires Asus et Lenovo utiliseraient le système d'exploitation pour construire des appareils adaptés à des activités particulières. Meta l'utilise également pour fabriquer une version en édition limitée du casque Quest "inspirée" de la console de jeu Xbox de Microsoft.Cette initiative souligne l'ambition du PDG de Meta, Mark Zuckerberg, de posséder la plateforme informatique qui alimente les appareils de réalité virtuelle (VR) et de réalité mixte (MR), de la même manière que Google d'Alphabet est devenu un acteur clé sur le marché des smartphones en rendant son système d'exploitation mobile Android open source.Jusqu'à présent, les casques de RV et de RM ont été peu adoptés, principalement par la communauté des joueurs et certaines entreprises qui les utilisent pour la formation ou les conférences à distance. Meta est actuellement le leader du marché, mais commence à subir une pression accrue dans ce domaine. L'adversaire de longue date, Apple entre dans la catégorie au début de cette année avec son casque Vision Pro à 3 499 $, tandis que Google travaillerait également sur une plateforme Android pour les appareils de RV et de RM.Le directeur technique de Meta, Andrew Bosworth, a accusé en mars Google de présenter ce système à ses partenaires avec des conditions restrictives susceptibles de "fragmenter l'écosystème". Zuckerberg a fait allusion à ce désaccord, en disant qu'il serait heureux d'avoir des applications Google Play sur les appareils Meta Horizon OS, "".Meta a déclaré que Meta Horizon OS comprend Horizon Store, rebaptisé Quest Store, pour télécharger des applications et des expériences. La plateforme fonctionnera avec une application compagnon mobile désormais appelée Meta Horizon app.Meta commente l'annonce en déclarant :Ce nouvel écosystème matériel fonctionnera sur Meta Horizon OS, le système d'exploitation de réalité mixte qui équipe les casques Meta Quest. Selon Meta, ils ont choisi ce nom pour refléter leur vision d'une plateforme informatique construite autour des personnes et des connexions, et du tissu social partagé qui rend cela possible. Meta Horizon OS combine les technologies de base qui alimentent les expériences de réalité mixte d'aujourd'hui avec une suite de fonctionnalités qui placent la présence sociale au centre de la plateforme.Les développeurs et les créateurs peuvent tirer parti de toutes ces technologies en utilisant les frameworks et les outils personnalisés pour créer des expériences de réalité mixte, et ils peuvent atteindre leurs communautés et développer leurs activités grâce aux plateformes de découverte de contenu et de monétisation intégrées au système d'exploitation. Ces plateformes incluent le Meta Quest Store, qui contient une bibliothèque d'applications et d'expériences immersives au monde, rebaptisé Meta Horizon Store.La couche sociale Horizon, qui équipe actuellement les appareils Meta Quest, s'étendra à ce nouvel écosystème. Elle permet aux identités, aux avatars et aux groupes d'amis de se déplacer avec les utilisateurs dans les espaces virtuels et permet aux développeurs d'intégrer de riches fonctions sociales dans leurs applications. Et comme cette couche sociale est conçue pour faire le lien entre plusieurs plateformes, les gens peuvent passer du temps ensemble dans des mondes virtuels qui existent à travers la réalité mixte, les appareils mobiles et les ordinateurs de bureau. Les appareils Meta Horizon OS utiliseront également la même application mobile que les propriétaires de Meta Quest utilisent aujourd'hui, sera renommé Meta Horizon.La croissance du marché de la réalité mixte et la popularité croissante des cas d'utilisation tels que le jeu, le divertissement, le fitness, la productivité et la présence sociale ont créé de nouvelles opportunités pour le matériel spécialisé. Comme vu avec les industries des PC et des smartphones, les consommateurs sont mieux servis par un large écosystème de matériel produisant à la fois des appareils informatiques à usage général et des produits plus spécialisés, fonctionnant tous sur une plateforme commune.Les principales entreprises technologiques mondiales travaillent déjà sur de nouveaux appareils basés sur Meta Horizon OS :Tous ces appareils bénéficieront de la collaboration à long terme de Meta avec Qualcomm Technologies, Inc. qui fabrique les processeurs Snapdragon étroitement intégrés aux piles logicielles et matérielles. La dernière plate-forme Snapdragon XR2 Gen 2 de Qualcomm Technologies a été lancée avec Meta Quest 3 et a offert des performances exceptionnelles qui ont permis de repousser les limites de ce qui est possible en matière de réalité mixte. Les entreprises qui conçoivent du matériel pour ce nouvel écosystème peuvent également tirer parti des avantages de ces puces et des améliorations logicielles personnalisées.Meta développe également un nouveau cadre d'applications spatiales qui aide les développeurs mobiles à créer des expériences de réalité mixte. Les développeurs pourront utiliser les outils qu'ils connaissent déjà pour porter leurs applications mobiles sur Meta Horizon OS ou pour créer des applications de réalité mixte entièrement nouvelles.Outre une boutique d'applications plus ouverte, Meta Horizon OS continuera d'offrir aux utilisateurs un plus grand choix quant à la manière d'accéder aux applications.Les consommateurs et les développeurs ont tout à gagner d'un écosystème où plusieurs fabricants de matériel s'appuient sur une plateforme commune. Meta partage les avis de ses partenaires sur cette initiative :Pensez-vous que cette initiative est crédible ou pertinente ?Quel est votre avis sur le sujet ?