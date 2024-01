Une plateforme incontournable pour joueurs et développeurs

L'inarrêtable avalanche quotidienne sur Steam

Sorties de jeux sur Steam par année

Procédure à suivre pour découvrir les 50 nouveaux jeux du jour sur Steam

Les défis de la visibilité des développeurs dans l'exubérance des sorties

Les jeux vidéo ont grandement contribué et continuent de contribuer à l'expansion de l'industrie du divertissement. Lorsque le premier jeu vidéo, Pong, a été lancé dans une machine d'arcade en 1972, il a déclenché un engouement pour les jeux vidéo qui a rapidement gagné les jeunes. Des entreprises comme Atari Games et Nintendo ont alors vu l'opportunité d'investir dans un secteur du divertissement en plein développement et ont commencé à produire des logiciels et du matériel de jeu. C'est ainsi qu'est née l'industrie du jeu vidéo, qui a généré plus de 109 milliards de dollars de recettes et 2,2 milliards de joueurs depuis sa création il y a 50 ans.Avec le temps, la modernisation de la technologie a contribué à la croissance exponentielle de l'industrie des jeux vidéo. Peu après la sortie de Pong dans les salles d'arcade, Atari Games a distribué une version domestique du jeu vidéo, ouvrant la voie à une vague de technologies de jeu innovantes pour répondre aux besoins des joueurs. Depuis les salles d'arcade, les jeux modernes peuvent désormais être joués sur des appareils portables, des consoles de jeux vidéo de salon et des ordinateurs de bureau. Naturellement, les sociétés de jeux se sont tournées vers l'Internet pour distribuer et promouvoir leurs jeux, ce qui a conduit à la création de la première plateforme de distribution numérique : Steam.Steam est une plateforme de distribution numérique de jeux vidéo créée par Valve Corporation. Il s'agit d'une communauté de joueurs où les joueurs et les développeurs de jeux peuvent acheter et vendre des jeux vidéo en ligne. Steam est l'une des plateformes les plus populaires dans son domaine, si ce n'est la plus populaire, en raison de ses caractéristiques qui conviennent aux utilisateurs. Ses services d'assistance à la clientèle en sont un bon exemple. Ils sont dotés d'outils et de fonctions destinés à aider et à améliorer l'expérience de jeu de leurs utilisateurs.Alors que Steam s'adressait initialement aux jeux pour PC, la plateforme a rapidement étendu sa disponibilité aux consoles de jeux vidéo de salon telles que la Xbox et la PlayStation de Sony. Sur Steam, les joueurs peuvent se connecter au site web pour acheter et jouer à des jeux en ligne, ce qui constitue une meilleure alternative à l'achat de copies physiques des jeux et à leur téléchargement manuel sur l'ordinateur.Steam est également une plateforme pratique pour les développeurs de jeux, qu'il s'agisse de grandes sociétés de jeux ou de petits créateurs indépendants. Tout développeur peut s'associer à Steam pour ajouter ses jeux à la plateforme, ainsi que pour engager et informer facilement la communauté des joueurs par l'intermédiaire d'une page de magasin. Si les développeurs de jeux souhaitent mettre à jour ou corriger leur jeu, ils peuvent utiliser Steam pour publier des « correctifs » que les joueurs peuvent télécharger. Cela permet aux développeurs de jeux d'améliorer leurs jeux sans avoir à rappeler leur produit.Selon le site d'agrégation de données SteamDB, 14 531 jeux sont sortis sur Steam en 2023. Cela représente environ 40 jeux par jour, bien qu'étant donné la façon dont les gens sortent des jeux, il s'agit plutôt d'une cinquantaine de jeux chaque jour de la semaine. 50 jeux par jour. Sur une vitrine qui se donne beaucoup de mal pour enterrer les nouvelles sorties, et qui enterre même les pages où l'on peut délibérément lister les nouvelles sorties. Par rapport à 2022, cela représente une augmentation de près de 2 000 jeux, et de près de 5 000 jeux par rapport à il y a cinq ans. Il n'y a aucune raison de s'attendre à ce que cette croissance diminue de sitôt.Il s'agit d'un volume de jeux qu'aucun particulier ne pourra jamais espérer suivre, pas plus qu'aucun site de jeux. Même les plus grands sites de l'industrie ne pourraient pas se permettre d'avoir une équipe éditoriale capable de jouer à 50 jeux par jour pour trouver et écrire sur ceux qui valent la peine d'être mis en avant. En réalité, pas même un dixième des jeux. Et ce n'est pas la moindre des choses, car sur ces 50 jeux par jour, environ 48 seront des échecs absolus.D'une part, Steam représente une merveilleuse liberté pour les jeux, où tout développeur prêt à débourser les 100 dollars de frais d'entrée peut sortir son jeu sur la plateforme, avec pratiquement aucune restriction. D'un autre côté, c'est un désastre pour environ 99 % des jeux, qui n'ont absolument aucune chance d'attirer l'attention, quelle que soit leur qualité.La plupart d'entre eux se révéleront être des productions de qualité douteuse, des contenus explicites maladroits, ou simplement des créations inhabituelles et déroutantes comme [scrolls] Jump Penguin Final. Quelqu'un a déboursé 100 dollars pour le publier, mais il est peu probable que quiconque le remarque, et encore moins qu'il soit acheté.On pourrait supposer que les algorithmes jouent un rôle crucial en mettant en avant les jeux de valeur, mais d'après les discussions avec des centaines de développeurs indépendants au fil des années, cette approche n'est pas du tout efficace. Certes, il peut y avoir des cas où un jeu inconnu génère suffisamment de buzz grâce à une bande-annonce virale, à un lancement réussi sur Discord, ou à la promotion par un YouTuber renommé pendant un moment d'inattention. Cependant, sans cette chance, il n'existe pas de mécanisme intégré permettant à des jeux inconnus mais intéressants d'émerger au milieu de la profusion quotidienne de sorties.D'autres facteurs entrent en jeu, tels que l'inclusion dans une vidéo de Wholesome Games, la mise en place d'une stratégie de RP (Relations Publiques) pour envoyer le jeu à des streamers et des sites, ou dans certains cas, la recherche diligente de journalistes pour dénicher les pépites parmi la multitude de sorties. La procédure complexe pour découvrir les nouveaux jeux, illustrée par l'exemple de [scrolls] Jump Penguin Final, souligne le défi supplémentaire pour les utilisateurs de dénicher des jeux valables au sein de cette avalanche quotidienne.Bien que l'on puisse penser que les algorithmes jouent un rôle essentiel dans la promotion des jeux de valeur, les discussions avec de nombreux développeurs indépendants au fil des années révèlent que cette approche s'avère peu efficace. La liberté octroyée aux développeurs sur Steam, combinée à l'augmentation significative du nombre de sorties, crée une situation de désolation pour la plupart des jeux, les noyant dans une masse indistincte.La stratégie adoptée par Steam en 2023 suscite d'importantes inquiétudes quant à la visibilité des jeux de qualité au sein de la plateforme. La liberté accordée aux développeurs sur Steam, couplée à l'accroissement exponentiel du nombre de sorties, entraîne une situation de désolation pour la plupart des jeux, qui se retrouvent noyés dans une masse indistincte.La dépendance relativement élevée aux algorithmes nuit à la capacité de Steam de mettre en avant des jeux dignes d'intérêt et de qualité. La complexité du processus de découverte de nouveaux jeux, comme précisé dans l'article, révèle les insuffisances du système actuel. Le recours à la chance, à des stratégies de marketing élaborées ou à des mentions spécifiques dans des vidéos pour émerger souligne une lacune significative dans la promotion équitable des jeux.Il semble impératif pour Steam, en tant que leader dans la distribution numérique de jeux, de reconsidérer sa stratégie. L'équilibre entre la liberté des développeurs et la garantie de visibilité pour des créations valables doit être réévalué pour assurer une expérience utilisateur optimale et maintenir la pertinence de Steam dans le paysage du jeu vidéo.Source : SteamDB à votre avis, comment l'accroissement exponentiel du nombre de sorties sur Steam en 2023 impacte-t-il la visibilité des jeux ? 